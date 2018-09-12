Новый Mercedes-Benz GLE: теперь он умеет подпрыгивать

Немцы рассекретили новое поколение кроссовера, которое обзавелось уникальными технологиями.

В Mercedes-Benz долго подогревали интерес к новому поколению кроссовера GLE. Машина получила ряд уникальных технологий, а уж по их общему числу обогнала всех своих конкурентов.

Кроссовер немного подрос в размерах: длина колесной базы увеличилась на 80 мм (до 2995 мм), пространство между рядами сидений прибавило 69 мм, а место над головами — 30 мм. Среди новых опций: электропривод второго ряда сидений! Крайние сиденья могут двигаться в диапазоне 100 мм, их спинки наклоняться, а подголовники регулироваться по высоте. Несмотря на новые переднюю и задние части, кроссовер 100-процентно узнаваем за счет характерных задних стоек.

Передняя панель в салоне имеет свой уникальный облик, хотя решение с двумя объединенными экранами кочует из одной модели на другую. Здесь они 12,3-дюймовые. Из отличительных особенностей: четыре прямоугольных дефлектора системы вентиляции.

Самое же интересное техническое решение: появление подвески E-Body Control. Активная гидропневматическая подвеска работает от 48-вольтовой сети и способна управлять отдельно каждым колесом. На асфальте это позволяет бороться с кренами, а на бездорожье заранее выправлять кузов. У нее есть особый режим работы: в случае, если кроссовер застрял, она может попытаться раскачать кузов в вертикальной плоскости, позволив таким образом выбраться из ловушки. Впрочем, базовые версии по-прежнему будут оснащаться пружинной подвеской, а также опциональной пневматической.

Еще одной новой системой стала Active Tailback Assist, замедляющая автомобиль при приближении к пробке. А перед поворотом или разворотом автоматически остановит кроссовер если обнаружится встречный поток. Естественно, здесь есть и активный круиз-контроль, и система автоматического торможения, и многие другие электронные ассистенты.

Пока Mercedes-Benz рассекретил версию GLE 450 с 3-литровым тубомотором (360 л.с.) и системой EQ-Ecoboost с 22-сильным электромотором. На разгоне она помогает ДВС, а также способна глушить и запускать его.

Все подробности о новом Mercedes-Benz GLE будут раскрыты в начале октября на автосалоне в Париже.

Фото: Daimler