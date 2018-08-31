S-класс с «пакетом сока»: представлен седан Mercedes-Benz с 2-литровым мотором

Правда, доступна версия Mercedes-Benz S320L будет только в Китае. Здесь модель займет нижнюю ступеньку в табели о рангах «эски».

Mercedes-Benz S-класса
Mercedes-Benz S-класса

Mercedes-Benz > S-класса

Впрочем, чему удивляться? До этого таким мотором начали оснащать купе и кабриолет S-класса. Силовая установка состоит из 2-литрового бензинового двигателя и двух турбин. Суммарная мощность равна 299 л.с. Двигатель работает с 9-ступенчатым автоматом.

Мотор дополнен системой EQ-Boost, знакомой по другим моделям. Стартер-генератор с отдельным ременным приводом мощностью 14 л.с. работает от собственной 48-вольтовой системы. Он кратковременно повышает отдачу на разгоне, глушит и запускает двигатель во время движения.

Такая модификация заменит на местном рынке машину с 3-литровым двигателем с двойным турбонаддувом. Ее мощность составляла 272 л.с. За пределы Поднебесной версию S320L в Mercedes-Benz пока поставлять не планируют.

Фото: autohome.com.cn

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