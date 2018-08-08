Посмотрите, как Mercedes-Benz GLE сам выбирается из внедорожного плена

Следующее поколение внедорожника получит особый режим работы пневмоподвески, который позволит ему самостоятельно выбираться из самых сложных ситуаций на бездорожье.

На ролике видно, что электроника машины быстро меняет дорожный просвет, разгружая колеса и позволяя автомобилю самостоятельно выбраться из песка, в котором, казалось, один из предсерийных прототипов нового поколения Mercedes-Benz GLE прочно завяз. В итоге машина выбирается из плена без посторонней помощи. Так что, откапывать ее или бежать за трактором владельцу GLE не придется.

Такой режим будет только у топовых модификаций, оснащенных гидропружинной подвеской E-Active Body Control, которая является продвинутой версией подвески Magic Body Control, используемой на флагманском седане S-класса.

Каждая стойка имеет собственный гидроаккумулятор и мощный сервопривод, постоянно контролирующих степень сжатия и отбоя. Такая подвеска не только сделала поездки очень комфортными, но и позволила полностью отказаться от стабилизаторов поперечной устойчивости.

Кроме того, следующее поколение Mercedes-Benz GLE получит систему Curve Control, которая в поворотах наклоняет кузов внутрь виража, противодействуя кренам.

Также следующее поколение Mercedes-Benz GLE будут собирать и на российском заводе компании, который сейчас строится в Московской области.

Основным конкурентом машины станет новый BMW X5, который уже представили в Москве.

Фото, видео: YouTube