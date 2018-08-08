Посмотрите, как Mercedes-Benz GLE сам выбирается из внедорожного плена

На ролике видно, что электроника машины быстро меняет дорожный просвет, разгружая колеса и позволяя автомобилю самостоятельно выбраться из песка, в котором, казалось, один из предсерийных прототипов нового поколения Mercedes-Benz GLE прочно завяз. В итоге машина выбирается из плена без посторонней помощи. Так что, откапывать ее или бежать за трактором владельцу GLE не придется.
Такой режим будет только у топовых модификаций, оснащенных гидропружинной подвеской E-Active Body Control, которая является продвинутой версией подвески Magic Body Control, используемой на флагманском седане S-класса.
Каждая стойка имеет собственный гидроаккумулятор и мощный сервопривод, постоянно контролирующих степень сжатия и отбоя. Такая подвеска не только сделала поездки очень комфортными, но и позволила полностью отказаться от стабилизаторов поперечной устойчивости.
Кроме того, следующее поколение Mercedes-Benz GLE получит систему Curve Control, которая в поворотах наклоняет кузов внутрь виража, противодействуя кренам.
- Также следующее поколение Mercedes-Benz GLE будут собирать и на российском заводе компании, который сейчас строится в Московской области.
- Основным конкурентом машины станет новый BMW X5, который уже представили в Москве.
Фото, видео: YouTube
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