Посмотрите, как Mercedes-Benz GLE сам выбирается из внедорожного плена

Следующее поколение внедорожника получит особый режим работы пневмоподвески, который позволит ему самостоятельно выбираться из самых сложных ситуаций на бездорожье.

Mercedes-Benz GLE-класса
Mercedes-Benz GLE-класса

Mercedes-Benz > GLE-класса

На ролике видно, что электроника машины быстро меняет дорожный просвет, разгружая колеса и позволяя автомобилю самостоятельно выбраться из песка, в котором, казалось, один из предсерийных прототипов нового поколения Mercedes-Benz GLE прочно завяз. В итоге машина выбирается из плена без посторонней помощи. Так что, откапывать ее или бежать за трактором владельцу GLE не придется.

Такой режим будет только у топовых модификаций, оснащенных гидропружинной подвеской E-Active Body Control, которая является продвинутой версией подвески Magic Body Control, используемой на флагманском седане S-класса.

Каждая стойка имеет собственный гидроаккумулятор и мощный сервопривод, постоянно контролирующих степень сжатия и отбоя. Такая подвеска не только сделала поездки очень комфортными, но и позволила полностью отказаться от стабилизаторов поперечной устойчивости.

Кроме того, следующее поколение Mercedes-Benz GLE получит систему Curve Control, которая в поворотах наклоняет кузов внутрь виража, противодействуя кренам.

Фото, видео: YouTube

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