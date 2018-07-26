Евростандарт: представлен короткий седан Mercedes-Benz A-класса

«Нафаршированный» Renault Sandero Stepway или «пустой» Duster: что выбрать? Кроссоверы, особенно с полным приводом, в нашей стране пользуются спросом. Но если полный привод вам не нужен, за те же деньги можно приобрести моноприводный хэтчбек с достойным дорожным просветом и при этом в куда более богатом исполнении. Все плюсы и минусы такого решения рассмотрим на примере популярных моделей Renault: кроссовера Duster и хэтчбека Sandero Stepway. Главная гонка лета: ЗР и Шкода на Tour de France Трофей, который получает победитель велогонки, делает спонсор-автопроизводитель. Чтобы увидеть, как 6-килограммовый кусок стекла превращается в 60-сантиметровый кубок, «За рулем» отправился в чешское местечко Цвиков. Сел за руль без прав: что мне за это будет? Предположим, вас лишили водительского удостоверения. Или вы забыли его дома, или прав вовсе нет, потому как еще не успели получить. А сесть за руль хочется. Тогда готовьтесь «сесть» на 15 суток... Но есть и исключения.