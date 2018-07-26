Евростандарт: представлен короткий седан Mercedes-Benz A-класса

В апреле на Пекинском автосалоне дебютировал китайский седан Mercedes-Benz A-класса с удлиненной до 2789 мм колесной базой. Из-за этой прибавки профиль машины получился не очень гармоничным, но для китайцев это не так уж важно, главное — простор. Европейский седан имеет такую же, как у хэтчбека четвертого поколения, колесную базу, то есть 2729 мм, и места на заднем сиденье в нем, конечно, меньше, чем у китайской версии. Зато профиль красив, места над головой достаточно, а аэродинамика просто выдающаяся: сх = 0,22! Прочие подробности — в нашей галерее.
- Также в апреле Daimler показал в Пекине большой лакшери-кроссовер с кузовом седан Mercedes-Maybach Ultimate Luxury. Пока это только концепт, но есть большая вероятность, что в недалеком будущем он станет серийным.
Фото: Daimler
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