Евростандарт: представлен короткий седан Mercedes-Benz A-класса

Автоконцерн Daimler показал европейскую версию седана Mercedes-Benz A-класса. Это не замена модели CLA, а более практичная альтернатива.

Mercedes-Benz A-класса
Mercedes-Benz A-класса

Mercedes-Benz > A-класса

В апреле на Пекинском автосалоне дебютировал китайский седан Mercedes-Benz A-класса с удлиненной до 2789 мм колесной базой. Из-за этой прибавки профиль машины получился не очень гармоничным, но для китайцев это не так уж важно, главное — простор. Европейский седан имеет такую же, как у хэтчбека четвертого поколения, колесную базу, то есть 2729 мм, и места на заднем сиденье в нем, конечно, меньше, чем у китайской версии. Зато профиль красив, места над головой достаточно, а аэродинамика просто выдающаяся: сх = 0,22! Прочие подробности — в нашей галерее.

Евростандарт: представлен короткий седан Mercedes-Benz A-класса

  • Также в апреле Daimler показал в Пекине большой лакшери-кроссовер с кузовом седан Mercedes-Maybach Ultimate Luxury. Пока это только концепт, но есть большая вероятность, что в недалеком будущем он станет серийным.

Фото: Daimler

Евростандарт: представлен короткий седан Mercedes-Benz A-класса
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