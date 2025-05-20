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Выгода до 600 тыс. и цена от 1,8 млн: популярные кроссоверы сильно подешевели в РФ

Бренд Bestune объявил крупные скидки на свои кроссоверы в России

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Китайская марка Bestune объявила распродажу на свои автомобили в России. Так, при покупке кроссовера T55 можно сэкономить до 600 тысяч рублей. Также объявлены особые цены на модель T77.

При покупке Bestune T55 можно сэкономить 200 000 рублей, если оформить в кредит, скидка в 150 000 рублей предоставляется при использовании программы трейд-ин. Также на модель действует прямая скидка, равная 250 000 рублей.

Bestune T55
Bestune T55

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С учетом всех выгод минимальная стоимость вседорожника будет начинаться от 1 811 000 рублей.

Спецпредложение касается флагманского кроссовера Bestune – T77, оснащенного 1,5-литровым турбомотором мощностью 160 л. с. Цены с учетом всех выгод на этот автомобиль начинаются с 1 924 000 рублей.

Bestune T77
Bestune T77

Ранее «За рулем» сообщал, что в Китае составили топ-5 самых качественных автомобилей местной сборки.

Источник: пресс-служба Bestune

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Ушакова Ирина
Фото:Bestune
Количество просмотров 12
20.05.2025 
Фото:Bestune
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