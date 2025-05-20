Эти бензиновые кроссоверы в Китае признали самыми долговечными

В Китае составили топ-5 самых качественных автомобилей местной сборки

Китайская сеть качества автомобилей составила список самых качественных автомобилей, собранных в КНР. В этот перечень попали бренды, чьи автомобили собрали меньше всего негативных отзывов о неисправностях и дефектах.

О качестве автомобилей свидетельствуют штрафные баллы: чем их меньше, тем надежнее автомобиль.

Audi Q6

На первом месте в списке оказался Audi Q6, набравший 140 штрафных баллов. Вторую и третью позиции заняли Honda UR-V (142 балла) и Honda XR-V (143 балла).

Далее следуют Audi Q2L и Honda Avancier (145 и 146 баллов соответственно). То есть, самыми качественными оказались модели, выпускаемые под мировыми брендами, но локализованные на китайских заводах.

Honda UR-V Honda XR-V

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Источник: Китайские автомобили