Один из дилеров привез на рынок РФ крупную партию кроссоверов Audi Q6 от 9,8 млн рублей

10 штук Audi Q6 из 80-и по цене от 9,8 млн рублей купили сразу на старте продаж

В одном из дилерских салонов Москвы в продаже появился кроссовер Audi Q6, производство которого наладили на совместном предприятии SAIC Volkswagen в Китае. Корреспондент Autonews.ru выяснил, что 10 автомобилей из крупной партии в 80 штук сразу же нашли своих покупателей.

В наличии модели с двумя моторами и в разных комплектациях, самым доступным является полноприводного кроссовера с бензиновым мотором объемом 2,0 л мощностью 265 л.с. и роботизированной коробкой передач в комплектации Design. Цена за этву версию составляет 9,8 млн рублей при условии оплаты наличными.

«Настоятельно советую рассмотреть варианты с оформлением кредита, каско. Сможете рассчитывать на хорошую скидку. Также возможна сдача старого автомобиля в трейд-ин ради выгоды. Гарантия на машину составляет четыре года», — объяснил сотрудник дилерского центра.

Автомобиль оснащен «богатым набором опций», в числе которых: панорамная крыша, камеры кругового обзора, трехзонный климат-контроль, проекционный экран, кожаный салон, датчик света и дождя. В помощь водителю система распознавания дорожных знаков, функция удержания в полосе движения, система мониторинга слепых зон, а также ассистент контроля дистанции.

Цена модели с полным приводом, оснащенной турбодвигателем объемом 2,0 л и мощностью 299 л.с. составляет минимум 12 млн рублей. По словам продавца, такой автомобиль представлен в топовой версии.

Audi Q6 создан на платформе MQB Evo, мотор которого имеет поперечное крепление, габаритами он похож на Volkswagen Teramont. В салоне три дисплея: виртуальная приборная панель, экран мультимедийной системы и отдельный экран для управления климат-контролем. Выпускают модель на совместном предприятии SAIC Volkswagen в Китае.

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Источник: Autonews.ru

Фото: dongchedi.com