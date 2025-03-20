Новинка бизнес-класса от 2,5 млн — на чем сэкономили?

Эксперт «За рулем» изучил обновленный лифтбек Bestune B70

Кроссоверы – это уже две трети нашего рынка. Среди обычных легковушек в статистике доминируют Лады. Но ассортимент моделей бизнес-класса сейчас даже больше, чем народных! Кто только не пытается занять нишу седанов Toyota Camry и Kia K5. Вот и лифтбек Bestune B70 уже пару лет пытается ухватить свой кусок пирога. Настало время рестайлинга.

Дизайн Bestune B70 – что изменилось?

Передняя оптика избавилась от причудливых росчерков ходового света и приняла вполне земной облик. Даже приземленный, ибо узнаваемость исчезла.

Внутри, напротив, стало интереснее. Центральная консоль одним росчерком перетекает в тоннель. Исчезли панель климат-контроля и большой селектор – вместо этого тумблер и тонкая сенсорная панель с некоторыми функциями управления микроклиматом.

Появился русский перевод меню, но с жутким акцентом. Например, по мнению системы, залог хорошей обзорности – это «обезжиренное лобовое стекло». Именно так нарекли обдув.

Bestune B70. Цена в России от 2 499 000 ₽

Микроклимат – не самая сильная сторона В70. Обогрев есть только у передних сидений, а климат-контроль однозонный. Для претензий на бизнес-класс маловато.

Около четверти лифтбеков В70 уходит в корпоративные парки – не считая таксомоторов, оформленных на физлиц. Так что главный человек частенько сидит сзади. Ногам там места хватит, но им неудобно и устанут они быстро.

Есть вопросики и к багажнику. Он большой, с огромным проемом пятой двери. Но последней хотелось бы дать наружную кнопку – сейчас она открывается только из салона или ключом (и то не с первого раза).

Моторы Bestune B70

У В70 два двигателя на выбор. Полуторалитровый выдает 160 сил и работает с роботом. Энерговооруженность в 100 «лошадей» на тонну вроде бы неплохая, но на деле Bestune разгоняется неохотно. Рев двигателя не соответствует темпу набора скорости. Переход в спортивный режим не меняет расклад: хотя коробка быстрее переключается вниз, нехватку отдачи это не заменит. Заявленные девять секунд разгона до 100 км/ч больше похожи на лукавство. Стихия В70 с мотором 1.5 – степенное перемещение в городе.

Турбомотор 1.5 на 160 л. с.

Пересев на двухлитровый автомобиль, я воспрял! Лишние 50 «лошадок» и 100 ньютон-метров ощущаются сразу. Такой В70 уверенно выезжает из восьми секунд в спринте до 100 км/ч. Но главное – приятное ощущение «золотого запаса» под педалью. Отрадно, что классический автомат со скромными по сегодняшним меркам шестью ступенями не крадет ускорение.

У двухлитрового двигателя нет декоративной панели – непривычно для «китайцев».

Как едет Bestune B70

Даже с 200‑сильным мотором шасси справляется. Bestune довольно цепко держится за траекторию и охотно ввинчивается в крутые повороты. Хорош B70 и на скоростном шоссе, не требуя корректировок на высокой скорости. При этом и шум, даже с зимними шинами, не раздражает.

Виртуальная приборная панель – уже в базе. Экран медиасистемы диагональю 12 дюймов отлично реагирует на касания. Появилась система кругового обзора с функцией «прозрачного» автомобиля.

Самые большие изменения в интерьере – ниже «ватерлинии». Но руль регулируется лишь по углу наклона.

Смущает «гугл транслейт» некоторых функций. Климат-контроль однозонный, а обогрев есть только у передних сидений. Руль и лобовое стекло не греются.

Но стоило ровному покрытию закончиться, как вылезла обратная сторона управляемости. Даже мелкие неровности больно даются подвеске – и куда сильнее тряска ощущается на втором ряду. Когда же начинаются серьезные ямы, невольно приходится сбавлять ход.

Причем щербатый асфальт полуторалитровый Bestune фильтрует лучше. Дело не только в шинах с более высоким профилем – калибровки пружин и амортизаторов явно смещены в сторону комфорта. Но от этого на ровном серпантине базовая машина ведет себя менее точно.

Передним сиденьям не хватает настройки поясничного подпора. Электрические регулировки уже в базе.

Места для ног много, но подушка стоит низко, а сделать ее выше мешает низкий потолок. Для пассажиров второго ряда есть свои дефлекторы вентиляции.

Сколько стоит Bestune B70

Самый доступный B70 Enjoyment обойдется в 2,5 млн рублей. Под капотом – турбомотор на 160 л. с. и семиступенчатый преселективный робот. Особенность базовой машины – задняя подвеска со скручивающейся балкой. Начиная со следующей комплектации Prestige сзади уже многорычажка.

Базовое оснащение нельзя назвать «барабанным». Есть климат-контроль, электрорегулировка водительского сиденья, бесключевой доступ, медиасистема с 12‑дюймовым экраном и функциями Android Auto и Apple CarPlay, а также много чего еще. Ну и кожаная отделка руля и сиденья – куда же без этого!

Багажник вмещает больше 400 л под шторкой. В подполье – докатка.

Выводы

Каков он, лифтбек Bestune B70? Это очень зависит от модификации. Несмотря на жесткую подвеску, самым сбалансированным остается 200‑сильный вариант. Впечатление портит цена в 3,5 млн рублей – точнее, другие седаны, которые можно за эти же деньги купить. Например, Geely Preface.

А вот базовый автомобиль за 2,5 млн точно найдет своего покупателя – который с высокой долей вероятности затянет его в желтую пленку. Такой B70 легко займет таксистскую нишу, которую освобождают выработавшие свой ресурс Тойоты, Kia и Hyundai.

Правда, остается еще вопрос с этим самым ресурсом. Не окажется ли так, что новенький китайский бизнес-класс состарится раньше, чем ­возрастные Тойоты и Kia?

Bestune B70 получил пакет ассистентов движения, включая активный круиз-контроль. Но это прерогатива топ-комплектации.

Неплохая управляемость и отличный двухлитровый двигатель Энергоемкость подвески и странная экономия на мелочах

Bestune B70 1.5Т 2.0Т Длина / ширина / высота / база 4810 / 1840 / 1455 / 2800 мм Снаряженная/полная масса 1485 / 1935 кг 1540 / 1990 кг Объем багажника 440 / 930 л Максимальная скорость 200 км/ч 230 км/ч Разгон 0–100 км/ч 9,3 с 7,9 с Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³, 118 кВт/160 л. с. при 5500 об/мин; 258 Н·м при 1500 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1989 см³; 160 кВт/217 л. с.

при 5500 об/мин; 340 Н·м при 1650 об/мин Топливо / запас топлива АИ-95 / 50 л Трансмиссия передний привод; Р7 передний привод; А6

МАРКЕТИНГ ПАРТИИ Тест-драйв обновленного B70 проходил в Сочи. Удивительно, но глубокие корни модели Bestune B70 уходят именно сюда, а точнее – на местную дачу Сталина. Именно на ней было подписано предварительное соглашение между советским вождем и Мао Цзэдуном о строительстве в КНР первого автомобильного завода. Производство в городе Чанчунь заработало в 1953 году, на заводе собирали грузовики Jiefang CA‑10 (перелицованные ЗИС‑150). Так зародился первый китайский ­автомобильный производитель: аббревиатура FAW (First Automotive Works) это и означает. Спустя шесть лет на свет появился первый правительственный лимузин Hongqi. Под этой же маркой в 1989 году началось производство Audi 100. А в 2006 году FAW завел новый суббренд Besturn. Однако название, судя по всему, вышло не очень удачным, и после раздумья протяженностью 12 лет его сменили на Bestune. А через пятилетку на свет появилась и новая эмблема, которую мы сейчас видим на всех новых Бестюнах.