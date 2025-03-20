#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Просрочен, не вписан, подделан — все штрафы за проблемы с ОСАГО
20 марта
Просрочен, не вписан, подделан — все штрафы за проблемы с ОСАГО
«За рулем» предупредил водителей о последствиях...
Автобусы Подмосковья проходят весенний чек-ап
20 марта
Автобусы Подмосковья проходят весенний чек-ап
Минтранс: в Подмосковье общественный транспорт...
Автовладельцев Петербурга призвали заранее планировать маршрут из-за сужения полос
20 марта
Автовладельцев Петербурга призвали заранее планировать маршрут из-за сужения полос
Трассу до аэропорта Пулково в Петербурге сузят...

Новинка бизнес-класса от 2,5 млн — на чем сэкономили?

Эксперт «За рулем» изучил обновленный лифтбек Bestune B70

Кроссоверы – это уже две трети нашего рынка. Среди обычных легковушек в статистике доминируют Лады. Но ассортимент моделей бизнес-класса сейчас даже больше, чем народных! Кто только не пытается занять нишу седанов Toyota Camry и Kia K5. Вот и лифтбек Bestune B70 уже пару лет пытается ухватить свой кусок пирога. Настало время рестайлинга.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Дизайн Bestune B70 – что изменилось?

Передняя оптика избавилась от причудливых росчерков ходового света и приняла вполне земной облик. Даже приземленный, ибо узнаваемость исчезла.

Рекомендуем
Надежный турбодизель, выносливый автомат, полный привод — так вот ты какая, японская «буханка»!

Внутри, напротив, стало интереснее. Центральная консоль одним росчерком перетекает в тоннель. Исчезли панель климат-контроля и большой селектор – вместо этого тумблер и тонкая сенсорная панель с некоторыми функциями управления микроклиматом.

Появился русский перевод меню, но с жутким акцентом. Например, по мнению системы, залог хорошей обзорности – это «обезжиренное лобовое стекло». Именно так нарекли обдув.

Bestune B70. Цена в России от 2 499 000 ₽
Bestune B70. Цена в России от 2 499 000 ₽

Микроклимат – не самая сильная сторона В70. Обогрев есть только у передних сидений, а климат-контроль однозонный. Для претензий на бизнес-класс маловато.

Рекомендуем
Нелегкий выбор: новый китайский кроссовер или премиум за те же деньги

Около четверти лифтбеков В70 уходит в корпоративные парки – не считая таксомоторов, оформленных на физлиц. Так что главный человек частенько сидит сзади. Ногам там места хватит, но им неудобно и устанут они быстро.

Есть вопросики и к багажнику. Он большой, с огромным проемом пятой двери. Но последней хотелось бы дать наружную кнопку – сейчас она открывается только из салона или ключом (и то не с первого раза).

Моторы Bestune B70

У В70 два двигателя на выбор. Полуторалитровый выдает 160 сил и работает с роботом. Энерговооруженность в 100 «лошадей» на тонну вроде бы неплохая, но на деле Bestune разгоняется неохотно. Рев двигателя не соответствует темпу набора скорости. Переход в спортивный режим не меняет расклад: хотя коробка быстрее переключается вниз, нехватку отдачи это не заменит. Заявленные девять секунд разгона до 100 км/ч больше похожи на лукавство. Стихия В70 с мотором 1.5 – степенное перемещение в городе.

Турбомотор 1.5 на 160 л. с.
Турбомотор 1.5 на 160 л. с.

Пересев на двухлитровый автомобиль, я воспрял! Лишние 50 «лошадок» и 100 ньютон-метров ощущаются сразу. Такой В70 уверенно выезжает из восьми секунд в спринте до 100 км/ч. Но главное – приятное ощущение «золотого запаса» под педалью. Отрадно, что классический автомат со скромными по сегодняшним меркам шестью ступенями не крадет ускорение.

У двухлитрового двигателя нет декоративной панели – непривычно для «китайцев».
У двухлитрового двигателя нет декоративной панели – непривычно для «китайцев».

Как едет Bestune B70

Даже с 200‑сильным мотором шасси справляется. Bestune довольно цепко держится за траекторию и охотно ввинчивается в крутые повороты. Хорош B70 и на скоростном шоссе, не требуя корректировок на высокой скорости. При этом и шум, даже с зимними шинами, не раздражает.

Виртуальная приборная панель – уже в базе.
Экран медиасистемы диагональю 12 дюймов отлично реагирует на касания. Появилась система кругового обзора с функцией «прозрачного» автомобиля.
Самые большие изменения в интерьере – ниже «ватерлинии». Но руль регулируется лишь по углу наклона.
Самые большие изменения в интерьере – ниже «ватерлинии». Но руль регулируется лишь по углу наклона.
Смущает «гугл транслейт» некоторых функций.
Климат-контроль однозонный, а обогрев есть только у передних сидений. Руль и лобовое стекло не греются.

Рекомендуем
186 л.с., автомат, полный привод, 7 мест — интересный (и не супердорогой) кроссовер

Но стоило ровному покрытию закончиться, как вылезла обратная сторона управляемости. Даже мелкие неровности больно даются подвеске – и куда сильнее тряска ощущается на втором ряду. Когда же начинаются серьезные ямы, невольно приходится сбавлять ход.

Причем щербатый асфальт полуторалитровый Bestune фильтрует лучше. Дело не только в шинах с более высоким профилем – калибровки пружин и амортизаторов явно смещены в сторону комфорта. Но от этого на ровном серпантине базовая машина ведет себя менее точно.

Передним сиденьям не хватает настройки поясничного подпора. Электрические регулировки уже в базе.
Передним сиденьям не хватает настройки поясничного подпора. Электрические регулировки уже в базе.
Места для ног много, но подушка стоит низко, а сделать ее выше мешает низкий потолок.
Для пассажиров второго ряда есть свои дефлекторы вентиляции.

Сколько стоит Bestune B70

Самый доступный B70 Enjoyment обойдется в 2,5 млн рублей. Под капотом – турбомотор на 160 л. с. и семиступенчатый преселективный робот. Особенность базовой машины – задняя подвеска со скручивающейся балкой. Начиная со следующей комплектации Prestige сзади уже многорычажка.

Базовое оснащение нельзя назвать «барабанным». Есть климат-контроль, электрорегулировка водительского сиденья, бесключевой доступ, медиасистема с 12‑дюймовым экраном и функциями Android Auto и Apple CarPlay, а также много чего еще. Ну и кожаная отделка руля и сиденья – куда же без этого!

Багажник вмещает больше 400 л под шторкой. В подполье – докатка.
Багажник вмещает больше 400 л под шторкой. В подполье – докатка.

Выводы

Каков он, лифтбек Bestune B70? Это очень зависит от модификации. Несмотря на жесткую подвеску, самым сбалансированным остается 200‑сильный вариант. Впечатление портит цена в 3,5 млн рублей – точнее, другие седаны, которые можно за эти же деньги купить. Например, Geely Preface.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

А вот базовый автомобиль за 2,5 млн точно найдет своего покупателя – который с высокой долей вероятности затянет его в желтую пленку. Такой B70 легко займет таксистскую нишу, которую освобождают выработавшие свой ресурс Тойоты, Kia и Hyundai.

Правда, остается еще вопрос с этим самым ресурсом. Не окажется ли так, что новенький китайский бизнес-класс состарится раньше, чем ­возрастные Тойоты и Kia?

Bestune B70 получил пакет ассистентов движения, включая активный круиз-контроль. Но это прерогатива топ-комплектации.
Bestune B70 получил пакет ассистентов движения, включая активный круиз-контроль. Но это прерогатива топ-комплектации.
Неплохая управляемость и отличный двухлитровый двигатель Энергоемкость подвески и странная экономия на мелочах

Bestune B70

1.5Т

2.0Т

Длина / ширина / высота / база

4810 / 1840 / 1455 / 2800 мм

Снаряженная/полная масса

1485 / 1935 кг

1540 / 1990 кг

Объем багажника

440 / 930 л

Максимальная скорость

200 км/ч

230 км/ч

Разгон 0–100 км/ч

9,3 с

7,9 с

Двигатель

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³, 118 кВт/160 л. с. при 5500 об/мин; 258 Н·м при 1500 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1989 см³; 160 кВт/217 л. с.
при 5500 об/мин; 340 Н·м при 1650 об/мин

Топливо / запас топлива

АИ-95 / 50 л

Трансмиссия

передний привод; Р7

передний привод; А6

МАРКЕТИНГ ПАРТИИ

Тест-драйв обновленного B70 проходил в Сочи. Удивительно, но глубокие корни модели Bestune B70 уходят именно сюда, а точнее – на местную дачу Сталина. Именно на ней было подписано предварительное соглашение между советским вождем и Мао Цзэдуном о строительстве в КНР первого автомобильного завода. Производство в городе Чанчунь заработало в 1953 году, на заводе собирали грузовики Jiefang CA‑10 (перелицованные ЗИС‑150).

Так зародился первый китайский ­автомобильный производитель: аббревиатура FAW (First Automotive Works) это и означает. Спустя шесть лет на свет появился первый правительственный лимузин Hongqi. Под этой же маркой в 1989 году началось производство Audi 100.

А в 2006 году FAW завел новый суббренд Besturn. Однако название, судя по всему, вышло не очень удачным, и после раздумья протяженностью 12 лет его сменили на Bestune. А через пятилетку на свет появилась и новая эмблема, которую мы сейчас видим на всех новых Бестюнах.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в

Виноградов Александр
Фото:Александр Виноградов и Bestune
Количество просмотров 10
20.03.2025 
Фото:Александр Виноградов и Bestune
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о FAW Bestum B70

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв