Новинка бизнес-класса от 2,5 млн — на чем сэкономили?
Кроссоверы – это уже две трети нашего рынка. Среди обычных легковушек в статистике доминируют Лады. Но ассортимент моделей бизнес-класса сейчас даже больше, чем народных! Кто только не пытается занять нишу седанов Toyota Camry и Kia K5. Вот и лифтбек Bestune B70 уже пару лет пытается ухватить свой кусок пирога. Настало время рестайлинга.
Дизайн Bestune B70 – что изменилось?
Передняя оптика избавилась от причудливых росчерков ходового света и приняла вполне земной облик. Даже приземленный, ибо узнаваемость исчезла.
Внутри, напротив, стало интереснее. Центральная консоль одним росчерком перетекает в тоннель. Исчезли панель климат-контроля и большой селектор – вместо этого тумблер и тонкая сенсорная панель с некоторыми функциями управления микроклиматом.
Появился русский перевод меню, но с жутким акцентом. Например, по мнению системы, залог хорошей обзорности – это «обезжиренное лобовое стекло». Именно так нарекли обдув.
Микроклимат – не самая сильная сторона В70. Обогрев есть только у передних сидений, а климат-контроль однозонный. Для претензий на бизнес-класс маловато.
Около четверти лифтбеков В70 уходит в корпоративные парки – не считая таксомоторов, оформленных на физлиц. Так что главный человек частенько сидит сзади. Ногам там места хватит, но им неудобно и устанут они быстро.
Есть вопросики и к багажнику. Он большой, с огромным проемом пятой двери. Но последней хотелось бы дать наружную кнопку – сейчас она открывается только из салона или ключом (и то не с первого раза).
Моторы Bestune B70
У В70 два двигателя на выбор. Полуторалитровый выдает 160 сил и работает с роботом. Энерговооруженность в 100 «лошадей» на тонну вроде бы неплохая, но на деле Bestune разгоняется неохотно. Рев двигателя не соответствует темпу набора скорости. Переход в спортивный режим не меняет расклад: хотя коробка быстрее переключается вниз, нехватку отдачи это не заменит. Заявленные девять секунд разгона до 100 км/ч больше похожи на лукавство. Стихия В70 с мотором 1.5 – степенное перемещение в городе.
Пересев на двухлитровый автомобиль, я воспрял! Лишние 50 «лошадок» и 100 ньютон-метров ощущаются сразу. Такой В70 уверенно выезжает из восьми секунд в спринте до 100 км/ч. Но главное – приятное ощущение «золотого запаса» под педалью. Отрадно, что классический автомат со скромными по сегодняшним меркам шестью ступенями не крадет ускорение.
Как едет Bestune B70
Даже с 200‑сильным мотором шасси справляется. Bestune довольно цепко держится за траекторию и охотно ввинчивается в крутые повороты. Хорош B70 и на скоростном шоссе, не требуя корректировок на высокой скорости. При этом и шум, даже с зимними шинами, не раздражает.
Но стоило ровному покрытию закончиться, как вылезла обратная сторона управляемости. Даже мелкие неровности больно даются подвеске – и куда сильнее тряска ощущается на втором ряду. Когда же начинаются серьезные ямы, невольно приходится сбавлять ход.
Причем щербатый асфальт полуторалитровый Bestune фильтрует лучше. Дело не только в шинах с более высоким профилем – калибровки пружин и амортизаторов явно смещены в сторону комфорта. Но от этого на ровном серпантине базовая машина ведет себя менее точно.
Сколько стоит Bestune B70
Самый доступный B70 Enjoyment обойдется в 2,5 млн рублей. Под капотом – турбомотор на 160 л. с. и семиступенчатый преселективный робот. Особенность базовой машины – задняя подвеска со скручивающейся балкой. Начиная со следующей комплектации Prestige сзади уже многорычажка.
Базовое оснащение нельзя назвать «барабанным». Есть климат-контроль, электрорегулировка водительского сиденья, бесключевой доступ, медиасистема с 12‑дюймовым экраном и функциями Android Auto и Apple CarPlay, а также много чего еще. Ну и кожаная отделка руля и сиденья – куда же без этого!
Выводы
Каков он, лифтбек Bestune B70? Это очень зависит от модификации. Несмотря на жесткую подвеску, самым сбалансированным остается 200‑сильный вариант. Впечатление портит цена в 3,5 млн рублей – точнее, другие седаны, которые можно за эти же деньги купить. Например, Geely Preface.
А вот базовый автомобиль за 2,5 млн точно найдет своего покупателя – который с высокой долей вероятности затянет его в желтую пленку. Такой B70 легко займет таксистскую нишу, которую освобождают выработавшие свой ресурс Тойоты, Kia и Hyundai.
Правда, остается еще вопрос с этим самым ресурсом. Не окажется ли так, что новенький китайский бизнес-класс состарится раньше, чем возрастные Тойоты и Kia?
|
Bestune B70
|
1.5Т
|
2.0Т
|
Длина / ширина / высота / база
|
4810 / 1840 / 1455 / 2800 мм
|
Снаряженная/полная масса
|
1485 / 1935 кг
|
1540 / 1990 кг
|
Объем багажника
|
440 / 930 л
|
Максимальная скорость
|
200 км/ч
|
230 км/ч
|
Разгон 0–100 км/ч
|
9,3 с
|
7,9 с
|
Двигатель
|
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³, 118 кВт/160 л. с. при 5500 об/мин; 258 Н·м при 1500 об/мин
|
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1989 см³; 160 кВт/217 л. с.
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-95 / 50 л
|
Трансмиссия
|
передний привод; Р7
|
передний привод; А6
МАРКЕТИНГ ПАРТИИ
Тест-драйв обновленного B70 проходил в Сочи. Удивительно, но глубокие корни модели Bestune B70 уходят именно сюда, а точнее – на местную дачу Сталина. Именно на ней было подписано предварительное соглашение между советским вождем и Мао Цзэдуном о строительстве в КНР первого автомобильного завода. Производство в городе Чанчунь заработало в 1953 году, на заводе собирали грузовики Jiefang CA‑10 (перелицованные ЗИС‑150).
Так зародился первый китайский автомобильный производитель: аббревиатура FAW (First Automotive Works) это и означает. Спустя шесть лет на свет появился первый правительственный лимузин Hongqi. Под этой же маркой в 1989 году началось производство Audi 100.
А в 2006 году FAW завел новый суббренд Besturn. Однако название, судя по всему, вышло не очень удачным, и после раздумья протяженностью 12 лет его сменили на Bestune. А через пятилетку на свет появилась и новая эмблема, которую мы сейчас видим на всех новых Бестюнах.
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