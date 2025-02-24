Надежные моторы, крепкая трансмиссия... — но есть пара вопросов к этому «китайцу»
С кроссовером Geely Coolray (кузов SX11) мы знакомы с 2019 года. Это первый Geely, построенный на разработанной совместно с Volvo Cars платформе BMA (B‑segment Modular Architecture). Размером он близок к популярному прежде кроссоверу Hyundai Creta.
Трехцилиндровый бензиновый турбомотор JLH‑3G15TD (150 л. с.) тоже разработан во взаимодействии с Volvo, и по значительной части элементов унифицирован с вольвовским агрегатом B3154T (который ставится, в частности, на Volvo XC40).
Механической коробки передач не предусмотрено, а семиступенчатый робот сохранился и после рестайлинга 2023 года – когда вместо трехцилиндрового мотора 1.5 появился четырехцилиндровый серии BHE15‑EFZ (147 л. с.) того же объема, созданный в рамках совместного с Volvo моторного предприятия Aurobay.
Привод – только передний. Передняя независимая подвеска сочетается с задней полузависимой.
Кузов
Салон
Двигатели
Трехцилиндровый 1,5‑литровый двигатель GW4B15 – цельноалюминиевый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом, ременным приводом ГРМ, двумя фазовращателями и гидрокомпенсаторами клапанных зазоров.
Это клон шведского агрегата Volvo B3154T, хотя местами и доработанный. Из главных отличий – своя технология изготовления блока цилиндров.
Довольно сложный по конструкции, но достаточно надежный мотор с ресурсом не менее 250 тысяч км – хотя известны случаи обрыва шатуна третьего цилиндра, неведомые вольвовскому собрату. Не вполне ясно, были ли они результатом неудачного чип-тюнинга или конструктивного недочета. В 2021 году мотор модернизировали, изменив, помимо прочего, систему циркуляции масла.
До 100 тысяч км обычно не происходит ничего страшнее течей сальников и прокладок. Даже свойственный «непосредственным» моторам нагар на впускных клапанах не особо докучает. Главное – менять ремень ГРМ ранее рекомендованных 100 тысяч км: нередко он обрывается раньше, а клапаны при этом гнутся.
Четырехцилиндровый турбомотор BHE15‑EFZ не проще конструкцией, но опасений пока тоже не вызывает. У нас он только-только появился, но у китайских покупателей особых претензий нет. Более долговечный цепной привод ГРМ иной раз работает и до 200 тысяч км.
Радиатор системы охлаждения двигателя к 80–120 тысячам км может дать течь. По гарантии нередко меняли вентилятор радиатора.
Коробка передач
О конструкции «мокрого» семиступенчатого робота 7DCT330 мы подробно рассказывали. По основным решениям он мало чем отличается от коробки Getrag. По конструктиву китайские роботизированные коробки в целом особых тревог не вызывают и как минимум не уступают европейским: вполне способны прослужить не менее 200–250 тысяч км.
Вопросы есть к корректности программ управления – пинки и дерганья «на холодную» дилеры предлагают лечить адаптацией и обновлением прошивки. А официально считающееся «вечным» масло в роботе лучше менять хотя бы раз в 40 тысяч км.
Трансмиссия
Итог
Geely Coolray имеет вполне удачные и весьма надежные моторы и трансмиссию, а вот долговечность кузова и подвески – не на высоте. В сумме – не лучше и не хуже, чем у большинства недорогих одноклассников, в том числе и некитайского происхождения.
Благодарим компанию Рольф за предоставленный автомобиль.
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