Надежные моторы, крепкая трансмиссия... — но есть пара вопросов к этому «китайцу»

Эксперт Хлебушкин выяснил, каков ресурс кроссовера Geely Coolray

С кроссовером Geely Coolray (кузов SX11) мы знакомы с 2019 года. Это первый Geely, построенный на разработанной совместно с Volvo Cars платформе BMA (B‑segment Modular Architecture). Размером он близок к популярному прежде кроссоверу Hyundai Creta.

Трехцилиндровый бензиновый турбомотор JLH‑3G15TD (150 л. с.) тоже разработан во взаимодействии с Volvo, и по значительной части элементов унифицирован с вольвовским агрегатом B3154T (который ставится, в частности, на Volvo XC40).

Механической коробки передач не предусмотрено, а семиступенчатый робот сохранился и после рестайлинга 2023 года – когда вместо трехцилиндрового мотора 1.5 появился четырехцилиндровый серии BHE15‑EFZ (147 л. с.) того же объема, созданный в рамках совместного с Volvo моторного предприятия Aurobay.

Привод – только передний. Передняя независимая подвеска сочетается с задней ­полу­зависимой.

Кузов

Geely Coolray

Дверь багажника у дорестайлинговых автомобилей охотно ржавеет и сама по себе, но еще помогает «хромированный» молдинг, который протирает слой краски. Долговечность кузова у Geely отнюдь не вольвовская. Лакокрасочное покрытие не отличается завидными толщиной и прочностью, так что количество сколов и потертостей способно удручить уже через год-два. И защита от коррозии для наших условий нужна посерьезней: если все внешние панели, кроме крыши, защищены цинком, то снизу цинкового слоя нет – наш прибор его не обнаружил. В зоне риска – пороги и сварные швы лонжеронов.

Газовые упоры двери слабеют за пять лет. Панорамный люк в крыше у дорестайлинговых машин нередко подклинивает в направляющих, что со временем приводит не только к стукам из-за люфтов в изношенном механизме, но и к поломке перетрудившегося моторчика. Затем механизм доработали. Быстро корродируют металлические элементы заднего дворника.

Салон

Бортовая электроника – не повод для гордости. Сбои особенно прогрессируют в морозы: глючат цифровая приборная панель и камера заднего вида. Климатическая система даже в исправном виде отличается неадекватной работой в любую погоду – выдержать заданную температуру в салоне задача для нее непосильная. Вентилятор «печки» может выйти из строя к 100 тысячам км.

Салон собран довольно ­аккуратно, износостойкость материалов отделки неплоха.

Одноклассник Hyundai Creta после 100 тысяч км вид оплетки руля зачастую имеет более печальный. Иногда самопроизвольно включается обогрев задних сидений.

Двигатели

Трехцилиндровый 1,5‑литровый двигатель GW4B15 – цельноалюминиевый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом, ременным приводом ГРМ, двумя фазовращателями и гидрокомпенсаторами клапанных зазоров.

Трехцилиндровый 1,5‑литровый двигатель GW4B15

Это клон шведского агрегата Volvo B3154T, хотя местами и доработанный. Из главных отличий – своя технология изготовления блока цилиндров.

Довольно сложный по конструкции, но достаточно надежный мотор с ресурсом не менее 250 тысяч км – хотя известны случаи обрыва шатуна третьего цилиндра, неведомые вольвовскому собрату. Не вполне ясно, были ли они результатом неудачного чип-тюнинга или конструктивного недочета. В 2021 году мотор модернизировали, изменив, помимо прочего, систему циркуляции масла.

До 100 тысяч км обычно не происходит ничего страшнее течей сальников и прокладок. Даже свойственный «непосредственным» моторам нагар на впускных клапанах не особо докучает. Главное – менять ремень ГРМ ранее рекомендованных 100 тысяч км: нередко он обрывается раньше, а клапаны при этом гнутся.

Четырехцилиндровый турбомотор BHE15‑EFZ не проще конструкцией, но опасений пока тоже не вызывает. У нас он только-только появился, но у китайских покупателей особых претензий нет. Более долговечный цепной привод ГРМ иной раз работает и до 200 тысяч км.

Четырехцилиндровый турбомотор BHE15‑EFZ

Радиатор системы охлаждения двигателя к 80–120 тысячам км может дать течь. По гарантии нередко меняли вентилятор радиатора.

Радиатор системы охлаждения двигателя.

Коробка передач

О конструкции «мокрого» семиступенчатого робота 7DCT330 мы подробно рассказывали. По основным решениям он мало чем отличается от коробки Getrag. По конструктиву китайские роботизированные коробки в целом особых тревог не вызывают и как минимум не уступают европейским: вполне способны прослужить не менее 200–250 тысяч км .

Вопросы есть к корректности программ управления – пинки и дерганья «на холодную» дилеры предлагают лечить адаптацией и обновлением прошивки. А официально считающееся «вечным» масло в роботе лучше менять хотя бы раз в 40 тысяч км.

Роботизированная КП 7DCT330

Трансмиссия

В задней подвеске амортизаторы и ступичные подшипники обычно сдаются к 100 тысячам км – тоже рановато. В трансмиссии после 100 тысяч км могут подтекать сальники приводов. Также надо следить за целостностью пыльников ШРУСов.

Подвеска рекордов долговечности не ставит. В передней со стойками McPherson рановато, порой к 70–110 тысячам км, приходится менять амортизаторы. Столь же недолго порой трудятся и опорные подшипники стоек. Ступичные подшипники нередко приходят в упадок через 100 тысяч км. А вот стойки и втулки стабилизатора стотысячный рубеж нередко способны преодолеть, сдавшись лишь немногим ранее интегрированных в стальные штампованные рычаги шаровых опор и сайлентблоков. Причем оригинальные расходники не всегда долговечнее заменителей. Электроусилитель руля вопросов, как правило, не вызывает. Рулевая рейка может начать постукивать через 100–120 тысяч км. А наконечники порою просят замены на 80–100 тысячах км.

Geely Coolray

Итог

Geely Coolray имеет вполне удачные и весьма надежные моторы и трансмиссию, а вот долговечность кузова и подвески – не на высоте. В сумме – не лучше и не хуже, чем у большинства недорогих одноклассников, в том числе и некитайского происхождения.

Благодарим компанию Рольф за предоставленный автомобиль.