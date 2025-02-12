Кроссовер и лифтбек перевели на русский язык

FAW полностью русифицировал для рынка РФ кроссовер T90 и лифтбек B70

Китайская компания FAW анонсировала о выходе на рынок России полностью русифицированных кроссовера T90 и лифтбека B70. В пресс-службе бренда подчеркнули, что русификация приборных панелей и мультимедийных систем делает взаимодействие с интерфейсом автомобиля понятным и удобным.

«Построить или изменить маршрут навигатора, выставить режим работы климатической системы или отрегулировать громкость музыки – лишь малая часть возможных сценариев коммуникации. Для того чтобы информация считывалась без лишних затруднений, а работа с меню экрана не отвлекала от дороги, специально для российского рынка бренд Bestune полностью русифицировал приборные панели и мультимедийные системы нового лифтбека B70, а также кроссовера T90», – рассказали в пресс-службе.

Благодаря современному процессору штатные мультимедийные системы автомобилей Bestune отличаются высокой производительностью и быстродействием, подчеркивают в FAW. В частности, для лифтбека Bestune B70 доступен 12,3-дюймовый экран с антибликовым покрытием, улучшенной цветопередачей и низким уровнем отражения. Приборная панель модели также оцифрована и представляет собой 7-дюймовый монитор с большим количеством индивидуальных настроек и выводит всю необходимую информацию, включая показания спидометра и тахометра.

В свою очередь, кроссовер Bestune T90 оснащен высокопроизводительной 12,6-дюймовой мультимедийной системой. Благодаря увеличенной диагонали и удобному расположению на центральной консоли пользоваться ей максимально комфортно. Приборная панель с 8-дюймовым экраном и высоким разрешением обеспечит водителя всей необходимой информацией.

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Источник: пресс-служба Bestune