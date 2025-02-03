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На кроссовер с полным приводом дают пожизненную гарантию — известна цена

Названы 5 автоновинок рынка России, дебют которых состоялся в январе

Авторынок России в январе пополнился несколькими новыми моделями автомобилей, среди них есть кроссоверы, электромобили и рамные внедорожники.

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Bestune T90 от китайского автогиганта FAW с передним приводом предлагается с двумя турбированными бензиновыми двигателями, объемом 1,5 и 2,0 литра. Цены на кроссовер стартуют от 2,78 млн. рублей.

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Avatr 11 – эта марка принадлежит концерну Changan, и теперь она официально представлена в России, до этого электрокары Avatr 11 ввозили в нашу страну по неофициальным каналам. Модель доступна с передним и полным приводом, а стартовая цена – от 6,95 млн рублей. Покупателям электромобиля предлагают пожизненную гарантию на него с учетом ряда условий.

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Tank 400 – рамный внедорожник с оригинальным дизайном построен на основе модели 300, при этом у него увеличены габариты. Для рынка РФ модель оснастили турбомотором объемом 2,0 л мощностью 245 л.с., 9-ступенчатой АКП, привод – полный. Цена внедорожника стартует от 5,8 млн рублей.

Evolute i-Van – этот электрический минивэн представляет собой локализованную копию модели Dongfeng, она основана на японском минивэне Mitsubishi Space Gear 1994 года. Стоимость машины составляет 3,92 млн рублей.

Faw Bestune T90
Avatr 11
Tank 400
Evolute i-Van
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Источник: wroom.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:FAW | Avatr | Tank | Evolute
Количество просмотров 56938
03.02.2025 
Фото:FAW | Avatr | Tank | Evolute
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