На кроссовер с полным приводом дают пожизненную гарантию — известна цена

Названы 5 автоновинок рынка России, дебют которых состоялся в январе

Авторынок России в январе пополнился несколькими новыми моделями автомобилей, среди них есть кроссоверы, электромобили и рамные внедорожники.

Bestune T90 от китайского автогиганта FAW с передним приводом предлагается с двумя турбированными бензиновыми двигателями, объемом 1,5 и 2,0 литра. Цены на кроссовер стартуют от 2,78 млн. рублей.

Avatr 11 – эта марка принадлежит концерну Changan, и теперь она официально представлена в России, до этого электрокары Avatr 11 ввозили в нашу страну по неофициальным каналам. Модель доступна с передним и полным приводом, а стартовая цена – от 6,95 млн рублей. Покупателям электромобиля предлагают пожизненную гарантию на него с учетом ряда условий.

Tank 400 – рамный внедорожник с оригинальным дизайном построен на основе модели 300, при этом у него увеличены габариты. Для рынка РФ модель оснастили турбомотором объемом 2,0 л мощностью 245 л.с., 9-ступенчатой АКП, привод – полный. Цена внедорожника стартует от 5,8 млн рублей.

Evolute i-Van – этот электрический минивэн представляет собой локализованную копию модели Dongfeng, она основана на японском минивэне Mitsubishi Space Gear 1994 года. Стоимость машины составляет 3,92 млн рублей.

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Источник: wroom.ru