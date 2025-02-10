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Качественная сборка, крепкий кузов, платформа VW – почти «европеец» за 1,2 млн

«За рулем» назвал преимущества подержанного FAW Besturn X40 перед конкурентами

Китайские кроссоверы постепенно начинают появляться и на вторичном рынке. Чего следует бояться как огня, а на какие варианты уже вполне можно обратить внимание? Этот вопрос в новой статье исследует эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев. Среди недорогих «китайцев» есть такие, которые делались в плотном сотрудничестве с европейскими компаниями – и вот эти машины действительно унаследовали немало хорошего.

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Одна из таких находок – не особо приметный и «раскрученный» FAW Besturn X40. Паркетник продавался у нас с 2019 по 2021 год, производился в Китае, а в основе у него фольксвагеновская платформа PQ32. Нынешние цены на вторичке начинаются от весьма привлекательных 1,2 млн рублей за довольно свежие машины с пробегами до 80 тысяч км.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Полного привода нет, зато под капотом – хорошо знакомые агрегаты. Мотор единственный: атмосферный 1.6 (108 л. с.), является вариацией фольксвагеновского CFNA, что ставили на Rapid и Polo. Судя по всему, доработки пошли на пользу – проблемы с поршневой исчезли.

Сочетается с механикой или шестиступенчатым гидроавтоматом. За индексом AWF6F16 скрывается опять-таки VW 09G, он же Aisin TF-60SN – как на Polo и Рапиде. В общем, любая комбинация при бережном отношении выдержит 250, а то и 300 тысяч км.

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Качество сборки высокое. Быстрой коррозии не отмечено. Поломок немного, до 80–100 тысяч км большинство X40 не требует экстренных ремонтов. Электроники относительно немного, а медиасистему с 8-дюймовым экраном отмечают за хорошую работу. Вердикт: почти европейская машина в китайском кузове.

Еще несколько вариантов недорогих кроссоверов с пробегом из Поднебесной – в новой статье «За рулем»!

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Иннокентий Кишкурно
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 309
10.02.2025 
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о FAW Besturn X40

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