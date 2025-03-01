Первая зима китайского седана: как едет? Что сломалось?
Эргономика и безопасность
Где у Geely Preface включается противотуманный фонарь? Помню, что он закопан в меню медиасистемы, но с ходу найти не могу.
Снег усилился, автомобили на дороге стали еле различимы. Перевожу взгляд то на дисплей, то на дорогу впереди. А что происходит сзади, перестал отслеживать.
Когда посмотрел в зеркало, в нескольких метрах увидел быстро приближающийся кроссовер. Еще мгновение – и он приедет Префейсу в задний бампер. С «линии атаки» успел отрулить, но страху натерпелся…
Будь выключатель в прямом доступе, я не отвлекся бы от дороги и раньше заметил бы опасность. Расположение органов управления, отвечающих за безопасность, по моему мнению, должно быть стандартизовано! У разработчиков достаточно возможностей, чтобы сделать автомобиль непохожим на другие, но надо оставаться в разумных рамках. Странно, что еще не додумались поменять местами педали газа и тормоза.
Еще одна особенность Префейса – подрулевые переключатели. Правый – это селектор робота. Когда привыкаешь – удобно, только первое время дергаешь этот рычаг, чтобы активировать дворники. Хорошо, что есть «защита от дурака» – в движении нельзя включить заднюю.
Но и махнуть в нужный момент щетками не получается. Управление ими вынесено на левый переключатель. Такая схема тоже нетрадиционная, а потому опасная.
Еще одна запоминающаяся деталь в салоне – скошенный снизу и сверху руль. Штурвал такой формы хорош для спорткаров – гонщики крутят его без перехвата. А у Geely – почти три оборота от упора до упора. Впрочем, мне удобно и держать его в нулевом положении, и вращать при маневрах.
Едет классно!
Geely Preface к нам поставляют только с 200‑сильным турбомотором 2.0 JLH‑4G20TDG и семиступенчатым роботом с мокрыми сцеплениями. Везут они большой седан плавно и бодро. При легком нажатии на газ Preface разгоняется, как электромобиль, – передачи переключаются незаметно, шума двигателя не слышно. «В пол» машина динамично ускоряется даже на высоких скоростях: обгоняешь уверенно.
Производитель обязывает заливать бензин не ниже АИ‑95, но расход вполне умеренный. На трассе его легко уложить в 7 л/100 км. В городе даже зимой мотор в среднем потребляет около 10 л/100 км. Но вот объем бака совсем скромный для автомобилей этого класса – всего 49 л.
По поведению на дороге это лучший «китаец», на котором я ездил. На команды рулем Preface реагирует быстро и четко, повороты прописывает уверенно, не требует коррекций на высоких скоростях. Подвеска энергоемкая, но жесткая. На нашем автомобиле в комплектации Flagship установлены 18‑дюймовые колеса с низкопрофильными шинами – чувствуешь не только мелкие неровности, но даже разметку на асфальте.
Самая неприятная особенность – маленький клиренс. Под мягким пыльником, прикрывающим силовой агрегат, я намерил чуть больше 130 мм. По проселку приходится ехать медленно и аккуратно, осторожничаешь и на асфальте при проезде крупных ям. Часто цеплял снежные валы на дороге, которые оставляла снегоуборочная техника.
Как ремонтировать и обслуживать?
Пока у Geely ничего не сломалось – шиномонтаж и ТО‑1 прошли штатно. Обслуживание на пробеге 10 тысяч км фактически свелось к общему осмотру и замене масла.
Для двигателя подходит масло спецификации АPI SP, ACEA C5, SAE 0W‑20. Производитель рекомендует Lopal 1 Advance Fully Synthetic Series SP 0W‑20, но большинство дилеров предпочитают другие марки. Так, в мотор нашего Префейса залили Teboil Diamond ECP C5 0W20. Заправочный объем – 5,6 л. Частота замены – каждые 10 тысяч км.
Масло в роботе рекомендовано менять раз в 90 тысяч км. Но если машина эксплуатируется в городе, лучше сократить интервал – коробка дольше проживет. Ремень ГРМ меняют каждые 100 тысяч км, приводной – 120 тысяч. Воздушный и салонный фильтры обновляют через 20 тысяч км, свечи зажигания – через 40 тысяч.
Почти все кузовные детали, за исключением крыши, оцинкованные. Лакокрасочное покрытие стойкое (его толщина 130…150 мкм) – пока не появилось ни одного скола. Швы на днище замазаны аккуратно, но металл не защищен: лучше потратиться на дополнительную антикоррозионную обработку.
Preface продается у нас всего год, и статистики неисправностей пока нет. Но многие узлы и агрегаты давно служат на других моделях Geely. Например, двигатель и робот уже зарекомендовали себя как надежные и ресурсные.
Мне нравится Preface – и как выглядит, и как едет. Слово «preface» c английского переводится как преамбула или вступление. Этот седан – очередной шаг в мир автомобилей, которые больше не будут презрительно называть «китайцами».
Geely Preface, 2.0Т (200 л. с.), P7
- Изготовитель – Geely, Китай
- Год выпуска – 2024
- В эксплуатации «За рулем» – с октября 2024
- Пробег на момент отчета – 11 000 км
Расходы на содержание (6000–11 000 км)*
- Из них бензин (АИ‑95, средний расход 8,3 л/100 км) – 25 522 ₽
- ТО‑1 – 18 520 ₽
- Общие расходы – 44 042 ₽
- Стоимость 1 км пробега – 8,81 ₽
* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.
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