Первая зима китайского седана: как едет? Что сломалось?

За 11 тыс. км к Geely Preface из парка «За рулем» появились вопросы

Эргономика и безопасность

Где у Geely Preface включается противотуманный фонарь? Помню, что он закопан в меню медиасистемы, но с ходу найти не могу.

Снег усилился, автомобили на дороге стали еле различимы. Перевожу взгляд то на дисплей, то на дорогу впереди. А что происходит сзади, перестал отслеживать.

Когда посмотрел в зеркало, в нескольких метрах увидел быстро приближающийся кроссовер. Еще мгновение – и он приедет Префейсу в задний бампер. С «линии атаки» успел отрулить, но страху натерпелся…

Будь выключатель в прямом доступе, я не отвлекся бы от дороги и раньше заметил бы опасность. Расположение органов управления, отвечающих за безопасность, по моему мнению, должно быть стандартизовано! У разработчиков достаточно возможностей, чтобы сделать автомобиль непохожим на другие, но надо оставаться в разумных рамках. Странно, что еще не додумались поменять местами педали газа и тормоза.

Geely Preface выпускают в Китае с 2020 года. Официальные поставки в Россию начались в 2024‑м. К этому времени он дважды обновился.

Еще одна особенность Префейса – подрулевые переключатели. Правый – это селектор робота. Когда привыкаешь – удобно, только первое время дергаешь этот рычаг, чтобы активировать дворники. Хорошо, что есть «защита от дурака» – в движении нельзя включить заднюю.

Но и махнуть в нужный момент щетками не получается. Управление ими вынесено на левый переключатель. Такая схема тоже нетрадиционная, а потому опасная.

Переключатель поворотников не фиксируется в крайних положениях. За три месяца я к этому так и не привык и часто, пытаясь выключить левую «мигалку», ошибочно включал правую – и наоборот.

Еще одна запоминающаяся деталь в салоне – скошенный снизу и сверху руль. Штурвал такой формы хорош для спорткаров – гонщики крутят его без перехвата. А у Geely – почти три оборота от упора до упора. Впрочем, мне удобно и держать его в нулевом положении, и вращать при маневрах.

У водительского сиденья короткая подушка. Бедра висят в воздухе, ноги быстро затекают – приходится часто останавливаться, чтобы размяться.

Едет классно!

Geely Preface к нам поставляют только с 200‑сильным турбомотором 2.0 JLH‑4G20TDG и семиступенчатым роботом с мокрыми сцеплениями. Везут они большой седан плавно и бодро. При легком нажатии на газ Preface разгоняется, как электромобиль, – передачи переключаются незаметно, шума двигателя не слышно. «В пол» машина динамично ускоряется даже на высоких скоростях: обгоняешь уверенно.

Производитель обязывает заливать бензин не ниже АИ‑95, но расход вполне умеренный. На трассе его легко уложить в 7 л/100 км. В городе даже зимой мотор в среднем потребляет около 10 л/100 км. Но вот объем бака совсем скромный для автомобилей этого класса – всего 49 л.

Багажник открывается кнопкой на бампере. Отыскать ее в темноте трудно даже людям со стопроцентным зрением. В грязную погоду она быстро пачкается и становится совсем невидимой.

По поведению на дороге это лучший «китаец», на котором я ездил. На команды рулем Preface реагирует быстро и четко, повороты прописывает уверенно, не требует коррекций на высоких скоростях. Подвеска энергоемкая, но жесткая. На нашем автомобиле в комплектации Flagship установлены 18‑дюймовые колеса с низкопрофильными шинами – чувствуешь не только мелкие неровности, но даже разметку на асфальте.

Самая неприятная особенность – маленький клиренс . Под мягким пыльником, прикрывающим силовой агрегат, я намерил чуть больше 130 мм. По проселку приходится ехать медленно и аккуратно, осторожничаешь и на асфальте при проезде крупных ям. Часто цеплял снежные валы на дороге, которые оставляла снегоуборочная техника.

Как ремонтировать и обслуживать?

Пока у Geely ничего не сломалось – шиномонтаж и ТО‑1 прошли штатно. Обслуживание на пробеге 10 тысяч км фактически свелось к общему осмотру и замене масла.

Для двигателя подходит масло спецификации АPI SP, ACEA C5, SAE 0W‑20. Производитель рекомендует Lopal 1 Advance Fully Synthetic Series SP 0W‑20, но большинство дилеров предпочитают другие марки. Так, в мотор нашего Префейса залили Teboil Diamond ECP C5 0W20. Заправочный объем – 5,6 л. Частота замены – каждые 10 тысяч км.

Бампер нависает низко над землей. При подъезде к бордюрам и на плохой дороге надо быть аккуратным.

Масло в роботе рекомендовано менять раз в 90 тысяч км. Но если машина эксплуатируется в городе, лучше сократить интервал – коробка дольше проживет. Ремень ГРМ меняют каждые 100 тысяч км, приводной – 120 тысяч. Воздушный и салонный фильтры обновляют через 20 тысяч км, свечи зажигания – через 40 тысяч.

Почти все кузовные детали, за исключением крыши, оцинкованные. Лакокрасочное покрытие стойкое (его толщина 130…150 мкм) – пока не появилось ни одного скола. Швы на днище замазаны аккуратно, но металл не защищен: лучше потратиться на дополнительную антикоррозионную обработку.

Preface продается у нас всего год, и статистики неисправностей пока нет. Но многие узлы и агрегаты давно служат на других моделях Geely. Например, двигатель и робот уже зарекомендовали себя как надежные и ресурсные.

Багажник – вместительный, объем 500 л. Но загружать в него вещи неудобно из-за высокого борта. При закрытии петли крышки упираются в поклажу и могут ее повредить.

Мне нравится Preface – и как выглядит, и как едет. Слово «preface» c английского переводится как преамбула или вступление. Этот седан – очередной шаг в мир автомобилей, которые больше не будут презрительно называть «китайцами».

Geely Preface, 2.0Т (200 л. с.), P7

Изготовитель – Geely, Китай

Год выпуска – 2024

В эксплуатации «За рулем» – с октября 2024

Пробег на момент отчета – 11 000 км

Расходы на содержание (6000–11 000 км)*

Из них бензин (АИ‑95, средний расход 8,3 л/100 км) – 25 522 ₽

ТО‑1 – 18 520 ₽

Общие расходы – 44 042 ₽

Стоимость 1 км пробега – 8,81 ₽

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

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