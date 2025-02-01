Чем удивил мощный седан Джили

Geely Preface из парка «За рулем» потребовал времени на привыкание

Geely Preface, 2.0T (200 л. с.), Р7, 2024 г. в.

Изготовитель – Geely Motors

– Geely Motors Год выпуска – 2024

– 2024 В эксплуатации «За рулем» – с октября 2024 года

– с октября 2024 года Пробег на момент отчета – 11 000 км

В седане Geely Рreface настолько замысловато выстроены схемы управления системами и агрегатами, что в мозге постоянно формируются новые нейронные связи.

Так, привычной регулировки электрозеркал нет ни на водительской двери, ни на консоли. Настраивают зеркала через меню горячих клавиш – проводите пальцем по дисплею-планшету сверху-вниз (поди догадайся) и выбираете левое или правое зеркало. А регулируете кнопками на руле.

«Горячие» кнопки спрятаны в меню мультимедийной системы. Найти их мне удалось, только посмотрев в инструкцию.

Селектор роботизированной коробки расположен под рулем справа, на месте переключателя стеклоочистителя. А «дворники» и омыватель активируются кнопкой на торце переключателя указателей поворота.

На Geely Preface правый подрулевой переключатель — это селектор роботизированной коробки передач. А «дворники» и омыватель ветрового стекла управляются с противоположной стороны – кнопкой на торце переключателя. Поворачивающейся «шайбой» выставляется режим работы стеклоочистителей.

К таким выкрутасам со временем привыкаешь, но поначалу это неудобно и опасно. Скоро расскажу, как я чуть не попал в ДТП.

Номинант Гран-при «За рулем» – 2025

К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»? Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.