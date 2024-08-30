200-сильный мотор Volvo и бизнес-салон — новый «китаец» на замену Camry и Passat

«За рулем» испытал «почти Вольво» – новый седан бизнес-класса Geely Preface

В последнее время каждая новая модель, если это не кроссовер, – уже событие. Особенно если это седан бизнес-класса. Сможет ли новый Geely Preface стать адекватной заменой ушедшим Toyota Camry, Kia K5, VW Passat и Mazda 6?

Узнаем на примере новенького Geely с двухлитровым турбомотором мощностью 200 л.с. и роботом. Как он едет, удобен ли салон и, самое главное, сколько он стоит?

Техника Geely Preface

Можно ставить на двигатель любые таблички и снабжать его любой прошивкой, но стоит убрать декоративную крышку, и становится ясно – это двигатель серии Drive-E от Volvo.

Хорошая новость, так как этот турбомотор уже доказал, что с ресурсом у него полный порядок. А вот сколько будет жить семиступенчатая роботизированная коробка, пока сложно судить.

Двигатель 4G20TD на самом деле – не что иное, как двухлитровый турбомотор Drive-E от Вольво.

Но связка двигателя и коробки вышла отличной. С самых низов под педалью чувствуется приятный запас тяги. Коробка не отстает.

В комфортном режиме есть небольшие задержки при уходе вниз, но они совершенно не раздражающие. От них и вовсе можно избавиться, перейдя в спортивный ритм. Вместе с обостренным чутьем силовой установки происходит утяжеление руля. Но оно синтетическое, тогда как в обычном режиме электроусилитель генерирует очень естественную обратную связь.

Geely Preface едет взросло и уверенно – отлично исполняет резкие маневры и прекрасно чувствует себя на прямой.

Preface создан на китайско-шведской платформе CMA, на которой построена не только большая часть современных Geely, но чистокровные Volvo – XC40 и S40.

Комфорт для пассажиров и водителя Geely Preface

На роль автомобиля с водителем Geely Preface вполне подходит, но с двумя оговорками. Жертвой достойной управляемости стал комфорт.

Мелкие стыки и «лежачие полицейские» Preface отрабатывает жестко – хотелось бы большей мягкости. Свою роль сыграли и низкопрофильные шины 225/45 R18. Но всю вину на них валить нельзя. Настройка амортизаторов и пружин явно смещена в сторону управляемости, а не плавности хода.

По балансу настроек шасси напоминает Мазду 6. По вместимости салона с багажником – тоже.

Низкий силуэт сказался на высоте проема дверей: чтобы попасть на второй ряд, нужно быть аккуратным и постараться не удариться головой о верхнюю часть проема. Чувство близости крыши остается и внутри. Люди ростом 180 см и выше уже будут касаться головами обивки потолка. Но это единственный просчет в салоне.

На втором ряду полно места для ног и сама посадка удобна. Но потолок очень низкий.

Посадка удобна, задние пассажиры могут засунуть ступни под переднее сиденье. О мелочах вроде дефлекторов, зарядок или обогревов даже говорить не стоит – все на местах. Хотя в целом ассортимент опций не поражает на фоне других «китайцев».

Подход Geely напоминает европейский, когда все силы брошены на сам автомобиль, а не на его оснащение. Центральный экран в 13 дюймов даже кажется здесь излишне большим – все функции медиасистемы едва заполняют пятую его часть. И через центральный экран управляется вообще все! В том числе свет.

Управление головным светом находится в меню настроек. Стоило сделать его отдельным блоком на видном месте.

Выводы

Ответственно заявляем – даже если Camry или Kia K5 оставались бы на рынке, Geely Preface не затерялся бы. Это полноценный игрок в сегменте бизнес-класса с вменяемой ценой.

Базовая версия Luxury стоит ровно 3 млн рублей. За автомобиль в топовой комплектации Flaghip нужно отдать еще 200 тысяч рублей. Неплохо за почти Volvo!

177 сил, массаж для всех и странная цена – чем удивил новый «китаец».