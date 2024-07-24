177 сил, массаж для всех и странная цена – чем удивил новый «китаец»

Эксперт «За рулем» рассказал о пяти особенностях кроссовера BAIC X75

Китайские производители очень плотно формируют свои модельные ряды. У BAIC между кроссоверами X75 и Х55 всего 125 мм разницы по длине и 65 мм – по колесной базе. Не поймешь: это машины разных классов или нет?

Крутые сиденья BAIC X75

В плане оснащения BAIC Х75 даст фору и «младшему брату», и всем одноклассникам. У него неожиданно роскошные сиденья. Уже в начальной комплектации стоят обогрев и вентиляция спереди.

На панели три ЖК-дисплея. Все функции комфорта сидений управляются через меню медиасистемы.

Топовая версия предлагает обогрев, вентиляцию и массажер для четырех человек. Для массажа предусмотрено по восемь пневмокамер, которые работают по трем программам. Среди машин с таким же оснащением вспоминается только внедорожник Tank 500. Но он и стоит вдвое больше.

Сложный мотор BAIС Х75

Если смотреть в таблицу теххарактеристик, то все выглядит стандартно: 1.5 турбо, четыре цилиндра, алюминиевые блок и головка. Однако у мотора с индексом А156Т2Н непосредственный впрыск, два фазовращателя и турбина с изменяемой геометрией.

BAIC X75 выглядит спортивно и едет достаточно бодро, укладываясь в 9 секунд до 100 км/ч.

Вдобавок агрегат в зависимости от нагрузки автоматически переключается между циклами Отто и Миллера (количество смеси в цилиндре регулируется по-разному). Плюс у мотора достаточно высокая степень форсировки: с полутора литров сняли 177 л.с.

Интересный дизайн BAIС Х75

BAIC X75 в профиль похож на модное кросс-купе. У него действительно достаточно покатое заднее стекло, а вот линия крыши стандартная: эффект создается за счет верхней линии остекления. Но кроссовер взял себе не все трендовые черты. В отличие от Х55, он не стал примерять двухъярусные фары и выдвигающиеся дверные ручки.

Дизайн BAIC X75 скрадывает реальные размеры машины. Палитра классических оттенков разбавлена яркими цветами – красным и синим.

«Асфальтовые» настройки BAIС Х75

В подвеске спереди стоят стойки МакФерсон, сзади – многорычажка. Они хорошо справляются с небольшими дефектами асфальта. На лежачих полицейских уже становится жестко, а грунтовка с вкраплениями камней заставляет снижать скорость до пешеходной.

Странная цена BAIС Х75

BAIC X55 и Х75 близки по габаритам, дизайну, оснащаются одинаковыми силовыми установками и трансмиссиями. Казалось бы, две разные модели должны быть как-то разведены в глазах потенциальных покупателей. Однако этого нет даже в прайс-листах.

«Пятьдесят пятый» стоит от 2,97 млн до 3,25 млн рублей, «семьдесят пятый» – от 2,99 млн до 3,41 млн рублей. Причем разница в стоимости объясняется только чуть лучшим оснащением BAIC X75.

В итоге сложно понять, зачем в гамме два практически идентичных кроссовера.

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