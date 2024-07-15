Большой тест народных кроссоверов: что взять за 2 миллиона?

«За рулем» сравнил кроссоверы Москвич 3, Лада Веста SW Кросс и Haval M6

Эти совершенно разные автомобили объединяет цена – около 2 млн рублей. Есть у Москвича 3, Весты SW Кросс и Haval M6 еще одна общая черта – исключительно передний привод. Сколько стоили бы они в версии 4×4, думать не хочется.

Компактный Москвич 3 столичной сборки медленно, но верно набирает рыночный ход.

В арсенале Лады самая подходящая для сравнения модель – приподнятый универсал Веста SW Кросс. Само собой, на тест мы взяли модификацию с модернизированным мотором 1.8 и вариатором.

Отлично продается и Haval M6 – чуть старомодный внешне, но большой (длина почти 4,7 м!) и с вменяемым ценником.

Чья концепция возьмет вверх?

Москвич 3, Лада Веста SW Кросс и Haval M6

Москвич 3

Его прообраз JAC JS4 вышел в свет в Китае в 2020 году, а через пару лет с минимальными переделками появился в России – уже в образе Москвича. Сделано в Москве.

ДВИГАТЕЛИ бензиновые:

1.5 турбо (136 л.с.) – от 1 690 000 ₽

электромотор (193 л.с.) – от 4 100 000 ₽ Haval М6

Дебютировал в 2017 году, а через три года подвергся глубокой модернизации – в таком виде М6 и предлагается в России. Сборка пока не локализована.

ДВИГАТЕЛИ бензиновые:

1.5 турбо (143 л.с.) – от 2 179 000 ₽ Лада Веста SW Кросс

Впервые Весту показали в 2015 году, в 2022-м запустили модернизированную версию, но массовое производство перенесли на год.

ДВИГАТЕЛИ бензиновые:

1.6 (106 л.с.) – от 1 865 900 ₽

1.8 (122 л.с.) – от 1 940 900 ₽

Цены

Поначалу Москвич 3 пользовался скромным спросом – цены начинались с двух миллионов! Но весной прайс-лист переписали, и теперь за базовую (далеко не голую) версию Стандарт просят 1,69 млн рублей, а за топовый Комфорт, как у нас, – 1,9 млн. Другое дело! У региональных дилеров запаса машин почти не осталось, да и в Москве былого выбора нет.

А Веста только дорожает – последний раз это произошло в мае. За кросс-универсал в комплектации Life просят 1,87 млн рублей, а топовый Techno обойдется в 2,05 миллиона.

Haval M6 – машина более высокого класса, но лишь немногим дороже. Комплектация одна, предлагается выбрать только тип коробки передач. М6 с механикой обойдется в 2,18 млн рублей, с роботом – в 2,3 миллиона. Недешево, конечно, но с учетом размеров цена сносная. К слову, у некоторых дилеров остались прошлогодние машины – они на 100 тысяч дешевле.

Оснащение

Москвич доступнее всех, однако его салон производит лучшее впечатление: благообразный дизайн, неплохая отделка, удачный подбор фактур и самое богатое оснащение. Люк в крыше, камеры кругового обзора, автомат дальнего света, контроль слепых зон, функция слежения за дорожной разметкой и предупреждения об опасности столкновения – всего этого соперники предложить не могут.

Москвич 3

Приборы виртуальные. Информации хватает, но данные слишком мелкие. Хотя нет, не хватает. Где указатель наружной температуры? Сенсорное управление климат-контролем не понравилось – отвлекает много внимания.

Салон Москвича воспринимается самым современным, однако по ощущениям тут теснее всего. «Чувство локтя» испытываешь только здесь.

Камеры кругового обзора может предложить только Москвич. Но как же сильно бликует экран! Хорошо, что на Москвич не поставили нефиксируемый селектор – рычаг с четкими ходами в пользовании приятнее и понятнее.

«Блямба» модуля ЭРА-ГЛОНАСС на потолке смотрится чужеродно. Люк в крыше – привилегия топ-модификации Комфорт.

Но где указатель наружной температуры? В первый же день зависла во включенном положении сенсорная кнопка рециркуляции воздуха и так за неделю не отвисла. Сиденья твердые, но в то же время плохо держат нагрузку: стокилограммовый коллега причитал, что продавил подушку до каркаса. А другой, ростом 190 см, сетовал, что отодвинулся назад до упора.

Салон рестайлинговой Весты с виду изменился мало, хотя доработан он существенно: новый не только руль, но и панель приборов (в топ-версии – виртуальная), центральная консоль, дверные карты. Пластик передней панели теперь мягкий – большая редкость в этом сегменте.

Haval M6

Аналоговые приборы предельно информативны, но экран трипкомпьютера слишком мал. Почти все настройки климат-контроля надо выполнять через экран медиасистемы.

Медиасистема в М6 огорчила отсутствием поддержки Apple CarPlay и Android Auto. Нет даже возможности «отзеркалить» экран смартфона через приложение CarbitLink.

За столь обширную площадку для телефона – спасибо! Но индукционной зарядки нет. Робот отличается неспешной работой: тише едешь – дальше будешь.

Эргономика и удобство посадки нравятся. Новые дверные рукоятки удобны в хвате, но почему они скрипят как старая кровать? Издают неприятные звуки стекла в конце подъема. А еще досаждают тугие и громко щелкающие подрулевые переключателя. Интеллигентности в нюансах Ладе по-прежнему недостает.

Как не хватает и современных опций. Вазовцы так и не освоили бесключевой доступ, камеры кругового обзора, климат-контроль. Но обещают. Даже обогрев сидений и тот простейший, одноступенчатый.

Лада Веста SW Кросс

На виртуальную приборку можно выводить карту Яндекс-навигатора – уникальная для нашего рынка функция. Кондиционера при 28 °С хватало едва-едва. Что же будет в 30-градусную жару!?

Модернизированный салон Весты выполнен в прежней стилистике. Самое заметное новшество – вертикальный экран медиасистемы.

Система показывает на экране не только названия треков, но и обложку. Черный потолок давно стал фишкой богатых версий Лады.

Новый рычаг вариатора стал компактнее и удобнее в хвате. На внутренней стороне крышки бардачка предусмотрена выштамповка-подстаканник – лишней не будет.

А вот медиасистему с вертикально-ориентированным планшетом похвалю. Удобное меню, богатая функциональность со встроенными сервисами Яндекса – это современно! И наконец-то нам в руки попал экземпляр без электронных «глюков».

Салон М6 выглядит «ветхозаветным», и доминирующий в нем торчащий над центральной консолью экран медиасистемы не спасает. Впрочем, необходимый минимум на борту имеется: две подушки безопасности, климат-контроль, обогрев передних сидений, задняя камера, электроручник. И много места для мелочевки: ниши, полочки.

Москвич 3

Сиденья озадачивают чрезмерно широкой спинкой – в поворотах не фиксируют тело. С недавних пор появился обогрев, поначалу его не было.

Задние сиденья спрофилированы лучше передних – боковая поддержка более внятная. Запас по коленям невелик, в плечах тоже не разгуляешься – втроем не усесться. Из удобств – два USB-разъема, дефлекторы и центральный ­подлокотник.

Главная же добродетель салона М6 – завидный простор. По запасу пространства на втором ряду он существенно превосходит своих визави. Нет-нет, в Ладе и Москвиче особой тесноты не ощущаешь, но легко разместить трех взрослых может только Haval.

Haval M6

Кресло мягкое и уютное. Отдельное летнее мерси – за обивку тканью, а не кожзамом.

После соперников здесь просто королевский простор! Места для ног навалом, пол ровный, да и в плечах салон М6 тоже свободнее. Еще один бонус – регулировка угла наклона спинок. К услугам пассажиров – средние дефлекторы и USB-разъем. Но центрального подлокотника не предлагается.

Похожая диспозиция и по багажникам. Самый емкий – у М6. Меньше всего места – в Москвиче. Веста – где-то посрединке. А по удобству и продуманности ее «недра» лучше всех: кармашки, лотки, сетки – у соперников ничего подобного и близко нет… А Haval даже шторки не имеет!

Лада Веста SW Кросс

Лучшее в трио сиденье! Отличный профиль, оптимальная плотность набивки, есть регулировка поясничного упора.

По запасу пространства Веста ближе к «трешке», нежели к М6. Но профиль дивана и здесь самый лучший. Хотя обогрев в оснащение так и не вернулся. Из удобств – USB-порт да розетка на 12 В.

Потери и приобретения

До рестайлинга вариаторная Веста шла с мотором 1.6 альянса Renault-Nissan. Динамике хватало не всем. Теперь CVT (уже китайской фирмы WLY, а не Jatco) «поженили» со 122‑сильным двигателем 1.8. Стало лучше!

Веста предсказуемее и живее реагирует на открытие дросселя, управлять разгоном стало удобнее. Жаль, усовершенствованный мотор (приняты меры по искоренению масложора) пока нельзя совместить с механикой – такая версия ожидается не раньше осени.

Атмосферный вазовский агрегат 1.8 недавно модернизировали. Ради уменьшения масложора поменяли поршневые кольца, маслосъемные колпачки, модернизировали втулки клапанов. Кроме того, установили другие форсунки, перекомпоновали картер и топливную ­магистраль. Клиренс достигает неплохих 185 мм. Но угол въезда невелик – 19,5°.

Схожую динамику продемонстрировал Haval М6 с мотором 1.5 турбо – те же 12,6 с разгона до сотни. Однако ускорения даются менее охотно, особенно с хода. Сначала долго думает семиступенчатый «мокрый» робот, потом он скидывает пару передач вниз, а желанного рывка всё нет и нет. Лишь после 3000 об/мин появляется намек на бодрость. Но только намек. Переход в спортрежим улучшает лишь отзывчивость, но не предельные способности 143 лошадок.

Алюминиевый турбомотор Москвича с чугунными гильзами, распределенным впрыском и цепным приводом ГРМ недавно дефорсировали, во всяком случае на бумаге: теперь он выдает 136 л. с. вместо прежних 150. Угол въезда минимальный – всего 19,0°. Клиренс тоже наименьший – 165 мм.

А самый быстрый – Москвич 3. Его 136‑сильный турбомотор позволяет ускориться до сотни за 11 секунд. Но вариатор Punch VT3S небезгрешен – даже при плавном старте сложно избежать рывка. Результат отказа от гидротрансформатора в пользу пакета фрикционов?

По экономичности Москвич и Лада примерно одинаковы – требуют 9–9,5 л/100 км. А вот Haval в тех же условиях берет на пару литров больше.

Алюминиевая турбо-«четверка» М6 снабжена распределенным впрыском и цепным приводом ГРМ. Зарекомендовала себя надежной. Угол въезда наибольший – 21,5°. Клиренс составляет среднестатистические для нынешних кроссоверов 175 мм.

По акустическому комфорту лидирует Веста, покой экипажа в которой нарушает только звонкая работа подвески. Громко постукивает костяшками и москвичевское шасси – но еще больше в нем мешает гул от дороги. В М6 на уши приседают стрекот мотора и аэродинамические шумы, в том числе от крупных зеркал.

Как едут

По управляемости Haval – так себе. Размашистая подвеска, крены и раскачка, пустой руль – активничать совсем не хочется. Лучше вальяжно круизить, созерцая окрестности – и не беда, если провороните какую-нибудь ямку. Большинство неровностей смягчается отлично. Особенно везет пассажирам второго ряда – задняя многорычажка работает добротно. Но у водителя на кочках трясется в руках руль.

«Защита» М6 тоже пластиковая, но ее площадь больше, чем у Москвича. Завод масло в роботе менять не предписывает, однако дилеры предлагают обновлять жидкость на каждом четвертом ТО.

Не впечатлил и Москвич: начисто лишенный обратной связи руль, вертикальная раскачка на дорожных волнах. После 120 км/ч машина начинает погуливать по траектории, требуя небольшой, но всё же корректировки курса. Дорожную мелочевку шасси фильтрует исправно, но попадись чуть больше калибр – удар.

Вместо силовой защиты у Москвича – скромный по размерам пластиковый пыльник. Огорчает, что поддон уже весь в моторном масле – переняли традиции уфимских двигателистов? Согласно регламенту, масло (и масляный фильтр) в вариаторе надо менять каждые 48 месяцев или 60 тысяч км.

Вот Весте всё нипочем! Ее подвеска словно в охотку расправляется со всеми неровностями. И энергоемкость замечательная – до пробоев дело не доходит.

Прочная металлическая защита Лады – то что нужно для российских «направлений». Трансмиссионное масло по регламенту ­необходимо менять только раз – на ТО‑45 000.

Управляемость тоже лучшая. Во всех режимах движения, на любой скорости – Веста всегда сохраняет надежное и покладистое поведение. Даже отсутствие системы стабилизации не мешает – хотя зимой ее, конечно, будет не хватать. Впрочем, до холодов вазовцы обещают ESP вернуть.

Грузоперевозка

Редкий случай: никто из тестовой троицы не огорчил малой высотой подъема пятой двери – у всех она взмывает минимум на 185 см. Электропривода, конечно, нет ни у кого – не тот сегмент. У Москвича багажную дверь закрыть непросто – приходится подталкивать ее снаружи.

У всех трех машин спинки второго ряда складываются, образуя большую ступеньку. Неудобно.

«Размашистая» управляемость напрочь отбивает желание к скоростному маневрированию. А довольно высокое усилие на педали тормоза – к быстрой езде в целом. Haval М6

По объему багажника выигрывает М6 – 456 л (по нашим замерам). Следом идет Веста (354 л), а Москвич в замыкающих (312 л). Наибольшая погрузочная высота – у М6, наименьшая – у Весты.

Москвич 3 ускоряется шустрее всех, но назвать его по-настоящему динамичным всё же сложно. Тот же Geely Coolray куда резвее. Москвич 3

Грузовые возможности отлично иллюстрирует свернутый в рулон старый бабушкин ковер. В Haval он поместился, что называется, со свистом. В Ладе – лег впритык. В Москвиче его пришлось изогнуть бананом.

Азартная и стабильная управляемость порадует даже искушенного водителя. Лада Веста SW Кросс

Подводим итоги

Обновленная вариаторная Веста по совокупности качеств победила. У нее классная эргономика, продуманный багажник, отличное шасси. Осталось только вернуть выпавшие из-за санкций опции.

Но если Лада – выбор в первую очередь водителя, то однозначный фаворит пассажиров и дачников – Haval М6. В его пользу играют просторные салон и багажник, комфортная подвеска, отличное соотношение цены и габаритов. Много автомобиля за свои деньги! Портят малину взбалмошный робот, высокий расход топлива и ряд пробелов в комплектации.

Огрехи в управляемости, неудобные сиденья, тесный багажник помешали Москвичу занять более высокое место. Однако у него неплохой интерьер, ­богатое оснащение, а главное – самая интересная цена. За 1,69 млн рублей ­кроссовер такого класса больше не сыскать. Судя по всплеску продаж, он заинтересовал многих из вас. ­

По глазам вижу, что да!

Москвич 3, Лада Веста SW Кросс и Haval M6

Лада Веста SW Кросс Приятная управляемость, энергоемкая подвеска, удобный багажник Не шибко эластичный двигатель, мало современных опций Москвич 3 Выгодная цена, хорошая оснащенность, есть модификация на электротяге Неудобные сиденья, тесноватые салон и багажник, пресная управляемость Haval М6 Завидный простор по всем измерениям, плавность хода, обзорность Старомодный экстерьер, мотора и тормозов хватает впритык

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