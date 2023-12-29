Просторный салон, надежные агрегаты и без излишеств – китайский кроссовер по цене Весты

За рулем» протестировал недорогой и практичный кроссовер Haval M6

Сейчас 2 млн рублей – это минимальная сумма для покупки новой иномарки. Даже Веста в дорогих комплектациях уже перешагнула этот рубеж. Но за эти деньги можно купить машину не в бедной комплектации и с иномарочным уровнем комфорта. И причем – кроссовер.

Выгодная цена

Китайский кроссовер Haval M6, который недавно начали собирать в России (на заводе Haval под Тулой), в базовой комплектации без учета скидок стоит 2 179 000 рублей. Это цена версии с механической коробкой.

Желаете автомат? Плюс 120 тысяч рублей, и в машине появится современный преселективный робот с двумя «мокрыми» сцеплениями.

Предложение выгодное. Для сравнения: седан С-класса Omoda S5 с турбомотором стоит дороже, а из линейки BAIC за те же деньги купите только В-кроссовер Х35 или С-седан U5 Plus. Причем последний будет с атмосферным мотором.

Спереди Haval M6 напоминает дорестайлинговый F7. Датчика света и подсветки поворотов нет: фары и противотуманки нужно включать вручную.

Зауженное третье окошко создает иллюзию купе-кроссовера. Однако М6 – это полноценный универсал с нормальным багажником. Кузов окрашивают в три цвета: белый, черный и серебристый.

Больше остальных

Конкуренты предлагают за сравнимую цену кроссоверы B-сегмента, которые на класс ниже «шестерки» (габариты Haval M6 – 4664х1830х1729 мм, колесная база – 2680 мм). Эта модель всего на 27 мм короче более дорогого Haval F7. По соотношению цены и количества автомобиля конкурентов M6 сейчас найти трудно.

Haval M6 отлично подойдет на роль семейного автомобиля. В нем комфортно разместятся четверо взрослых. А дети на втором ряду будут чувствовать себя просто вольготно. Багажник объемом 808 л (замерен по китайскому стандарту под потолок) вместит всё необходимое.

На очень просторном втором ряду есть необходимый минимум удобств: дефлекторы, USB-порт, карманы в спинках и дверях. Спинка регулируется по углу наклона, позволяя развалиться для сна в дальней дороге.

Багажник – реально большой. Под полом докатка, хотя по запасу высоты войдет и полноразмерное колесо.

Надежные агрегаты

Под капотом Haval M6 тот же 143-сильный турбомотор 1.5 и робот с «мокрыми» сцеплениями, что и на более компактном Jolion.

Переживать за надежность не стоит. Jolion продается в России уже несколько лет, и массовых жалоб на «железо» нет. В последние полтора года модель активно появляется в такси, где эксплуатация жесткая. И тоже без особых нареканий.

Распределенный впрыск и степень сжатия 9,3:1 в теории позволяют поверить паспортным данным и заливать в двигатель Haval более дешевый АИ-92.

Пристойное оснащение

«Обдирать» машину, чтобы удержать привлекательную цену, китайцы не стали. Комплектация одна и для машин с механикой, и с роботом. Оборудование оптимально подобрано для комфортной езды в городе и на трассе.

Есть обязательные для современного автомобиля ESP, светодиодные фары и противотуманки, однозонный климат-контроль, круиз-контроль, парктроник и камера заднего вида.

Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя кнопкой – это уже излишества для автомобиля такого ценового уровня. А вот тканевый салон с механическими регулировками передних сидений – то, что надо. И передние сиденья с обогревом.

Руль регулируется в двух плоскостях, чего от недорогого «китайца» не ждешь. А вот медиасистема древняя, телефон к ней можно подключить только по Bluetooth.

Ездовые качества

Мощности двигателя для городской езды достаточно. А на трассе приходится тщательно просчитывать обгоны.

Расход топлива великоват: паспортные 10,8 л/100 км в городском цикле в реальности превращаются в 12-12,5 л. У педали тормоза большой холостой ход, но управлять замедлением все равно удобно.

Энергоемкости подвески хватает для уверенной езды по разбитым дорогам. Однако отрабатывает она жестко и громко. Чувствуется, что Haval M6 относится к прошлому поколению «китайцев», чьи шасси не так хорошо, как современные модели, настроены для наших трасс.

Колеса размерностью 225/65 R17 отлично подходят для российских условий. Такие даже на очень плохой дороге до диска пробить сложно.

Архаично, но экономично

Аналоговая комбинация приборов вызывает ностальгию, но читается неплохо.

Гидроусилитель руля – система уже почти забытая. От такой конструкции на современных моделях отказываются, так как для работы систем активной безопасности необходим электроусилитель.

Но именно на ассистентах и удалось сэкономить. А вот на подушках безопасности не стоило – их всего две. Для недорогих «китайцев» это норма. Но хотелось бы иметь и боковые.

Не понравилась «пустая» медиасистема. Подключить телефон можно только по Bluetooth. Никакие современные протоколы синхронизации со смартфоном не поддерживаются.

От пластикового пыльника до асфальта я намерил 180 мм. Через «окно» есть доступ к сливной пробке и масляному фильтру. На днище щедрый, хотя и не сплошной слой мастики.

Надо брать?

Haval M6 – просторный автомобиль со всеми необходимыми опциями. И главное – по адекватной по нынешним временам цене. Такую машину надо еще поискать. Конечно, этот кроссовер не без недостатков. Но их хватает и у моделей подороже. Так что, скорее всего, в ближайшее время мы увидим M6 в списке бестселлеров.

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