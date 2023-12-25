Шок-автомобили 2023 года — 8 главных российских премьер

«За рулем» назвал самые заметные автомобильные новинки уходящего года

Этот год для российского авторынка стал успешным. Продажи еще не восстановились до уровня двухлетней давности, но заметно выросли относительно прошлого года. К нам зашли новые бренды, а те, что были представлены раньше, привезли ряд интересных новинок.

Москвич 6

Столичному автозаводу понадобился почти год, чтобы поставить на конвейер еще одну модель. Концептуально Москвич 6 близок к АЗЛК-2141, который выпускали в столице до партнерских отношений с Renault.

По габаритам «наследник» заметно крупнее – длина кузова без малого 4,8 м. Больше и простора: багажник вмещает 540 л, да и на втором ряду раздолье. Водительское место оформлено в современном ключе (в частности, тут вертикально ориентированный экран медиасистемы), но эргономика не без придирок. Например, руль регулируется только по высоте.

Тандем из турбомотора 1.5 (136 л.с.) и вариатора на базовой версии тот же самый, что ставят на кроссовер Москвич 3. За доплату можно получить более продвинутый 174-сильный агрегат, которому ассистирует 6-ступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями. Едет эта версия заметно бодрее.

Москвич 6 (от 2 626 000 рублей).

BAIC BJ40

Одна из самых ярких новинок года. Ведь перед нами – кабриолет! Две верхние секции над передними сиденьями сделаны быстросъемными, а вот основную часть крыши (над вторым рядом и багажником) можно демонтировать только при помощи инструмента.

Хотя конструкция достаточно консервативна: рама, неразрезной задний мост, демультипликатор. Передняя ось жестко подключаемая (part-time) – с полным приводом можно ездить только по бездорожью, иначе трансмиссия долго не протянет. Кстати, проходимость вскоре будет еще лучше: производитель обещает установить переднюю и заднюю межколесные блокировки.

Обещают добавить и обогревы задних сидений, ветрового стекла и форсунок стеклоомывателей. А вот дизельного мотора не ждем – на BJ40 ставят исключительно бензиновый 2.0 мощностью 218 л.с., к которому пристыкован 8-ступенчатый автомат. Бодрости хватает, но средний расход великоват – 13,5 л/100 км.

BAIC BJ40 (от 4 350 000 рублей).

Chery Arrizo 8

В последние годы компания Chery продавала у нас исключительно кроссоверы. И только минувшим летом решилась вывести на рынок Arrizo 8. По габаритам этот седан сравним с Kia K5 и Toyota Camry.

В отличие от них, Chery оснащен не атмосферником и автоматом, а турбомотором 1.6 (186 л.с.) и 7-ступенчатым роботом с двумя мокрыми сцеплениями. Динамика бойкая: на разгон до сотни уходит 8,9 с. И ездовой комфорт хорош – недаром Arrizo 8 начали закупать для служебных нужд вместо Camry.

К простору на заднем ряду вопросов нет. Равно как и к качеству отделки и богатству оснащения. Arrizo снабжен десятью (!) подушками безопасности, включая пару коленных. Динамиков – аж 12 штук. Есть даже встроенный ароматизатор воздуха – еще недавно такими владельцы Мерседесов хвастались.

Chery Arrizo 8 (от 3 410 000 рублей).

Geely Emgrand

В отличие от Chery, фирма Geely привезла более компактную модель – по габаритам Emgrand сопоставим с такими автомобилями, как Hyundai Elantra и Kia Cerato – в расчете на массовые продажи. И привлекательная (по нынешним временам) начальная цена всячески этому способствует, ведь одноклассники стоят дороже.

Правда, конкуренты уже в базе будут двухпедальными, тогда как Emgrand идет с механической коробкой. Зато за доплату он снабжается не вариатором или роботом (как оппоненты), а классическим 6-ступенчатым автоматом. Такую конструкцию россияне ценят больше.

Эмгранду полагается полуторалитровый атмосферник. Его 122 сил хватает только для размеренного движения. Хотя классно настроенное шасси легко «переварило» бы более мощный двигатель.

Главный плюс – высокий ездовой комфорт. По плавности хода и шумоизоляции это лидер сегмента. То же относится к эргономике и качеству отделки. Но по оснащенности Emgrand до соперников недотягивает. Например, водительские ассистенты и подогрев всей площади ветрового стекла не предлагаются.

Geely Emgrand (от 1 999 900 рублей).

Jetour Dashing

Новый бренд принадлежит марке Chery. Эти кроссоверы созданы на основе моделей материнской компании.

Самый свежий из них – Dashing, одноклассник Tiggo 7. Но, в отличие от «семерки», трансмиссия 4х4 не предлагается даже за доплату – привод исключительно передний.

Базовый 1,5-литровый двигатель, как и у Tiggo, развивает 147 л.с. Но коробка передач – не вариатор, а шестиступенчатый робот с двумя сцеплениями. Топ-версии полагается 1,6-литровый 190-сильный турбомотор, которому ассистирует семиступенчатый робот.

Салон и багажник по меркам сегмента просторны. Эргономика же специфическая и требует привыкания. Все настройки проводятся через экран медиасистемы. Даже чтобы включить фары или отрегулировать зеркала, необходимо тянуться к тачскрину.

Jetour Dashing (от 2 339 900 рублей).

Ora 03

Новоявленная марка Ora (принадлежит Great Wall Motor) специализируется на выпуске электромобилей с ретровнешностью. Вопреки современным трендам, кроссоверов в гамме нет – сплошь легковые хэтчбеки.

Мимолетного взгляда на 03 достаточно, чтобы возникли аллюзии с такими ностальгическими машинами, как Fiat 500, Mini и Volkswagen Beetle. Прямого копирования нет, но круглые фары, «винтажный» силуэт крыши и задних стоек отсылают именно к этим ретрокарам.

Тяговая батарея на 63,1 кВт∙ч расположена под днищем. Синхронный электромотор развивает 171 л.с. – достаточно, чтобы набрать «сотню» за 8,3 с.

Если ездить слишком активно, заявленный запас хода в 500 км сократится примерно на 150 км. В спокойном темпе проехать 400 км – вполне реально. Но передвигаться степенно на 03 непросто – «вкусная» управляемость подзуживает шустрить!

Ora 03 (от 3 899 000 рублей).

Tank 500

Tank – суббренд Great Wall Motor, специализирующийся на выпуске рамных внедорожников. «Пятисотый» выполняет роль флагманской модели марки. По габаритам он близок к Toyota Land Cruiser 300. И по внешности, и по конструкции: рама, зависимая задняя подвеска, понижающая передача.

Если Крузак может предложить две блокировки (межосевая и задняя межколесная), то у Танка их три – добавляется передняя межколесная. С таким арсеналом он демонстрирует завидную проходимость.

На асфальте Tank 500 отнюдь не груб и неотесан, как часто бывает с рамниками. Он живо управляется, да и по плавности хода лучше, чем Toyota. Хорошую динамику обеспечивает бензиновый битурбомотор V6 3.0 (299 л.с.).

Салон просторный и шикарно отделан. По качеству применяемых материалов и богатству оснащения Tank 500 может конкурировать даже не с Крузаком, а с более дорогим его родственником Lexus LX.

Tank 500 (от 5 599 000 рублей).

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