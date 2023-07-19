Электромобиль на каждый день: сколько проедет?.. Зиму переживет?.. Где заряжаться?..

Ответы на эти и другие актуальные сегодня вопросы дают недорогой электроседан липецкой сборки и эксперты «За рулем».

Сколько стоит?

Нельзя сказать, что электромобиль для России – абсолютная экзотика. Однако новые и одновременно сравнительно доступные электромобили появились на рынке только в конце 2022 года.

Самое «народное» предложение – седан Evolute i‑Pro липецкой сборки. По прайсу он стоит 3 млн рублей. Вычет в 625 тысяч положен как госсубсидия. Плюс разные дополнительные выгоды от производителя – и общая скидка доходит до миллиона рублей. А за 2 млн сегодня не каждый бензиновый седан С‑класса купишь, большинство дороже.

Есть на рынке и другие «электрички», которые стоят, как бензиновые одноклассники. Выходит, «зеленые» машины могут быть вровень по цене с обычными.

А вообще ассортимент стал на зависть: в мае эксперты «Автостата» насчитали более 70 моделей.

Evolute i‑Pro стал электромобилем, будучи рожденным как обычная машина с ДВС. Поэтому у него привычные глазу пропорции. Модели, изначально спроектированные как электрические, чаще отличаются растянутой базой и колесами, стоящими ближе к углам кузова.

Сколько проедет?

Наверное, главное опасение потенциальных покупателей – запас хода. Сегодняшним стандартом можно назвать 350–500 км на одной зарядке. Меньше уже неприлично, а большая автономность заявляется для отдельных люксовых моделей.

Как и в случае с расходом бензина, замеры могут делаться по разным методикам. Китайский ездовой цикл CLTC близок к устаревшему NEDC. Честнее всего тот, что скрывается за аббревиатурой WLTP. Но, как водится, есть нюансы.

У ДВС ведь как? Городские пробки – самый неэкономичный режим, а минимальный расход достигается на трассе при равномерной скорости.

Мобильные приложения для удаленного контроля стали популярными. Для электромобилей их ценность выше: можно управлять процессом зарядки и микроклиматом в салоне. В фирменной сети зарядок Evolute есть редкие пока для России особенности – мощность до 150 кВт и быстрая зарядка для китайского разъема GB/T.

Переходя на электричество, забудьте об этом. Тут всё наоборот. В толчее мегаполиса скорости невелики, а каждый светофор позволяет вернуть толику энергии за счет рекуперации. Поэтому и аппетит электромотора самый скромный. Например, Evolute i‑Pro при полностью заряженной батарее обещает 434 км. И это близко к правде: в городском цикле на умеренной жаре после 350 км пробега маршрутный компьютер обещал еще 70. Расход честный. Включение кондиционера сокращает автономность незначительно, поэтому на этом удобстве можно не экономить.

На трассе, после 90 км/ч, расход энергии увеличивается. Именно поэтому на электромобилях практически поголовно стоят электронные ограничители скорости. А то увлечется владелец по привычке – и встанет с пустой батареей.

Лимит в 180–200 км/ч смешон по меркам машин с ДВС сопоставимой мощности, однако у электромобилей сплошь и рядом встречается даже на премиальных моделях. Бывает и ниже, 140–160 км/ч. Пословица «тише едешь – дальше будешь» придумывалась явно не для электромобилей, но подходит им идеально. Хотя опыт того же i‑Pro летом показывает, что на дачу и обратно можно ездить смело, разгоняясь до темпа основного потока. Расход, конечно, возрастает, но ничего криминального.

Ушла почти четверть «бака», а прогнозируемый запас хода еще больше 400 км. Такие шикарные показатели – норма, если ездить по городу в теплое время года. Придется выучить функции нескольких специфических клавиш, управляющих зарядным портом. В кадр не попала еще одна, меняющая степень рекуперации.

Батарея под полом никак не стесняет пассажиров: места в салоне столько же, сколько в бензиновой машине. А может быть и больше, если модель изначально создана как электрическая.

Зиму переживет?

А еще в России своя специфика – морозы. Холодный аккумулятор заряд не принимает, его нужно предварительно нагреть. Эти затраты компенсирует зарядная станция (процесс займет больше времени), и они мизерны по сравнению с отоплением салона. В холода запас хода легко может упасть вдвое и даже больше. Приходится гораздо тщательнее планировать поездки. Вдобавок у некоторых машин электрическим подогревателям банально не хватает мощности, и в салоне становится не очень комфортно.

Снизить затраты энергии позволяет тепловой насос. Он работает по принципу холодильника с тем отличием, что может доставлять в салон как прохладу, так и тепло.

Пожалуй, оптимальный для российского климата вариант применили на электромобилях Evolute. Вместо электрического тэна антифриз подогревает дизельная «автономка». Пятилитровый бак для солярки установлен под капотом, его хватает на 72 часа непрерывной работы. Если использовать электромобиль по паре часов в день, на одной заправке проездите больше месяца. И все колоссальные затраты по отоплению салона с батареи сняты, автономность почти не пострадала.

Продолжение – на следующей странице.