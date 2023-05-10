Электрокроссовер нашей сборки: к зиме готов?

Evolute i‑Joy прошел проверку морозами и дорогами Мурманской области.

Электромобиль в России – явление пока экзотическое. Опасения главным образом связаны с запасом хода и зарядной инфраструктурой.

Вопросы обостряются зимой, когда у «электричек» на отопление салона уходит едва ли не больше энергии, чем на передвижение.

При адаптации моделей Evolute для наших условий эксплуатации это учли и вывели машины на новый уровень.

Греемся

В оснащение всех Эволютов добавили автономный дизельный подогреватель. Именно он, а не штатный электрический теперь нагревает антифриз, который циркулирует по контуру отопления салона. Проверить его эффективность в реальных условиях на кроссовере i‑Joy мы отправились в Мурманскую область, где в конце марта еще стояли морозы до –15 ºС.

Работает печка на совесть. Как и в машине со старым добрым бензиновым атмосферником, уже через несколько минут после начала поездки можно снять куртку. Нужно приноровиться к регулировке температуры, но в целом – никаких неудобств.

Вам не мерещится: у i‑Joy три расширительных бачка, по одному на каждый контур обогрева. Левый – для мотора и инвертора, средний – для аккумулятора, правый – для салона. Две последние системы сообщающиеся. Когда требуется прогреть батарею, туда направляется подогретый «автономкой» антифриз из салонного контура. Пятилитровый бачок для солярки «автономки» Бинар – на самом видном месте. Полного объема хватает на трое суток постоянной работы. Значит, если ездить по два-три часа в день, одной заправки хватит на месяц. При таком расходе не стоит беспокоиться о том, что электромобиль перестал быть на 100% «зеленым»: выбросы минимальные.

Едем

Экономия энергии внушительная. Намотав несколько десятков километров в городском цикле, получили почти такой же расход, как еще теплой осенью на седане i‑Pro: 1 км пробега – минус 1 км от прогнозируемого запаса хода. При полностью заряженной батарее i‑Joy обещает больше 400 км пробега. С электроотопителем потребление вышло бы в два-три раза выше.

Салон современный, оснащение на уровне: шесть подушек безопасности, климат- и круиз-контроль, медиасистема с большим дисплеем, камеры кругового обзора, парктроник «по кругу». Есть даже излишества вроде встроенного видеорегистратора и электроприводов передних сидений.

Когда «загорается лампочка» при остатке меньше 15%, электроника ограничивает ­мощность двигателя. Ехать можно, однако получаете дополнительную экономию.

Особенность электромобилей: в отличие от машин с ДВС, у них расход за городом выше. Всё дело в том, что, стоя на месте, они практически ничего не потребляют и на набор скорости тратят немного. Поэтому проверили i‑Joy и на шоссе.

Выехали из Териберки с прогнозируемым запасом хода 300 км. К морозу прибавился снег на дороге: выше сопротивление движению – выше расход энергии. Из-за плохой погоды ехали неспешно, около 70 км/ч, использовали автономную печку. После 130 км пробега финишировали около гостиницы в Мурманске с запасом хода 145 км. Расход оказался чуть больше, чем обещал компьютер электромобиля, однако для мороза и снега со льдом под колесами – более чем приемлемо.

Заряжаемся

От медленной зарядной станции i‑Joy получает до 7 кВт за час при однофазном подключении и до 10 кВт при трехфазном. Батарее емкостью 53 кВт·ч хватит ночи, чтобы зарядиться полностью. Если вы решили быть с «электричкой» всерьез и надолго, можете поставить такую персонально для себя. Потребуются согласования, прокладка отдельной проводки. Для загородного дома, возможно, еще и выделение дополнительной мощности. Бюджет «под ключ» – 100–200 тысяч рублей.

Зарядка на морозе требует дополнительных действий. Холодная батарея заряд не принимает. Чтобы процесс пошел, ее требуется предварительно прогреть. Для медленной «закачки» переменным током достаточно поднять температуру чуть выше 0 ºС. А вот для быстрой постоянным током нужно уже 20–25 ºС. Всё это бортовая электроника понимает и регулирует сама. От владельца требуется лишь учитывать, что зимой зарядка потребует больше времени.

Инфраструктура – развивается. Evolute i‑Joy заряжается через порты Type 2 и CCS2 (медленный и быстрый соответственно), которые есть на абсолютном большинстве станций в России. Мурманская область оказалась не совсем чуждой «зеленым» машинам. Напитаться энергией от специализированных колонок можно в самом Мурманске, в Териберке и перед съездом с трассы на полуостров Средний.

Всего одно устройство – автономный подогреватель – и «нежный» электромобиль оказался неплохо приспособлен к российским морозам. Evolute i‑Joy (а вместе с ним и седан i‑Pro) не должны в таком исполнении разочаровать зимой. На подходе и другие новинки марки. Ближайшей станет среднеразмерный кроссовер i‑Sky с 204‑сильным мотором и большей автономностью.

ВСЁ ПРИЛОЖИТСЯ Что и как ломается в электромобилях? Где чинить? Сколько стоит ремонт? У Evolute есть фирменное мобильное приложение. Функционал стандартный: можно смотреть статус машины, ее местоположение, управлять замками и фарами. Из специфических показателей есть температура тяговой батареи и антифриза. В процессе зарядки или без нее можно дистанционно управлять микроклиматом. Причем в этой версии программы можно выбирать, какое отопление вы хотите включить – электрическое или дизельное. Есть полезная функция поиска зарядной станции. Что интересно: Evolute создает сеть собственных электроАЗС, некоторые из которых уже работают. Например, около офиса компании в столице через порты CCS2 и GB/T (китайский стандарт, применяющийся, в частности, на гибридах Voyah) можно получить до 150 кВт за час. Быстрые зарядки других операторов в Москве выдают максимум 50–60 кВт.