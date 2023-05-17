Названы главные преимущества электромобилей. Вы удивитесь!

Электромобили намерены прописать, по меньшей мере, на восьми производственных площадках в России. Еще сколько-то ввезут в готовом виде. Вам тоже интересно, кто будет их покупать?

Выпускать электромобили в России намерены десятками тысяч: 18 тысяч в этом году, 36 тысяч в следующем…

Через три-пять лет всё, что продается сегодня, окажется на вторичном рынке. Если доля новых электромобилей всё время будет расти, то и на вторичке их станет больше. А всего остального станет меньше. Недорогих массовых иномарок с двигателем внутреннего ­сгорания – уж точно.

Способны ли электромобили полноценно заменить машины c ДВС? Вполне. Если не отъезжать далеко от города.

Делают в России

Производитель Марка, модель Состояние проекта Моторинвест, Липецк Evolute: i-Pro (седан), i-Joy (кроссовер) уже в продаже; купе-кроссовер i-Jet – ожидается Москвич, Москва Москвич 3е (кроссовер) уже в продаже Тигарбо Эко, Каменск-Шахтинск/Сколково Elecar Tigarbo GT-8 (субкомпактный спортивный) анонсирована продажа с апреля 2023 года Алмаз-Антей, С.-Петербург e-Neva (кроссовер) дата выпуска не определена АО Кама, Наб. Челны Атом Duo, Атом Family выпуск в 2025 году Альфа Тех, Энгельс Alfarus (компактвэн) анонсирована продажа в 2023 году Автотор, Калининград Янтарь (рабочее название проекта; субкомпактный) выпуск в первом квартале 2024 года АВТОВАЗ, Ижевск Лада Е-Ларгус выпуск в 2024 году

Доводы «за»

Главное из достоинств электромобилей – отсутствие сложных и дорогих агрегатов в лице ДВС и коробки передач. Электромоторы ломаются намного реже, а ресурс их выше. Роль коробки передач обычно играет простой редуктор.

Электромобилю не грозят задиры в цилиндрах и гибель поршней по той или иной причине. Не растягивается цепь привода ГРМ. Не изнашиваются фрикционы. Нет системы выпуска, демпферных шкивов, двухмассовых маховиков, сажевых фильтров, свечей, масляного и топливного насосов, лямбда-зондов. И много чего еще из того, что отравляет жизнь автомобилистам.

Кузов и подвеска, рулевая и тормозная системы у электромобиля, в общем, обычные – за ними придется следить. Повышенного внимания требует система охлаждения – перегревы убивают тяговую батарею и инвертор. Но, как ни крути, электромобиль в содержании проще и дешевле.

Слабым звеном часто называют батарею, однако это не так. Батареи долговечны. Электромобили Nissan Leaf первых лет выпуска (с 2010 года) до сих пор в большинстве своем бегают с заводскими аккумуляторами.

Емкость их и запас хода, конечно, со временем снижаются – в точности как у смартфонов. Быстрая деградация идет до пробега 50 тысяч км, потом замедляется. В среднем за год батарея теряет 2–3% емкости. Вообще это зависит не столько от пробега и возраста, сколько от числа циклов заряд-разряд. Важно, каким образом зарядка происходила («быстрая» для батарей вреднее), чаще зимой или чаще летом, и в каких режимах на машине гоняли. В любом случае за 12 лет и 300 тысяч км батареи успевают просесть не более чем на треть .

В конце прошлого года в России число электромобилей достигло 24 тысяч. А зарядных устройств насчитали 4367, почти все – в крупных городах. Из них 3679 – «медленные», 688 – «быстрые». Около тысячи штук – в Москве и области. Регионов, где больше сотни ЭЗС, пока всего шесть. Среднее время медленной зарядки – 1 час 36 минут, быстрой – 54 минуты.

Доводы «против»

Главный недостаток электромобилей относительно машин с ДВС – малый запас хода. Намного больше потерь времени на заправки.

Обычной машине на дистанции, скажем, 2500 км достаточно 3–5 раз посетить АЗС. Суммарная потеря времени на заправки – около часа. Электромобилю на те же 2500 км требуется 8–12 «быстрых» зарядок, каждая минут по сорок (если не будет очередей к розетке). Полдня! К 2030 году обещают свыше 100 тысяч общественных зарядных устройств, и это сделает возможным перемещение на большие расстояния. Но никак не ускорит – и не все зарядки будут одинаково «быстрыми». А пока что владельцы электромобилей вынуждены тратить время (и энергию) на доставку электромобиля к зарядному устройству, коих даже в передовой Москве мало, и распределены они неравномерно.

Можно подключиться к обычной бытовой розетке – на 8–12 часов. Пока неясно, как это реализовать в условиях большого города, где большинство населения проживает на этажах от второго и выше. Подземные же стоянки с общественными розетками оборудованы далеко не везде, точнее – почти нигде.

РАЗНИЦА В ЦЕНЕ За бензиновый Москвич 3 дилеры просят 1,97 млн рублей, за электрический Москвич 3е – 3,5 млн. ­Прикинем, как скоро покупка электрокара окупится за счет экономии на топливе. Стоимость электроэнергии в зависимости от типа зарядки разнится от 2 до 18 рублей за кВт·ч. Усредним до 9 рублей (тариф «медленных» коммерческих ЭЗС). Средний расход электромобиля размером с небольшой кроссовер – около 200 кВт·ч на 1000 км. Итого: 1800 рублей на 1000 км. Бензиновый аналог с мотором 1.5 изведет около 5000 рублей на тысячу. Таким образом, переплату в 1,5 млн рублей электромобиль полностью компенсирует за 450–500 тысяч км. Но всё это верно при сегодняшних пропорциях цен и тарифов. Без учета зимы – зимой электромобиль расходует почти вдвое больше. И без учета того, что никто не ездит на новой машине 12–15 лет подряд. У владельцев электромобилей есть еще налоговые льготы, кое-где бесплатные парковки и прочие пряники. Но и они особой погоды не сделают: 1,5 млн – сумма огромная. Чуток добавить и купить две Гранты? Правда, мы еще не учли стоимость регулярного техобслуживания – на нем тоже можно хорошо сэкономить. Но чтобы экономить потом, нужно отдать много денег сейчас – за новый электромобиль.

Естественные враги

Главные недруги электромобиля в России – климат и расстояния. Из Твери в Череповец (420 км) или из Перми в Уфу (500 км) пока лучше не ездить даже летом – негде зарядить батарею. А зимой, если вдруг случится такая неизбежность, прихватите газовую горелку и пару запасных баллонов, чтобы не замерзнуть в случае чего.

Сложно спрогнозировать, сколько электромобиль проедет зимой. Кондиционер, печка, наружное и внутреннее освещение, дворники, обогрев сидений и прочие потребители немилосердно съедают запас хода. Но самое неприятное – он падает просто оттого, что на улице холодно.

Немецкий ADAC протестировал семь моделей электромобилей при температурах воздуха от нуля и чуть ниже. Результаты: запас хода снижается на 25–50% – если не пользоваться фарами и обогревом сидений. Эксперты заявили, что для владельцев, которые дальше работы и дачи никуда не ездят, это несущественно. Определив тем самым предназначение электромобиля в целом – транспорт, удобный только в условиях города и пригорода. С мягким климатом .

Дальнее путешествие на электромобиле? Это на любителя, который принципиально никуда не спешит и не планирует в день проезжать по 800 км или больше. Гнать 150 км/ч, чтобы ускорить преодоление больших дистанций, на электромобиле бессмысленно. Всё выигранное время уйдет на дополнительные зарядки – на таких скоростях батарея быстрее разряжается. Экономичный режим – примерно 90–100 км/ч, не погоняешь.

Когда мы пересядем на электромобили? Названа реальная дата.

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