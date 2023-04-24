Прошлогодние Москвичи предлагаются с существенными скидками

Еще и отпуск «подарят».

О распродаже кроссоверов Москвич 3, выпущенных в 2022 году, объявил один из дилеров. Купить модель за 1,5-1,6 млн рублей можно при условии оформления кредита и сдачи своей машины в трейд-ин.

Обладателя «скидочного» Москвича ждет и еще один подарок – поездка на двоих на неделю в один из южных российских городов (или в ОАЭ и Таиланд).

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Бензиновые версии Москвича 3 сейчас продаются у дилеров по цене от 1,97 млн рублей, электрические – от 3,5 млн рублей. На прошлой неделе автозавод объявил, что скоро появится Москвичи в комплектации «Комфорт» по цене от 2,25 млн рублей.

В этом году также планируется вывести на рынок новую модель – лифтбек Москвич 6. Цена на него пока не озвучивается, но, по оценкам экспертов, он будет стоить от 1,9 млн до 2,2 млн рублей.

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Источник: Российская газета

Фото: Александр Щербак/ТАСС