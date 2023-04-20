«Москвич» объявил цену на авто в комплектации «Комфорт»

У дилеров уже можно оформить предзаказ на такую машину.

Автозавод «Москвич» раскрыл, какие функции появились в улучшенной версии кроссовера Москвич 3. По сравнению с базовой версией «Стандарт» у него предусмотрена полностью светодиодная оптика, системы предупреждения о возможном лобовом столкновении и выезде с полосы движения, система камер кругового обзора, автоматическое управление дальним светом фар, цифровая приборная панель с дисплеем 10,25”, отделка сидений экокожей и обогрев передних сидений.

В компании отмечают, что количество автомобилей в этой комплектации будет ограничено, а потому для его покупки необходимо оформить предзаказ у официального дилера. Сейчас в 25 городах России работают 55 дилерских центров бренда.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Дополнительное оснащение увеличивает (что естественно) стоимость автомобиля. Цена Москвича 3 в комплектации «Комфорт» начинается от 2,25 млн рублей. Напомним, что стандартный бензиновый кроссовер с МКП можно купить за 1,97 млн рублей.

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Источник: Москвич