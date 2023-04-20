#
ПараимпортЛето, дача, отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем LadaVolkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем Lada
О старте продаж объявили сразу в нескольких...
Как он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спиртаКак он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спирта
Он не имел документов на этот груз и сказал,...
Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!
Сообщество дальнобойщиков – это особый мир, в...

«Москвич» объявил цену на авто в комплектации «Комфорт»

У дилеров уже можно оформить предзаказ на такую машину.

За РулемСамые интересные новинки Шанхайского автосалона 2023

Автозавод «Москвич» раскрыл, какие функции появились в улучшенной версии кроссовера Москвич 3. По сравнению с базовой версией «Стандарт» у него предусмотрена полностью светодиодная оптика, системы предупреждения о возможном лобовом столкновении и выезде с полосы движения, система камер кругового обзора, автоматическое управление дальним светом фар, цифровая приборная панель с дисплеем 10,25”, отделка сидений экокожей и обогрев передних сидений.

В компании отмечают, что количество автомобилей в этой комплектации будет ограничено, а потому для его покупки необходимо оформить предзаказ у официального дилера. Сейчас в 25 городах России работают 55 дилерских центров бренда.

За Рулем3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*За РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемСамые интересные новинки Шанхайского автосалона 2023

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Дополнительное оснащение увеличивает (что естественно) стоимость автомобиля. Цена Москвича 3 в комплектации «Комфорт» начинается от 2,25 млн рублей. Напомним, что стандартный бензиновый кроссовер с МКП можно купить за 1,97 млн рублей.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Москвич

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

Дом или коттедж под ключ... Легко!

Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.


Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 2956
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0

Отзывы о Москвич 3

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв