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«Москвичи» приехали на юг

Автопроизводитель начал продажи кроссоверов в Сочи и Симферополе.

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Точки продаж и сервисного обслуживания электромобилей Москвич 3е и городских кроссоверов Москвич 3 начали работать на Юге России. Первые автомобили уже поступили в дилерские центры в Сочи и Симферополе.

Дилерская сеть постоянно развивается, чтобы жителям других регионов было удобно знакомиться с нашими новинками. Сегодня для покупателей доступны кроссоверы Москвич 3 и электромобили Москвич 3е. За электрическим транспортом – будущее, поэтому по поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы стимулируем использование таких машин в городе. Уверен, что с увеличением точек продаж Москвича столичный опыт можно быстро перенести на другие регионы России», – отметил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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Он напомнил, что завод «Москвич» планирует в этом году выпустить 50 тыс. автомобилей, в том числе 8-10 тыс. – с электродвигателем.

На сегодняшний день в 25 городах России работают 55 дилерских центров «Москвича».

Источник и фото: Москвич

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За РулемПономарева Дарина
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