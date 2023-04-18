«Москвичи» приехали на юг
Автопроизводитель начал продажи кроссоверов в Сочи и Симферополе.
Точки продаж и сервисного обслуживания электромобилей Москвич 3е и городских кроссоверов Москвич 3 начали работать на Юге России. Первые автомобили уже поступили в дилерские центры в Сочи и Симферополе.
Дилерская сеть постоянно развивается, чтобы жителям других регионов было удобно знакомиться с нашими новинками. Сегодня для покупателей доступны кроссоверы Москвич 3 и электромобили Москвич 3е. За электрическим транспортом – будущее, поэтому по поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы стимулируем использование таких машин в городе. Уверен, что с увеличением точек продаж Москвича столичный опыт можно быстро перенести на другие регионы России», – отметил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.
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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Он напомнил, что завод «Москвич» планирует в этом году выпустить 50 тыс. автомобилей, в том числе 8-10 тыс. – с электродвигателем.
На сегодняшний день в 25 городах России работают 55 дилерских центров «Москвича».
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Источник и фото: Москвич
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