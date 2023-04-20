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Mercedes-Benz может вернуться на российский рынок

Вот при каком условии это станет возможным.

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Вчера стало известно, что сделка по продаже активов автоконцерна Mercedes-Benz в России закрыта: новым владельцем стал дилер «Автодом». Но это не значит, что немецкая компания плотно закрыла за собой дверь: она не исключает варианта возвращения на российский рынок путем выкупа своих активов обратно в случае снятия санкций с РФ.

«Мы согласовали с покупателем опцион, который дает нам возможность выкупить акции компании в случае снятия санкций», — заявляют представителя автоконцерна.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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Сумма сделки не раскрывалась. Сообщалось лишь, что немецкий автоконцерн оставит опцион на обратный выкуп своих активов «за справедливую рыночную цену, которая подлежит определению независимым оценщиком».

Mercedes-Benz объявил об уходе с российского рынка и планах продать свои доли в местных дочерних компаниях (в том числе подмосковный завод «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» в Есипово) дилерскому холдингу «Автодом» в октябре прошлого года.

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Источник: Handelsblatt

Фото: Mercedes

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