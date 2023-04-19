Сделка закрыта: российский завод Mercedes перешел «Автодому»

Сумма сделки не называется.

Дилерская группа «Автодом» закрыла сделку по приобретению российских активов немецкого автоконцерна Mercedes-Benz, включая автозавод в индустриальном парке «Есипово» в Подмосковье.

Mercedes официально объявил об уходе из России и намерении продать активы «Автодому» в октябре прошлого года. После закрытия сделки российский автодилер стал владельцем 100% долей в МБМР и OOO «Мерседес-Бенц Капитал Рус» (лизинг, факторинг и страхование автомобилей), а также АО «Мерседес-Бенц Рус» (официальный дистрибьютор в РФ), ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус» (лизинговая дочерняя компания) и ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус». Кроме того, «Автодому» перешло право на техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных на российском рынке.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Сумма сделки по продаже российских активов Mercedes не называется. Как ранее заявлял «Автодом», у германского концерна сохраняется право на обратный выкуп долей в переданных юрлицах.

Какая судьба ждет бывший завод Mercedes в России, пока не известно. Скорее всего, «Автодом» будет привлекать партнеров для организации совместного выпуска автомобилей. Ранее сообщалось, что там могут начать сборку китайских премиальных автомобилей бренда Hongqi (Хунци).

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Источник: Интерфакс

Фото: Мерседес-Бенц Рус