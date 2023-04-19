#
ПараимпортЛето, дача, отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем LadaVolkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем Lada
О старте продаж объявили сразу в нескольких...
Как он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спиртаКак он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спирта
Он не имел документов на этот груз и сказал,...
Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!
Сообщество дальнобойщиков – это особый мир, в...

Сделка закрыта: российский завод Mercedes перешел «Автодому»

Сумма сделки не называется.

За РулемСамые интересные новинки Шанхайского автосалона 2023

Дилерская группа «Автодом» закрыла сделку по приобретению российских активов немецкого автоконцерна Mercedes-Benz, включая автозавод в индустриальном парке «Есипово» в Подмосковье.

Mercedes официально объявил об уходе из России и намерении продать активы «Автодому» в октябре прошлого года. После закрытия сделки российский автодилер стал владельцем 100% долей в МБМР и OOO «Мерседес-Бенц Капитал Рус» (лизинг, факторинг и страхование автомобилей), а также АО «Мерседес-Бенц Рус» (официальный дистрибьютор в РФ), ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус» (лизинговая дочерняя компания) и ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус». Кроме того, «Автодому» перешло право на техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных на российском рынке.

За РулемЛюбите жизнь на природе? Есть доступный и удобный вариантЗа РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Сумма сделки по продаже российских активов Mercedes не называется. Как ранее заявлял «Автодом», у германского концерна сохраняется право на обратный выкуп долей в переданных юрлицах.

Какая судьба ждет бывший завод Mercedes в России, пока не известно. Скорее всего, «Автодом» будет привлекать партнеров для организации совместного выпуска автомобилей. Ранее сообщалось, что там могут начать сборку китайских премиальных автомобилей бренда Hongqi (Хунци).

Источник: Интерфакс

Фото: Мерседес-Бенц Рус

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

Дом или коттедж под ключ... Легко!

Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.


Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 509
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0