Вслед за производством «Автодом» купит еще один актив Mercedes-Benz Group AG — журнал За рулем

Вслед за производством «Автодом» купит еще один актив Mercedes-Benz Group AG

Разрешение получено от Владимира Путина.

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На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано распоряжение президента России Владимира Путина, которым АО «Автодом» разрешается приобрести 100% долей «Мерседес-Бенц Банк Рус», дочернего банка Mercedes-Benz.

Для совершения сделки получение иных разрешений, согласий и документов не требуется.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

О том, что Mercedes-Benz уходит из России и продает свои активы дилерскому холдингу «Автодом», стало известно осенью прошлого года. Российский холдинг пообещал взять на себя обслуживание автомобилей немецкой марки, а также найти партнера для перезапуска завода в Подмосковье.

Как стало известно ранее, наладить сборку автомобилей на мощностях собственных предприятий «Автодом» планирует уже в этом году. Кто выступит партнером, пока не известно.

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Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

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