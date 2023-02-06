Вслед за производством «Автодом» купит еще один актив Mercedes-Benz Group AG

На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано распоряжение президента России Владимира Путина, которым АО «Автодом» разрешается приобрести 100% долей «Мерседес-Бенц Банк Рус», дочернего банка Mercedes-Benz.
Для совершения сделки получение иных разрешений, согласий и документов не требуется.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
О том, что Mercedes-Benz уходит из России и продает свои активы дилерскому холдингу «Автодом», стало известно осенью прошлого года. Российский холдинг пообещал взять на себя обслуживание автомобилей немецкой марки, а также найти партнера для перезапуска завода в Подмосковье.
Как стало известно ранее, наладить сборку автомобилей на мощностях собственных предприятий «Автодом» планирует уже в этом году. Кто выступит партнером, пока не известно.
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Источник: Официальный интернет-портал правовой информации
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