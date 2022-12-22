О своих планах рассказали в компании «Автодом», в чью собственность подмосковное предприятие перешло осенью этого года.

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Дилерский холдинг «Автодом» планирует наладить сборку автомобилей на мощностях собственных предприятий в 2023 году. Это будет сборка по технологии CKD.

«Автодом» развивается не только в авторитейле и уже в 2023 году планирует организовать промсборку в режиме CKD на производственных мощностях собственных предприятий», — говорится в сообщении компании.

Технология CKD подразумевает мелкоузловую сборку автомобиля из комплектующих и подузлов, полученных от автопроизводителя. На локальном заводе будет проводиться ряд технологических операций.

Какие именно автомобили будут собираться таким образом, пока не сообщается.

Mercedes-Benz объявил о своем уходе из России в конце октября. Тогда же стало известно, что автоконцерн продает «Автодому» свои активы, включая завод в Подмосковье, собственные дилерские центры и финансовые структуры.

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Источник: Автодом

Фото: Mercedes, Автодом