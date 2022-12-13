Стали известны сроки перезапуска завода Mercedes в Подмосковье

Там будут выпускать авто иностранных брендов.

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Завод Mercedes в Московской области может возобновить работу летом 2023 года.

Какие именно автомобили будут там выпускаться, региональный директор по Петербургу группы «Автодом» Евгений Войтенков не сообщил, ответив лишь, что это будут, скорее всего, иностранные бренды, а машины — премиум-сегмента.

«Надеюсь, что через три-четыре месяца у нас будут подписаны хорошие документы и там будет производиться достаточно неплохой автомобиль. Какой бренд будет, я пока не могу сказать. Есть возможности даже выбрать», — заявил он.

Войтенков добавил, что предприятие будет с высоким процентом локализации.

«Думаю, мы не будем повторять ошибки других: будем делать русский завод с максимальным старанием перейти на российские запчасти. Думаю, надо идти к этому», — заявил регдиректор «Автодома».

В октябре Mercedes-Benz объявил об уходе из России и продаже своих российских активов. Новым владельцем автомобильного завода компании в Подмосковье стал дилер «Автодом».

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Источник: Фонтанка.ру