Когда мы пересядем на электромобили? Названа реальная дата

Авторынок России в целом в этом году «схлопнется» примерно на 60%. При этом сегмент «зеленых» моделей прибавит около 11%. Тенденция!

Год назад Правительство утвердило Концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта до 2030 года. Анализируем реальную статистику, подводим промежуточные итоги, делаем осторожные прогнозы.

Где берут?

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Больше всего новых электромобилей в этом году продано в Москве (785 штук), Подмосковье (241), Петербурге (179) и Краснодарском крае (150). Всё логично — регионы небедные. А последний — еще и с теплым климатом, наилучшим образом подходящим для эксплуатации машин на электротяге. Остальные регионы не дотянули и до полусотни экземпляров.

Любопытно: несмотря на глобальный кризис, спрос на электромобили растет. Почти у всех двух- и даже трехзначный рост. Но такие фантастические результаты объясняются низкой базой. Чем меньше абсолютные показатели, тем весомее любая прибавка в относительных.

Например, в Воронежской области рост аж на 429%, но продано всего 37 «электричек». Если авторынок России в этом году «схлопнется» примерно на 60%, то сегмент «зеленых» моделей прибавит около 11%. Правда, составляет он меньше 0,5 %.

Львиную долю новых электромобилей покупают в Центральной и Европейской части России. На них приходится почти 95% спроса. Зато подержанных в Сибири и на Дальнем Востоке уже 31%. Естественно, в этих регионах ездят преимущественно праворульные модели, ввезенные из Японии.

Кто востребован?

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По данным «Автостата» на 1 ноября, из 23,3 тысячи зарегистрированных в России гибридов и электромобилей больше половины (52,9%) — это Nissan. Хэтчбек Leaf к нам официально не поставлялся, но эти пятидверные хэтчбеки в изобилии представлены на вторичке в двух поколениях. Самые старые отдают по цене подержанных Грант, хотя запас хода на полной зарядке у некоторых составляет жалких 50–70 км.

Далее в списке самых популярных марок идут Tesla (10,4%), Mitsubishi (9,8%), Porsche (4,5%), BMW (3,9%), Toyota и Volvo (по 3,4%), Audi (3,1%), Chevrolet (2,4%) и Jaguar (1,3%). Бюджетные электромобили у нас официально не продавались, однако количество электрических Ниссанов доказывает: спрос на них есть, и немалый.

Из дорогих первым у дилеров появился Jaguar I-Pace, затем Audi e-tron и последним Porsche Taycan. А спрос на них выстроился в обратной последовательности — «британец» сейчас самый непопулярный.

Но в скором времени иерархия поменяется. Nissan Leaf сотнями, конечно, ввозить не перестанут. Равно как и десятками дорогие премиальные электромобили. Однако парк электромобилей будет наполняться в основном другими марками.

Запущен завод Evolute, стартовал бренд Skywell, в 2023-м обещает массово выпускать электрические версии возрожденный «Москвич». Их суммарный тираж за 2023 год должен составить несколько тысяч экземпляров. Один только Evolute рассчитывает сделать 15 000 машин. А «серый» ввоз неизвестных у нас прежде электрических моделей со всего мира внесет дополнительное разнообразие.

Nissan Leaf — лидер электромобильного парка страны.

Электромобиль — в массы?

И всё же полноценно массовым электромобиль в России в ближайшее время не станет. Проведенный на нашем сайте опрос показал: 43,8% автомобилистов такую покупку не рассматривают вообще. Еще 35,1% ждет, когда «электрички» подешевеют. Из оставшихся 21,1% больше четверти (5,6%) однозначно выбрали бы Теслу. Еще 4,2% готовы взять эксклюзив из «серых» поставок. Остальные смотрят на официально представленные у нас модели.

Похожий опрос «Автостата» показал отличные цифры, но структура ответов похожая. Готовы к электромобилю 32,4% респондентов, не рассматривают его 40,3%. В качестве основного препятствия называют высокую стоимость (54,1%). На втором месте — рост сети зарядных станций (49,7%). Но если радикального удешевления электромобилей пока ждать не приходится, то в плане инфраструктуры положительные сдвиги в России есть.

Сейчас в России можно купить из наличия или заказать любой электрический эксклюзив. Например, Volkswagen ID.6, который с разными приставками — Х и Crozz — собирают в Китае на двух разных СП.

Где заряжаться?

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Россия в разветвленности сети электро-АЗС пока сильно уступает ведущим мировым державам.

Абсолютный лидер — Китай, у которого 3,92 млн зарядных точек. В Евросоюзе их 330 тысяч, в США — 140 тысяч, а в России — 4367. Из них быстрых только 688. А ведь именно такие нужны, чтобы электрические машины стали не менее удобными, чем бензиновые и дизельные. На мощных колонках можно за полчаса-час зарядить батарею на 50% и более.

Благодаря обязательной регистрации у каждого из 35 российских операторов зарядных станций известно количество пользователей — 19 650 человек, которые проводят более 70 000 зарядных сессий в месяц. На одну машину может приходиться несколько аккаунтов в приложениях операторов (например, пользуются несколько членов семьи), поэтому реальное число электромобилей, пользующихся специализированными зарядками, меньше. Остальные, видимо, используют исключительно бытовую сеть.

Медленных станций переменного тока больше всего в Подмосковье (630), Москве (360) и Краснодарском крае (220). По быстрым точкам постоянного тока лидируют Москва (68), Красноярский край (51, не путайте с теплым Краснодарским краем) и Приморье (45).

Зарядная инфраструктура в больших городах появляется. Вопрос в том, будет ли она развиваться в соответствии с темпами роста парка.

А перспективы?

До конца 2024 года в России должно работать 2900 быстрых и 9400 медленных зарядных станций. Зарядки недешевы, но в этом году госсубсидии на их установку дают только в 12 регионах страны. Это 1,37 млрд рублей на 493 электро-АЗС. Причем дотируется только часть затрат: 60% от стоимости терминала и 30% от стоимости работ, но в сумме не более 2,76 млн рублей.

А до конца 2030-го планируют запустить 72 000 быстрых и 28 000 медленных зарядок. Кажется фантастикой. Впрочем, посмотрим на динамику развития в ближайший период.

Очень хочется, чтобы в плане электромобилизации мы не остались за бортом общемировых трендов. С предложением проблем уже нет (хотя реально доступных моделей, конечно, не хватает). Дело за инфраструктурой.

Планы красивые — осталось реализовать. И если все получится, то уже через пару лет минимум треть продаваемых в России новых автомобилей будут с электроприводом. И покупатели (если верить опросу) их уже ждут.

Evolute i-Pro, если спрос будет соответствовать расчетному, через пару лет может стать самым массовым электромобилем России.

Комментарий специалиста

Константин Алябьев, управляющий директор компании PUNKT E:

— В 2022 году зарядная инфраструктура в России хоть и отставала в развитии от изначальных планов, но все же опережала автопарк электромобилей. Последний вырос на десятки процентов, а количество быстрых зарядных станций увеличилось в несколько раз. Так, только сеть PUNKT E за год нарастила их число в шесть раз. И другие крупные игроки также установили десятки быстрых станций каждый. Активному развитию инфраструктуры поспособствовала и федеральная программа: благодаря ей в пилотных регионах появилось более сотни 150-киловаттных станций. В начале года таких зарядок в России были единицы. На текущий момент можно констатировать, что зарядная инфраструктура во многих регионах готова к массовому распространению электромобилей. И с учетом планов не будет отставать от парка и в будущем.

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