Примерная экономика владения электромобилем включает расходы на «топливо», обслуживание и специфические неприятности.

Процесс пошел

До сих пор мы смотрели на электромобили, в основном, как на дорогую игрушку для эксцентричных чудаков. Ракурс меняется: Минэ­кономики представило план — к 2030 году в России обещают 150 тысяч зарядных станций (20 тысяч к 2024 году), а доля продаж электромобилей должна вырасти с сегодняшних 0,1% до 15%.

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Это не просто очередной прожект, выдуманный для освоения миллиардов, а вынужденная мера. Мировая тенденция такова, что за «углеродный след» скоро всем придется платить. Поэтому Европа собралась отказаться от ДВС и выпускать только электромобили. Сборку электрокаров откроют и в России, добиваясь высокой локализации. К 2027 году должны быть локализованы как минимум батарея и двигатель. Ожидается, что в 2030 году в России выпустят 217 тысяч электромобилей различных марок, включая КАМАЗ.

Бессмысленно напоминать, что скачкообразно вырастет потребление электроэнергии, придется жечь еще больше газа и мазута, хотя у ТЭЦ нет платинового нейтрализатора, и воздух они портят сильнее, чем ДВС. А энергосети, скорее всего, подлежат полной реконструкции. Процесс запущен, и надо готовиться к худшему.

Хорошее и плохое

Электрокары в России простимулируют — нулевым транспортным налогом и бесплатной парковкой. Нет известий о том, уцелеет ли возможность хотя бы иногда заряжаться бесплатно. Вряд ли. Парковки — может быть, но только поначалу. Иначе ни для одной другой машины на них не останется мест.

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В Норвегии, где с помощью подобных пряников добились 50‑процентной доли продаж «электричек», постепенно отменили почти все льготы — не прошло и десятка лет. У нас скорее можно ожидать, что льгот не будет с самого начала, так что даже и мелкие послабления — уже неплохо. Впрочем, их всё равно уравновесят утильсбором, повысив его персонально для электромобилей: с 2022 года — 360 тысяч рублей, с 2028 — уже 600 тысяч!

И пошлину на ввоз электромобилей нарастят до 15%. Нулевая продержалась всего два года.

Минусы

Главным недостатком была и останется долгая зарядка. Для машин с ДВС при месячном пробеге в 1500–2000 км достаточно трех-четырех визитов на АЗС. «Электричку» придется заряжать как телефон — каждый день. Полная зарядка от бытовой сети при благоприятном климате идет 8–10 часов. При нынешнем сочетании вольтов и амперов в российской сети — дольше.

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Станции скоростной зарядки, как правило, располагаются неудобно, далеко от офиса и жилья. В продвинутой Калифорнии лишь треть электровладельцев пользуется скоростной зарядкой. Она к тому же не очень-то и быстрая. Для наполнения батареи на 80% требуется полчаса-час.

Есть схема быстрой замены батареи вместо зарядки. В реальной жизни ее пока реализовали только китайцы для машин определенной конструкции. На станции за пять минут снимают пустую батарею и ставят полную. Приживется ли такой сервис у нас?

Дальние поездки на электрокаре по России станут реальными. Обещают как минимум одну станцию быстрой зарядки на 100 км федеральной магистрали. Неплохо, но… Шведы год назад поставили эксперимент: 2400 км из Стокгольма в Ниццу на дизельном Volvo XC60 и электрическом Jaguar I‑Pace. Volvo дозаправили два раза, Jaguar — тринадцать, отстав на полдня. И заплатив вдвое больше из-за особенностей европейского ценообразования.

ПОЧЕМ ЗАРЯДКА? Посчитаем расходы по сегодняшним тарифам для обычного и электрического автомобиля. Обычному на 100 км пути требуется примерно 8 л топлива, литр АИ‑95 стоит около 50 рублей. Получаем 400 рублей на сотню. Одноставочный тариф ЖКХ на электроэнергию в Москве — 5,92 руб­лей за киловатт. Двухставочный — 6,81 (с 7 до 23 часов) и 2,48 ночью. Сколько положат для официальных зарядных станций, неизвестно, но если заряжаться от бытовой сети в дневное время, то заправка батареи в 60 кВт·ч для Теслы Model 3 обойдется в 408 рублей. Запас хода — около 300 км, то есть 100 км пробега стоят 135 рублей. В три раза меньше, чем на бензине. А если по ночному тарифу, то в пять.

Расходы на ТО и группы риска

Электрический автомобиль от углеводородного отличается только двигателем и трансмиссией. Эксперты американского Минэнерго подсчитали, что затраты на обслуживание электрических автомобилей на 40% ниже. За счет чего?

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Ходовая часть, рулевое управление — вроде как паритет, хотя электромобили тяжелее. В моторе «электрички» не нужно менять масло каждые 10–15 тысяч км, минус свечи и фильтры. При больших пробегах — минус элементы сцепления, ремень ГРМ с роликами, помпы, нейтрализатор. Не нужен ремонт коробки передач — как правило, ее просто нет.

Сам электромотор надежен и живет долго, хотя и в нем есть подшипники. А вот что будет напрягать часто — редуктор, передающий момент на колеса. Все трущиеся детали сконцентрированы в нем, так что замена масла неизбежна. Интервал — 30–40 тысяч км. Нагрузок элементам редуктора добавляет система рекуперации, работающая при торможении. Благодаря ей внимания потребуют тормозные суппорты — при работе в ленивом режиме склонны закисать, хотя колодки и диски при этом изнашиваются меньше.

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Еще одна группа повышенного риска — силовые контакты. Часто выходят из строя у владельцев, обожающих мощные ускорения. Регулярны сбои и отказы «мозгов», но они естественны и для современных машин с ДВС, где электроники тоже много.

Наконец, подобрались к главному — тяговой батарее. Говорят, она стоит как полмашины? Стоимость новой батареи для массового электромобиля Nissan Leaf в разных странах существен­но различается, находясь в диапазоне от 4000 до 8000 тысяч долларов (емкость от 24 до 40 кВт·ч). В переводе на русский, базовая для Лифа «тридцатка» обойдется в 400–450 тысяч рублей. Неприлично дорого, но всё же меньше четверти цены нового автомобиля. Однако для подержанного в возрасте 8–10 лет действительно выйдет «полмашины».

Сколько живет батарея?

Ожидания паникеров, что батареи массово помирают после двух-трех лет эксплуатации, опровергнуты практикой. При механическом повреждении замена часто неминуема, но случай этот редкий.

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Емкость батареи с годами постепенно снижается, но в большинстве случаев к 100 тысячам км пробега она проседает на 2–5%, а падение в 20–30% достигается через 8–10 лет. При этом батареи остаются рабочими, просто запас хода уменьшается на эти 20–30%. Есть долгожители, выдержавшие 300–350 тысяч км.

Помимо замены в сборе практикуют восстановительный ремонт с заменой отдельных ячеек, что значительно дешевле. Правда, если считать, умножая цену одной ячейки на их количество, выйдет, что батарея дороже нового автомобиля. И тут есть над чем подумать.

Мнение о том, что быстрая зарядка ускоряет износ батареи, пока статистика особо не подтверждает. Подводя итог: никаких ужасных расходов на содержание электромобиль не требует.

СРОК ОКУПАЕМОСТИ У электромобиля Nissan Leaf стандартная батарея имеет емкость 30 кВт·ч, запас хода 200–250 км, затраты на 100 км даже меньше 135 рублей. Сегодня у нас его продают новым только под заказ и просят от 40 тысяч евро, это порядка 3,5 млн рублей. Разница в цене с бензиновым Kia Rio — 2,4 млн. На 1 января этого года в России числилось 10 836 электромобилей — 18 моделей четырнадцати марок. Из них 83% — это Nissan Leaf двух поколений, почти все с правым рулем. На втором месте по популярности Tesla — около 700 машин четырех моделей. На третьем — Mitsubishi i‑MiEV. Конечно, официальные продажи существенно снизят цену. Для Европы Leaf 2022 модельного года по заводскому прайсу — 27 400 долларов, чуть больше 2 млн рублей. Так что самый простой Leaf выйдет на миллион дороже, чем Rio. Каждые 100 км Лифа стоят на 265 рублей дешевле. Чтобы покрыть разницу в миллион рублей, нужно наездить 400 тысяч км. Если все зарядки бесплатные, то 250 тысяч км. Вывод: при сохранении нынешней пропорции цен экономия на «топливе» не покрывает расходы на покупку нового электромобиля.

Всем стоять

Помимо катания вокруг кварталов с поиском свободной розетки, предвидим еще одну сложность, которую в Минэкономики не признают.

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Москва — не Ницца, а по сути — чемпион мира по пробкам. И входит в список городов, где планируют усиленно насаждать электротягу. Дорожные заторы непредсказуемы: стандартный маршрут иногда занимает час, а иногда — три. Велик риск разрядить батарею, а вставший электромобиль усугубит пробку. Доля электромобилей в 15% в состоянии парализовать весь город и все подъезды к нему, особенно зимой .

С волнением и нетерпением ждем 2030 года — и закупаем впрок машины с запасом хода 700–900 км. Хотя, если судить по степени реализации всех прочих глобальных планов «повысить» и «улучшить», 800 млрд на развитие, конечно, истратят, но электрокары рискуют остаться у нас дорогими непрактичными игрушками.

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Фото: Сергей Карпухин/ТАСС