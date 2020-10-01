Полицейские сравнили затраты на Dodge Charger и Tesla Model 3.

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В августе 2019 года департамент полиции города Баргерсвилл (Индиана, США) стал первым полицейским подразделением в Северной Америке, купившим электромобиль в качестве патрульной машины — это была Tesla Model 3. Спустя год начальник департамента Тодд Бертрам опубликовал расходы на Теслу в сравнении с прежним автомобилем, который использовала полиция, Dodge Charger.

Экономия ввиду использования электроэнергии получилась довольно существенная. Если Чарджер в течение всего срока требовал заправки, долива масла и технического обслуживания (регулярные суммы за ТО были небольшими, но в апреле 2020 года на сервисе пришлось оставить почти 2000 долларов), то Тесла за весь год не потребовала ничего, кроме подключения к розетке.

С августа 2019 по август 2020 года Tesla Model 3 «нажгла» электричества на 825 долларов. Dodge Charger за то же время потратил 7580 долларов налогоплательщиков. Электромобиль в качестве машины полиции оказался экономнее традиционного бензинового седана на 6755 долларов, пишет ресурс Inside EVs. Кроме того, полицейские отмечают комфорт и тишину Теслы.

Цена Теслы при покупке составляла 41 945 долларов, а Додж стоил 33 612 долларов. Таким образом, в ближайшее время разница в 8333 доллара окажется полностью покрытой.

А вот канадским полицейским пришлось задержать Теслу на автопилоте: водитель вместе с пассажиром заснул и превысил скорость.

Фото: insideevs.com