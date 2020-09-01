Автопилот рулит: водитель Теслы спал за рулем

Канадская полиция задержала автомобиль Tesla Model S, который неоднократно превышал скорость в 140 км/ч. Выяснилось — спал не только водитель, но и пассажир.

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Все больше и больше моделей автомобилей оснащается функцией автономного вождения 2-го и даже 3-го уровней, а Tesla является одним из лидеров автопилотирования. Но, к сожалению, владельцы машин именно этой марки опцией злоупотребляют.

В канадском штате Альберта дорожные полицейские получили сообщение о превышающем скорость Tesla Model S. Пикантность ситуации заключалась в том, что водителя, по словам очевидцев, в машине не было. Полицейские нагнали автомобиль, заглянули внутрь, и оказалось, что люди там все-таки есть — водитель и пассажир спали на разложенных креслах.

Когда полицейские включили световые и звуковые сигналы, а другие автомобили остановились у обочины дороги, Tesla начала разгоняться до 150 км/ч, по-прежнему управляемая автопилотом. Шум сирен все-таки разбудил водителя, и он наконец остановил машину.

За рулем Теслы оказался 20-летний парень из Британской Колумбии. Вождение было классифицировано как особо опасное, и владельца оштрафовали, приостановив действие прав. Теперь дело безответственного водителя будет рассматривать суд, который может наложить еще более суровый штраф, лишить водительских прав на год и даже ограничить свободу на срок до 5 лет. Слушание дела состоится в декабре.

Инспектор Гэри Грэм из полиции Альберты напомнил, что автономные системы, конечно, упрощают жизнь, но водители по-прежнему должны использовать их ответственно.

В июле автопилот Tesla врезался в полицию и скорую.



Фото: полиция Канады