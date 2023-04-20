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Что не так с запасом хода электромобиля?

Изучая заявленные параметры электромобиля, полезно уточнить, по какой методике завод вычислил и заявил запас хода. Уж очень они разные.

Как вычисляют запас хода?

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Методик много: устаревшая европейская NEDC, современная WLTP, американская FTP‑75 (она же EPA – от названия разработчика), японская JC08. Их предназначение – установить паспортный расход топлива (энергии), а через него – запас хода.

Принцип общий: тесты проводят на стендах при «комнатной» температуре, без осадков и пробок. На улицу автомобили не выезжают. Условия тестов различаются сильно. По циклу NEDC автомобиль «проезжает» 11 км: 66% времени имитируется езда по городу, 34% – за городом, средняя скорость 34 км/ч (пиковая – 120 км/ч).

По циклу WLTP «города» и «загорода» почти поровну, средняя скорость на треть выше и дистанция длиннее – 23 км.

Наиболее приближенной к реальности считают EPA – там даже на некоторое время включают кондиционер!
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А сколько на самом деле?

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Не вдаваясь в подробности (в них можно утонуть), можно применять коэффициенты перевода из одной методики в другую.

  • Из NEDC в EPA: делим заявленный запас хода на 1,43.
  • Из WLTP в EPA: делим на 1,12.
  • Система JC08 близка к NEDC.

Получается, что Nissan Leaf с базовой батареей в США должен проехать на одной зарядке 160 км, в Европе – 175, а в Китае – 230. Китайские производители по-прежнему применяют отвергнутый Европой цикл NEDC – он самый выгодный.

По большому счету, заявленный запас хода – сугубо маркетинговый параметр. В реальности обещанный путь и даже чуть больше проделать можно: неспешно, равномерно, летом, не включая кондиционер, с закрытыми окнами и с попутным ветром. Но кто так ездит?

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За РулемЗиновьев Сергей
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