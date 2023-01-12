Надо ли переучиваться на электромобиль?

О нюансах, к которым должен привыкнуть водитель «электрички», рассказывает эксперт «За рулем».

— Требует ли вождение электромобилей каких-то специальных навыков по сравнению с классическими ДВС?

— Разумеется, переучиваться для того, чтобы ездить на электромобиле, не нужно.

На ходу он практически ничем не отличается от обычного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания и автоматом.

Но есть некоторые нюансы, к которым нужно привыкнуть.

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В первую очередь это касается тишины в движении, особенно на малых скоростях.

Кроме того, специфично управление замедлением — как при помощи рекуперации при отпускании акселератора, так и при нажатии педали тормоза. Эффективность замедления у электромобиля такая же, но есть отличия в информативности педали.

И, конечно, при езде на электромобиле нужно вдвойне внимательно следить за запасом хода и рассчитывать маршрут с учетом возможной зарядки.

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