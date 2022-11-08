Nissan снаружи, «китаец» внутри - тест нового российского автомобиля

Запас хода честный
Evolute при мне отключили от розетки. При заявленном официально запасе хода 420 км цифровая приборка показывает даже больше — 433 км. На улице идеальная погода для электрокара. Не жарко и не холодно, не нужно включать кондиционер или печку.
Пока я мотался по городу, энергия тратилась линейно и честно: 1 км проехал — на 1 км сократился запас хода. Выходит, 400 км между зарядками в городском цикле машине преодолеть по силам.
Подвеска комфортная
В основе i-Pro лежит конструкция седана Nissan Bluebird Sylphy — у них общие каркас кузова и даже некоторые наружные панели. Кстати, от Bluebird Sylphy произошла и Nissan Almera, которую собирали в Тольятти.
Архитектура подвески у Эволюта, как и у Альмеры, — Мак-Ферсон спереди и упругая балка сзади. Тем не менее компоненты не заимствованы от неубиваемой платформы В0. Но едет i-Pro все равно достойно. Ходовая энергоемкая и тихая, крены умеренные.
Родные «семнадцатые» колеса, судя по размерам тормозов, можно будет заменить на 16-дюймовые. Они и дешевле, и ход станет чуть мягче.
Динамика хорошая
Официально заявлено 9,5 с до 100 км/ч. Не слишком шустрый разгон. Однако тянущий с нуля электромотор вызывает иные эмоции. Evolute воспринимается очень динамичным.
А включишь режим Sport — так вообще ракета. В городе седан легко уходит со светофора вперед потока. Хотя при такой езде о запасе хода в 400 км придется забыть.
Эргономика человеческая
Машина удивляет очень мягкими сиденьями. Но проводишь в них несколько часов и понимаешь, что не устал. Как-то конструкторам удалось сделать удобный профиль при такой аморфной набивке.
К эргономике претензий нет — всё под рукой. Но оснащение бедное. Подушек безопасности всего две, никаких обогревов, фары галогеновые, нет круиз-контроля и ограничителя скорости, датчиков света и дождя.
Возможно, что-то добавят при увеличении количества модификаций и повышении уровня локализации.
А что дальше?
Evolute i-Pro — машина отнюдь не провальная по характеристикам. И даже интересная по многим параметрам и функциям. Только вот, увы, недешевая.
Седан Evolute i-Pro липецкой сборки даже с госсубсидией стоит больше 2 млн рублей. Главное, чтобы ценники не потушили разгорающийся (вроде как) интерес покупателей к автомобилям на электротяге.
- В автомобиля всегда должны находиться аптечка и огнетушитель.А в дальних поездках не будет лишним и буксировочный трос.
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