Nissan снаружи, «китаец» внутри — тест нового российского автомобиля — журнал За рулем

Nissan снаружи, «китаец» внутри - тест нового российского автомобиля

Этот обрусевший «китаец» - машина примитивная, без изысков. Такого мнения я был, когда брал ее на тест. И… ошибся.

Запас хода честный

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Evolute при мне отключили от розетки. При заявленном официально запасе хода 420 км цифровая приборка показывает даже больше — 433 км. На улице идеальная погода для электрокара. Не жарко и не холодно, не нужно включать кондиционер или печку.

Пока я мотался по городу, энергия тратилась линейно и честно: 1 км проехал — на 1 км сократился запас хода. Выходит, 400 км между зарядками в городском цикле машине преодолеть по силам.

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Подвеска комфортная

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В основе i-Pro лежит конструкция седана Nissan Bluebird Sylphy — у них общие каркас кузова и даже некоторые наружные панели. Кстати, от Bluebird Sylphy произошла и Nissan Almera, которую собирали в Тольятти.

Архитектура подвески у Эволюта, как и у Альмеры, — Мак-Ферсон спереди и упругая балка сзади. Тем не менее компоненты не заимствованы от неубиваемой платформы В0. Но едет i-Pro все равно достойно. Ходовая энергоемкая и тихая, крены умеренные.

Родные «семнадцатые» колеса, судя по размерам тормозов, можно будет заменить на 16-дюймовые. Они и дешевле, и ход станет чуть мягче.

Nissan снаружи, «китаец» внутри — тест нового российского автомобиляПод полом большого багажника лежит докатка. Спинка заднего сиденья не складывается, что ограничивает возможности при перевозках грузов.
Под полом большого багажника лежит докатка. Спинка заднего сиденья не складывается, что ограничивает возможности при перевозках грузов.

Динамика хорошая

Официально заявлено 9,5 с до 100 км/ч. Не слишком шустрый разгон. Однако тянущий с нуля электромотор вызывает иные эмоции. Evolute воспринимается очень динамичным.

А включишь режим Sport — так вообще ракета. В городе седан легко уходит со светофора вперед потока. Хотя при такой езде о запасе хода в 400 км придется забыть.

Nissan снаружи, «китаец» внутри — тест нового российского автомобиляВ качестве опции предложат автономный дизельный подогреватель антифриза. В холодное время на отопление салона не будет расходоваться драгоценная энергия из тяговой батареи.
В качестве опции предложат автономный дизельный подогреватель антифриза. В холодное время на отопление салона не будет расходоваться драгоценная энергия из тяговой батареи.

Эргономика человеческая

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Машина удивляет очень мягкими сиденьями. Но проводишь в них несколько часов и понимаешь, что не устал. Как-то конструкторам удалось сделать удобный профиль при такой аморфной набивке.

К эргономике претензий нет — всё под рукой. Но оснащение бедное. Подушек безопасности всего две, никаких обогревов, фары галогеновые, нет круиз-контроля и ограничителя скорости, датчиков света и дождя.

Возможно, что-то добавят при увеличении количества модификаций и повышении уровня локализации.

Nissan снаружи, «китаец» внутри — тест нового российского автомобиляПриборная панель современная, с парой жидкокристаллических дисплеев. Управление микроклиматом вынесено на руль.
Приборная панель современная, с парой жидкокристаллических дисплеев. Управление микроклиматом вынесено на руль.

А что дальше?

Evolute i-Pro — машина отнюдь не провальная по характеристикам. И даже интересная по многим параметрам и функциям. Только вот, увы, недешевая.

Седан Evolute i-Pro липецкой сборки даже с госсубсидией стоит больше 2 млн рублей. Главное, чтобы ценники не потушили разгорающийся (вроде как) интерес покупателей к автомобилям на электротяге.

Nissan снаружи, «китаец» внутри — тест нового российского автомобиля

Этот обрусевший «китаец» — машина примитивная, без изысков. Такого мнения я был, когда брал ее на тест. И… ошибся.

Nissan снаружи, «китаец» внутри — тест нового российского автомобиля — фото 1369965Nissan снаружи, «китаец» внутри — тест нового российского автомобиля — фото 1369966Nissan снаружи, «китаец» внутри — тест нового российского автомобиля — фото 1369963Nissan снаружи, «китаец» внутри — тест нового российского автомобиля
Nissan снаружи, «китаец» внутри — тест нового российского автомобиля

Этот обрусевший «китаец» — машина примитивная, без изысков. Такого мнения я был, когда брал ее на тест. И… ошибся.

Nissan снаружи, «китаец» внутри — тест нового российского автомобиля — фото 1369966Nissan снаружи, «китаец» внутри — тест нового российского автомобиля — фото 1369963Nissan снаружи, «китаец» внутри — тест нового российского автомобиля — фото 1369965Nissan снаружи, «китаец» внутри — тест нового российского автомобиля
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