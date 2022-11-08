Nissan снаружи, «китаец» внутри - тест нового российского автомобиля

Этот обрусевший «китаец» - машина примитивная, без изысков. Такого мнения я был, когда брал ее на тест. И… ошибся.

Запас хода честный

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Evolute при мне отключили от розетки. При заявленном официально запасе хода 420 км цифровая приборка показывает даже больше — 433 км. На улице идеальная погода для электрокара. Не жарко и не холодно, не нужно включать кондиционер или печку.

Пока я мотался по городу, энергия тратилась линейно и честно: 1 км проехал — на 1 км сократился запас хода. Выходит, 400 км между зарядками в городском цикле машине преодолеть по силам.

Подвеска комфортная

В основе i-Pro лежит конструкция седана Nissan Bluebird Sylphy — у них общие каркас кузова и даже некоторые наружные панели. Кстати, от Bluebird Sylphy произошла и Nissan Almera, которую собирали в Тольятти.

Архитектура подвески у Эволюта, как и у Альмеры, — Мак-Ферсон спереди и упругая балка сзади. Тем не менее компоненты не заимствованы от неубиваемой платформы В0. Но едет i-Pro все равно достойно. Ходовая энергоемкая и тихая, крены умеренные.

Родные «семнадцатые» колеса, судя по размерам тормозов, можно будет заменить на 16-дюймовые. Они и дешевле, и ход станет чуть мягче.

Под полом большого багажника лежит докатка. Спинка заднего сиденья не складывается, что ограничивает возможности при перевозках грузов.

Динамика хорошая

Официально заявлено 9,5 с до 100 км/ч. Не слишком шустрый разгон. Однако тянущий с нуля электромотор вызывает иные эмоции. Evolute воспринимается очень динамичным.

А включишь режим Sport — так вообще ракета. В городе седан легко уходит со светофора вперед потока. Хотя при такой езде о запасе хода в 400 км придется забыть.

В качестве опции предложат автономный дизельный подогреватель антифриза. В холодное время на отопление салона не будет расходоваться драгоценная энергия из тяговой батареи.

Эргономика человеческая

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Машина удивляет очень мягкими сиденьями. Но проводишь в них несколько часов и понимаешь, что не устал. Как-то конструкторам удалось сделать удобный профиль при такой аморфной набивке.

К эргономике претензий нет — всё под рукой. Но оснащение бедное. Подушек безопасности всего две, никаких обогревов, фары галогеновые, нет круиз-контроля и ограничителя скорости, датчиков света и дождя.

Возможно, что-то добавят при увеличении количества модификаций и повышении уровня локализации.

Приборная панель современная, с парой жидкокристаллических дисплеев. Управление микроклиматом вынесено на руль.

А что дальше?

Evolute i-Pro — машина отнюдь не провальная по характеристикам. И даже интересная по многим параметрам и функциям. Только вот, увы, недешевая.

Седан Evolute i-Pro липецкой сборки даже с госсубсидией стоит больше 2 млн рублей. Главное, чтобы ценники не потушили разгорающийся (вроде как) интерес покупателей к автомобилям на электротяге.

В автомобиля всегда должны находиться аптечка и огнетушитель.А в дальних поездках не будет лишним и буксировочный трос.

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