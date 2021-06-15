Elantra, Jetta, Octavia: большой тест «За рулем»

Футуристический седан Hyundai Elantra в полтора раза дешевле, чем Volkswagen Jetta и Skoda Octavia. Выбор очевиден?

Тестовая Элантра с мотором 1.6 (128 сил), 6‑ступенчатым автоматом и максимальным оснащением тянет на 1,5 миллиона рублей.

«Немку» Jetta тоже берем с базовым мотором 1.6 (110 л.с.) и 6‑ступенчатой автоматической коробкой. Даже «база» с механикой стоит 1,63 млн, поэтому за нашу Джетту почти со всеми опциями просят 2,05 миллиона.

Октавию решили взять в тест даже несмотря на то, что не смогли найти машину с мотором 1.6 и автоматом — такие стоят от 1,47 млн. Ничего страшного! Пусть Octavia за 2,3 млн покажет, нужен ли машине гольф-класса более мощный двигатель (она у нас с мотором 1.4 TSI на 150 «лошадей» и 8‑ступенчатым автоматом) и что мы приобретаем, делая выбор в пользу лифтбека.

Hyundai Elantra

Выпускают в Калининграде. В принципе не предлагается с механической коробкой передач. Одна из самых доступных моделей в классе.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые

1.6 (128 л.с.) — от 1 404 000 ₽

2.0 (150 л.с.) — от 1 529 900 ₽ Skoda Octavia

Сборка — в Нижнем Новгороде. Для мотора 1.4 турбо есть выбор между механикой и автоматом. Два других мотора «ручкой» пока не оснащаются.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые

1.6 (110 л.с.) — от 1 473 000 ₽

1.4 турбо (150 л.с.) — от 1 476 000 ₽

2.0 турбо (190 л.с.) — от 1 929 000 ₽ Volkswagen Jetta

Выпускают в Мексике с 2018 года. Парадоксальный факт: моторы 1.6 собирают в Калуге и оттуда везут за океан для установки на Джетты для российского рынка.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые

1.6 (110 л.с.) — от 1 627 000 ₽

1.4 турбо (150 л.с.) — от 2 002 000 ₽

Как едут?

Месяц назад я поездил на двухлитровой Элантре. Ее 150 сил — достаточная, но отнюдь не избыточная мощность для массы около тонны трехсот. С двигателем 1.6 заявленный проигрыш в полторы секунды чувствуется не только по приборам. Настолько, что всякий раз хочется перевести ездовые настройки в режим Sport — с обостренным откликом на газ ездить веселее, и коробка кажется пошустрее.

Комплимента заслуживает ненавязчивый голос двигателя на разгоне, хотя крутить его нужно высоко. И гул в колесных арках не раздражает — хотя это традиционно слабое место азиатских машин. После 110–120 км/ч начинается шум воздуха в районе передних стоек и зеркал — и становится доминирующим. Вроде не критично, но по итогам замеров поверенным прибором Elantra всё же оказалась самой громкой.

По ездовым повадкам Elantra недотягивает до соперников на платформе MQB. Зато на неровностях она самая мягкая. На постоянной скорости Hyundai — самый ­шумный в тесте. Но на разгоне мотор тише, ­чем у Джетты.

Осторожнее с парковкой: у Элантры длинный «клюв» переднего бампера, а под бампером — всего 195 мм. К нашему удивлению, защиты снизу Элантры никакой не оказалось. Но и без нее клиренс всего 160 мм — не для наших зим машина.

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С Джеттой ситуация обратная. На устоявшихся скоростях она похвально тихая. На тех же шинах, что у Элантры, на 60 км/ч она тише на 3 дБ, а это очень много! К 100 км/ч отрыв сокращается, хотя и 1,5 дБ — это весьма заметно. Но при любом разгоне двигатель Джетты давит на уши сильнее, и в звуке этом нет ничего приятного. Поэтому ставим равные оценки.

Jetta с ленцой реагирует на газ, а оживить темперамент нечем. Весы показывают, что она почти на полтора центнера тяжелее Элантры. Старый немецкий фокус с хорошо откормленными «лошадями» тут почему-то не сработал.

Jetta рулится заметно точнее Элантры и не проигрывает Октавии. Настройки подвески близки к эталонным. Volkswagen на неровностях лишь чуть жестче Элантры и более терпим к выбоинами с острыми краями.

Jetta посередине между соперниками по высоте бампера: 205 мм. У Джетты под такой же, как у Октавии, защитой мы намерили 165 мм клиренса.

Octavia миганием своих динамических поворотников смеется над потугами 1600‑кубовых бойцов обставить друг друга. На их фоне она почти самолет — что в городе, что на трассе (9 секунд до 100 км/ч). И она тише Джетты! Полагаю, даже с мотором 1.6 MPI Octavia всё равно останется тише Фольксвагена.

На неровностях Octavia на 18‑дюймовых колесах — самая жесткая. Jetta и тем более Elantra беспокоят меньше. Тормозов всем машинам хватает: небольшой свободный ход педали, прогнозируемое замедление, дисковые механизмы на всех колесах.

Octavia проходит неровности жестко и даже на 16‑дюймовых шинах не сравнится по плавности хода с Элантрой. Платформа MQB не нова, но изначальный уровень и постоянный прогресс удерживают ее на эталонном уровне.

Под передним бампером Шкоды 215 мм, чего достаточно для спокойной жизни в мегаполисе. У Октавии те же 160 мм просвета, что у Элантры, но — под мощной пластмассовой защитой поддона картера.

Что с эргономикой?

Интерьеры соответствуют внешностям: скукоте европейских машин Elantra противопоставляет «космос». Причем салоны не самых дорогих машин — сплошь черные, как у нас. Многим понравится.

Hyundai Elantra

Хотя мелких эргономических промахов в Элантре не счесть. Нет очечника. Обогрев сиденья непроизвольно включается правым коленом. Климат-контроль по ходу дня приходится вручную подкручивать на полтора-два «градуса». Карманы в передних дверях узкие, вмещают максимум полулитровую бутылку. А нависающий сверху подлокотник затрудняет пользование карманом при закрытой двери.

Регулировка поясничного упора есть только на топ-версиях с мотором 2.0, а здесь спина проваливается. Чтобы как-то исправить положение, приходится заваливать назад спинку, оставляя без опоры уже верхнюю часть тела.

Аналоговые приборы хороши. Разве что индикатор температуры антифриза вписали так, что я его заметил только на третий день. В дорогих версиях стоит цифровая приборка с ЖК-дисплеем. Камера заднего вида с хорошим разрешением стоит во всех комплектациях.

Интерьер интересен даже в однотонном варианте. В дорогих комплектациях можно заказать светлый салон с асимметричным цветовым оформлением.

Двухзонный климат-контроль часто требует ручной корректировки. Обогрев водительского сиденья иногда непроизвольно включаешь ­правым коленом. Автоматический режим есть только у водительского стеклоподъемника. Карман в двери узкий и неудобный.

Сзади в Элантре просторно, но тоже лезут недоработки. Сколько сэкономили, не предложив ни единого зарядного разъема? Почему я упираюсь головой в потолок при отнюдь не баскетбольных 186 см? Отчего было не сместить второй плафон с центра потолка дальше назад? С таким расположением он задним пассажирам ничего не освещает. Хорошо, что центральный откидной подлокотник ставят во всех комплектациях.

Volkswagen Jetta

Цифровая приборка лаконичнее шкодовской: карта не выводится (только подсказки), вариантов отображения всего три. Камера без динамической разметки оказалась хуже шкодовской.

Вечная классика Фольксвагена: выверено, но скучно. Режет глаз парадоксальное решение с динамиком ЭРА-ГЛОНАСС: он намертво врезан в подстаканник.

Климат-контроль работает идеально. Как и в Шкоде, в Фольксвагене разъемы только типа USB-C. Все стекла — с автоматическим режимом, но карман попроще, чем в Шкоде, без ворса.

Еще нюанс. На Элантре с пробегом 2600 км уже заметны царапины на дверных обивках и на торце центральной консоли. Что за пластик? У годовалой Джетты с пробегом 11 000 км салон как новый!

Посадка в Фольксвагене выверена: сел — и ощущение такое, что кто-то минуту назад всё подстроил под тебя. Но и в Джетте хватает промахов. Все разъемы — модного формата USB-C, бардачок непривычно для этой марки лишен подсветки, динамик системы ЭРА-ГЛОНАСС намертво встроен в один из подстакан­ников.

Skoda Octavia

Цифровая комбинация приборов: четыре принципиально разных варианта подачи информации, один из которых — карта навигации во весь экран. Камера у Шкоды с лучшим разрешением в трио и единственная — с омывателем.

Передняя панель намного интереснее, чем в кроссоверах Skoda, но какой-то изюминки и ей недостает. Разве что микроджойстик коробки привлекает внимание.

Физические кнопки дают мгновенный доступ к основным разделам меню. Настройки климат-контроля упрятаны в медиасистему. Все стеклоподъемники — с автоматическим режимом. Удобный карман обшит ворсом.

Боковые зеркала хотелось бы побольше размером. В салонном маячат боковые подголовники заднего сиденья — огромные и нерегулируемые! Дефлекторов задним пассажирам не положено, но есть обогрев сиденья. В Джетте поменьше места в ногах, чем в Элантре, зато намного больше над головой, так что в целом тут удобнее.

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Октавию проектировали для Европы, а не для непритязательных американцев, как Джетту. Значит, всё должно быть в идеале?

К посадке вопросов нет. Традиционно хочется увеличить площадь наружных зеркал. Хорошо, что есть система контроля мертвых зон: с такими «стекляшками» она важна.

Нефиксируемый эрзац-селектор автомата выглядит забавно, привыкания не требует. Но зачем он нужен, если занимает этот кроха площади столько же, сколько более надежный традиционный рычаг?

Hyundai Elantra

Переднему сиденью недостает поддержки поясницы. Чтобы появилась ее регулировка, нужно брать версию с мотором 2.0 минимум за 1,66 млн. В Элантре сзади много места в ногах и мало над головой. Удивляет отсутствие хотя бы одной розетки для гаджетов. Дешевый пластик очень легко царапается.

И заявленный, и измеренный нами (408 л) объем багажника — самые скромные в тесте. Под полом — докатка, хотя в нишу влезает любое колесо из ставящихся на Элантру размерностей. Так, в высшей комплектации сюда кладут «семнадцатое» на литом диске.

Передние сиденья в машине гольф-класса за 2,3 млн рублей — только с обогревом. А за такие деньги хочется и вентиляцию. В базовой комплектации Active Plus за обогрев форсунок стеклоомывателя нужно доплатить 1000 рублей. Я не ошибся в нулях: всего тысячу — но отдельно. Зато гибкость подхода к оснащению — на зависть всем конкурентам. Опции можно добирать пакетами или по отдельности. К примеру, электропривод с памятью положений можно заказать только для водительского сиденья или для обоих передних.

Volkswagen Jetta

Переднее сиденье отлично распределяет нагрузки. Грубая экокожа облагорожена ­перфорацией. В Jetta простора хватает, и профиль дивана удобен. Обескураживает экономия на дефлекторах.

В багажнике Джетты мы намерили 428 л. Запаска малоразмерная, но, по ощущениям, как минимум 205/55 R16 сюда влезет.

На втором ряду места — как в Джетте. Но атрибутов комфорта можно заказать куда больше: два разъема USB-C и бытовая розетка, третья зона климат-контроля, обогрев задних сидений, шторки на заднем и боковых стеклах, подлокотник с подстаканниками и даже держателем для авторучки. В багажник ведет лючок, о котором в век складывающихся раздельных спинок почти забыли другие производители.

Skoda Octavia

Переднее сиденье Октавии идеально. Можно заказать электроприводы и память, а вот вентиляцию или массажер — нельзя. В Шкоде места достаточно даже для рослого пассажира, но не избыток. Покоряет количество дополнительных удобств. Уникальны в классе бытовая розетка на 220 В и третья зона «климата».

Из заявленных 600 л мы «нашли» в багажнике Октавии 488 л (под шторкой). И всё равно это рекорд. В списке опций — электропривод пятой двери. Запаска — малоразмерная.

Безопасность/комплектации

Джентльменский набор из ESP и шести подушек безопасности Elantra и Jetta имеют уже в базовых комплектациях (1,4 и 1,63 млн рублей соответственно).

Octavia в стремлении выдать гуманную цену в начальном уровне оснащения Active Plus (от 1,47 млн) зажала шторки безопасности. За них нужно доплатить 21 тысячу рублей. Зато только Skoda позволяет расширить набор коленной и задними боковыми надувными подушками. Цены — от 16 до 38 тысяч.

Адаптивный «круиз» на Hyundai идет только пакетом с кучей других ассистентов и только для машин с мотором 2.0. Минимальная цена машины с таким набором составляет 1,66 млн рублей.

Volkswagen ставит умный круиз-контроль по умолчанию в топовую комплектацию Status исключительно с двигателем 1.4 TSI (от 2 млн). Заказать его в других уровнях оснащения или с мотором 1.6 нельзя. Skoda не дает поставить круиз-контроль в начальную версию Active Plus и с двигателем 1.6. Для остальных он стоит от 43 тысяч рублей в зависимости от сопутствующих опций.

ИТОГ

Элантру будут выбирать «глазами», хотя и в остальном она не разочарует. Jetta правильна до скукоты, а ценник не оправдан. Octavia — самая вместительная и самая гибкая по уровню оснащения

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Мелочи не позволили новой Элантре дотянуться до уровня Джетты, которая остается крепким середнячком своего класса. Но если вспомнить о ценах, то о Джетте можно забыть!

Октавию можно подобрать подешевле нашей. И при любых раскладах (и моторах) выигрыш в комфорте, практичности, технологичности и возможности скомплектовать автомобиль по своему вкусу стоит той доплаты, что потребуется по сравнению с Элантрой.

Светодиодный ближний и дальний свет появляются во второй комплектации Элантры. Свет средний, дополнительных наворотов никаких. Матричные LED-фары Шкоды — пик развития технологий. Стоят 75 тысяч рублей и отрабатывают каждый рубль. LED-фары стоят на всех Джеттах, но отличаются типом: рефлекторные в двух первых комплектациях, линзованные (на фото) в верхнем уровне оснащения. Светят получше тех, что на Элантре. Галогеновые противотуманки включаются в поворотах, но толку от них нет. Можно заказать автоматику включения дальнего света.

Hyundai Elantra Интересный дизайн, адекватная цена Эргономические просчеты, низкий передний бампер Skoda Octavia Огромный багажник, хорошая динамика, насыщенность современными опциями Жесткая подвеска, маленькие наружные зеркала Volkswagen Jetta Выверенная эргономика, удачный баланс плавности хода и управляемости Высокая из-за импорта цена, неубирающиеся подголовники сзади

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