VW представит обновленный седан за 1,6 млн

В третьем квартале этого года в продажу поступит обновленная Jetta.

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Глава компании Volkswagen Ральф Брандштаттер заявил, что обновленная Jetta появится в продаже в третьем квартале 2021 года.

До сих пор мы не видели ни одного шпионского снимка обновленного седана и не имеем представления, чего ждать от рестайлинга. Вероятно, это и есть ответ: автомобиль получит минимум доработок, которые не коснутся важных узлов и агрегатов. Вероятно, самым значимым изменением станет новая мультимедийная система, как это нередко бывает.

При этом в компании ожидают, что обновление подстегнет интерес к модели, который в 2020 году снизился на 20%. Это намек на достаточно значимые перемены. Внешность седана станет менее консервативной? На слайде презентации была представлена продающаяся сегодня версия Джетты.

В прошлом году VW продал в мире 82 662 седана Jetta, и по этому показателю автомобиль уступает только кроссоверу Tiguan, который разошелся тиражом более 100 000 экземпляров.

В России VW Jetta продается по цене от 1 586 000 рублей с мая 2020 года.

Также во втором полугодии в продаже появится субкомпактное кросс-купе VW Nivus.

Фото: Volkswagen