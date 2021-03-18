VW представит обновленный седан за 1,6 млн

Глава компании Volkswagen Ральф Брандштаттер заявил, что обновленная Jetta появится в продаже в третьем квартале 2021 года.
До сих пор мы не видели ни одного шпионского снимка обновленного седана и не имеем представления, чего ждать от рестайлинга. Вероятно, это и есть ответ: автомобиль получит минимум доработок, которые не коснутся важных узлов и агрегатов. Вероятно, самым значимым изменением станет новая мультимедийная система, как это нередко бывает.
При этом в компании ожидают, что обновление подстегнет интерес к модели, который в 2020 году снизился на 20%. Это намек на достаточно значимые перемены. Внешность седана станет менее консервативной? На слайде презентации была представлена продающаяся сегодня версия Джетты.
В прошлом году VW продал в мире 82 662 седана Jetta, и по этому показателю автомобиль уступает только кроссоверу Tiguan, который разошелся тиражом более 100 000 экземпляров.
В России VW Jetta продается по цене от 1 586 000 рублей с мая 2020 года.
- Также во втором полугодии в продаже появится субкомпактное кросс-купе VW Nivus.
Фото: Volkswagen