Новый Volkswagen Nivus в кузове кросс-купе появится во второй половине 2021 года и может стать альтернативой Renault Arkana, Hyundai Creta и Toyota C-HR.

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Впервые спортивный кроссовер был представлен в Бразилии прошлой весной, Volkswagen Nivus. Это версия T-Cross, но с покатой купейной линией крыши.

VW изначально заявляла, что автомобиль будет представлен и в Европе, а вчера на ежегодной пресс-конференции компании было заявлено, что кросс-купе появится во второй половине 2021 года.

«Во второй половине этого года мы увидим выпуск новой спортивной модели CUV для Европы», — сказал глава Volkswagen Ральф Брандштаттер.

VW Nivus построен на платформе MQB A0, которая стала основой для популярных в России лифтбеков Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Он немного длиннее, чем T-Cross, и от бампера до бампера имеет 4266 мм. Для сравнения, длина Renault Arkana составляет 4545 мм. Разница в 28 см достаточно ощутима, но что касается салона, то он у Фольксвагена не намного меньше. Колесная база Нивуса — 2566 мм, а у Арканы она достигает 2721 мм (разница 15,5 см). Конкуренция здесь возможна только в плане кузова.

С другой стороны, габариты Нивуса практически идентичны размерам Hyundai Creta. При этом у корейского автопроизводителя нет подобных кроссоверов в кузове кросс-купе. Следовательно, прямых конкурентов у VW Nivus не так много. В компании же конкурентом новинки называют Toyota C-HR, который продается в России по цене от 2 039 000 рублей. Renault Arkana стоит от 1 225 000 рублей, а Hyundai Creta — от 1 127 000 рублей.

В Южной Америке VW Nivus предлагается с литровым 3-цилиндровым бензиновым двигателем. В Европе производитель, вероятно, сможет предложить кроссовер с моторами Polo мощностью 90 и 125 л.с.

Также VW готовит к продажам кроссовер Talagon, длина которого составит более 5 метров.

Фото: Volkswagen