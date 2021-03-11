VW готовит кроссовер Talagon: длиннее 5 метров

Информация о новинке появилась в базе Минпрома Китая, но еще в ноябре прошлого года об автомобиле по ошибке упомянули в пресс-релизе Seat.

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О том, что Volkswagen готовит самый большой кроссовер Talagon, впервые стало известно из пресс-релиза Seat, который просто хотел с помпой представить новый центр испытаний двигателей в Марторелле (Испания), который обошелся в более чем 30 миллионов евро. Именно там испытывали новый китайский VW, сведения о котором, определенно, не должны были разглашаться. Теперь информацию разместили и в базе Минпрома Китая. Очевидно, что автомобиль готовят для этого рынка и, как это принято в стране, в сотрудничестве с китайской FAW. Сборку наладят на совместном предприятии FAW Volkswagen.

VW Talagon — внедорожник размера XXL на платформе MQB. У автомобиля впечатляющие габариты (длина/ширина/высота, мм): 5153, 2002, 1795 и колесная база 2980 мм. Для сравнения, те же характеристики у самой большой модели VW Teramont (Atlas) составляют: 5039 мм, 1776 мм, 1990 мм; колесная база — 2980 мм.

Представитель VW тогда объяснил, почему тестовый мулл с заводским номерным знаком Брауншвайгера появился в Марторелле: «Автомобили для китайского рынка нередко дорабатывают в Европе. Volkswagen использует все мировые ресурсы для тестирования и разработки своих моделей».

То есть в Европе такой автомобиль не появится? Видимо нет, ведь Atlas и Teramont, имеющие в длину более 5 метров, и так слишком велики для классических американских и европейских гаражей.

Концепт этого автомобиля впервые показали на автосалоне в Шанхае в 2019 году. FAW SMV был более плоским и мало походил на внедорожник. Внешний вид его концептуально скорее походил на минивэн Mercedes-Benz R-Class. Однако технически он должен во многом соответствовать Teramont. В моторную гамму Talagon вошел 2,0-литровый бензиновый турбомотор TSI, который будет доступен в двух вариантах мощности:186 сил (передний привод) и 220 сил (полный привод). Коробка передач — 8-ступенчатый автомат. Позже покупателям могут предложить версию R-Line с топовым 2,5-литровым V6 TSI.

Недавно в Сети появились первые изображения и часть характеристик нового кроссовера Volkswagen — модели ID.6.



Фото: Volkswagen-FAW