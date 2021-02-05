Эту 7-местную модель только что одобрили к производству.

Материалы по теме У VW Polo появится новая версия

В Сети появились первые изображения и часть характеристик нового кроссовера Volkswagen — модели ID.6. В ближайшее время его производство начнется в Китае, на совместном предприятии SAIC Volkswagen, которое только что получило официальное разрешение на производство и продажу автомобиля от Министерства промышленности страны.

Кроссовер ID.6 намного больше, чем ID.4, но построен на той же платформе Modular Electric Drive Toolkit (MEB). Благодаря большим размерам модель имеет 7-местный салон.

Длина кроссовера составляет 4876 мм, ширина — 1848 мм, а высота — 1680 мм. Колесная база растянута на внушительные 2965 мм. Клиренс же будет невелик — 160 мм. При этом снаряженная масса электрокроссовера составляет 2280 кг, а полная — 2840 кг (грузоподъемность — 560 кг). Максимальная скорость кроссовера может достигать 160 км/ч. Это то, что уже известно о новой модели.

Также ожидается, что кроссовер ID.6 получит аккумулятор емкостью 82 кВт·ч, энергии в котором хватит на поездку протяженностью до 450 км. Разгон до 100 км/ч должен занимать примерно 6,6 секунды благодаря двум электродвигателям суммарной мощностью 306 л.с. Заряжаться до 80% батареи должны за 30 или менее минут.

Также в компании собираются выпустить новую флагманскую модель.

Фото: twitter.com