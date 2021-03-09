Фольксваген меняет стратегию. Теперь это Accelerate

Volkswagen собирается стать технологической группой. И электромобили в новой стратегии важны, но они даже не на переднем крае.

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Глава бренда VW Ральф Брандштеттер объявил в минувшую пятницу, что пока конкуренты все еще совершенствуют электромобили, марка делает большие шаги в направлении «цифровой трансформации». Производитель автомобилей из Вольфсбурга представил новую стратегию под названием Accelerate («Ускорение»), которая устанавливает курс до 2030 года. Суть его такова: после того как VW приложил много сил для электрификации модельного ряда, теперь основное внимание будет уделено развитию технологий. Цифровые услуги должны стать ключевой компетенцией и новым источником дохода для Volkswagen.

«Потому что оцифровка, а не электромобильность, по-настоящему меняет правила игры», — сказал на презентации босс бренда VW Ральф Брандштеттер.

С помощью программы Accelerate Volkswagen теперь хочет значительно увеличить темпы выпуска программного обеспечения для автомобилей. Цифровое оборудование транспортных средств по умолчанию спроектируют таким образом, что все возможные функции уже будут предустановлены, а пользователи смогут затем активировать их в зависимости от потребностей и кошелька. Это делается для оптимизации ранее дорогостоящего разнообразия и сложности производства за счет обилия вариантов. Менеджер по продажам Клаус Зеллмер сказал, что вполне возможно, что такая модель позволит сэкономить «трехзначные миллионы». Volkswagen также создал собственное проектное подразделение под названием ID Digital, чтобы устанавливать обновления программного обеспечения каждые двенадцать недель. Группа хочет, чтобы через два года на дорогах было не менее полумиллиона транспортных средств, которые могли бы между собой общаться. Volkswagen также продвигает тему автономного вождения. Буквально неделю назад компания объявила, что оснастит свой ID Buzz соответствующей технологией. Автономное вождение должно стать доступным для широких масс к 2030 году. Герберт Дисс недавно говорил о цене в шесть евро в день — во столько должно обходиться автономное вождение. Клиентам эта функция станет доступна в качестве опции. Для этого модели уже в стандартной комплектации будут оснащаться системой автономного вождения. Стоимость технологии не повлияет на цену нового автомобиля, деньги с клиентов будут брать за подключение услуги. Таким образом, зарабатывать собираются за счет регистрации пользователей и экономии затрат в результате унификации. То есть в каждом автомобиле система уже будет установлена, но активировать ее можно по запросу. К середине десятилетия Volkswagen планирует инвестировать около 16 млрд евро в оцифровку, электронную мобильность и гибридизацию. К 2023 году постоянные затраты должны сократиться на 5%, и на столько же ежегодно будет увеличиваться производительность заводов.

Volkswagen собирается ускорить и развитие электромобильности. По давлением экологов это должно произойти быстрее, чем планировалось ранее. К 2030 году на продажи электрокаров в Европе должно приходиться 70% общего объема продаж марки, сказал Ральф Брандштеттер. Напомним, 51-летний Ральф Брандштеттер стал генеральным директором марки Volkswagen в июле 2020 года. Это фигура не новая — с 2018 года он работал главным операционным директором марки. Возглавлявший ранее бренд VW Герберт Дисс был одновременно и главой всего концерна Volkswagen Group. Сейчас он сосредоточился на делах глобального концерна.