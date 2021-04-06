Новая Hyundai Elantra: 4 плюса и 2 недостатка (зато цена хорошая)

Яркий дизайн, просторный салон, оснащение как в люксовом сегменте: у Элантры есть все качества, чтобы наконец дотянуться до основного конкурента — Kia Cerato.

Корейское единоборство

До настоящего момента картина для Hyundai была грустная: в 2020 году на каждую проданную в России Элантру приходилось пять Cerato (2,7 и 13,7 тысячи соответственно). В 2019 году счет был 1:3 в пользу Cerato.

С помощью новой Элантры производители рассчитывают «отыграть» отставание. Задача усложняется тем, что Cerato выступает в одном классе с Сидом, а Hyundai ни хэтчбека, ни универсала гольф-класса в Россию не везет.

Версии и цены

Материалы по теме Новый седан Hyundai Elantra — известны цены

Hyundai Elantra продается только с автоматической коробкой — классической шестиступкой. Версии со 128-сильным двигателем 1.6 стоят 1,39–1,47 млн рублей. За мотор 2.0 мощностью 150 л.с. придется заплатить 1,51–1,6 млн. Самая дорогая — ограниченная серия в честь 30-летия модели с агрегатом 2.0 — за 1,8 млн рублей. В нее включены все опциональные пакеты, поэтому цена оказалась сразу на 200 тысяч выше, чем у предтопового исполнения.

Со сменой поколения Elantra выросла: в длину — на 30 мм, по колесной базе — на 20 мм, в ширину — на 25 мм.

(+) ОТЛИЧНАЯ ПОДВЕСКА

Ходовая Элантры с честью выдержала испытание раскисшими и разбитыми дорогами Ярославской и Тверской областей. Хотя ямы были такие, что, казалось, пробоев не избежать. Что уж говорить о более-менее ровном покрытии — даже по «заплаткам» машина позволяла мчать не снижая скорости.

Баланс между комфортом и управляемостью получился хорошим. Подвеска терпимо жесткая, машина адекватно откликается на поворот руля.

Недоработки: усилие на руле — откровенно искусственное. В обычном и экономичном режиме езды недостаток не сильно заметен. В спортивном режиме баранка, наливающаяся псевдоусилием, начинает раздражать: руль тяжелеет, а «понятнее» взаимодействие с машиной не становится.

(+) МНОГО МЕСТА

Сзади много места для ног, даже если сесть за рослым водителем. Втроем, конечно, не хватит простора в ширину, но в гольф-классе такого другие модели не предложат. Объемен и багажник — 474 л (у седана прошлого поколения было на 67 л меньше).

Недоработки: обратная сторона спинок передних кресел отделана пластиком: если в них упретесь коленями, будет жестко. Высокие седоки сзади подопрут головами потолок. Есть обогрев, но нет ни розетки, ни USB-порта. А в багажнике очень узкий проем — при погрузке больших коробок, велосипедов, детских колясок намучаетесь.

К запасу пространства сзади единственная претензия — по высоте потолка. А еще нет ни одной розетки.

(+) ПРОДВИНУТЫЕ ПОМОЩНИКИ ВОДИТЕЛЯ

У Kia Cerato арсенал систем активной безопасности более чем скромный: сканер мертвых зон и предупреждение о приближающихся машинах при выезде с парковки задним ходом.

На Элантру в двух максимальных версиях вдобавок к этим системам поставили адаптивный круиз-контроль, системы экстренного автоторможения, удержания в полосе, помощи при повороте налево, контроля состояния водителя.

Еще есть автоматика переключения дальнего света и предупреждения о возможности безопасного выхода из машины (последняя не дает открыть двери, если рядом проезжает, например, велосипедист).

Интерьер «обнимает» водителя, создавая иллюзию кокпита. Цифровая приборка доступна в двух самых дорогих версиях.

Такой богатый набор для такого уровня автомобилей пока в диковинку.

Все функции отлично работают. Радарный «круиз» уверенно справляется даже со сложными ситуациями вроде резкого перестроения другой машины в полосу. При смене ряда самой Элантрой автоматика тоже четко и быстро «цепляет» другой автомобиль впереди и мягко корректирует скорость с учетом безопасной дистанции.

Минимальная цена машины, в которой будет «полный комплект», — 1 655 000 рублей. Гуманно, по нынешним временам.

(+) ПРОДВИНУТАЯ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ

Hyundai Elantra на острие моды: в богатых версиях щеголяет парой экранов на 10,25 дюйма. Четыре дизайна на выбор. В трех из них просто меняется шрифт и цвета циферблатов, в последнем стрелки уступают место большим цифрам. Карту навигации вывести нельзя, глобально сменить вид — тоже. Зато с точки зрения эргономики сделано грамотно, привыкать не придется.

Мультимедийный дисплей в «базе» 8-дюймовый, но Android Auto и Apple CarPlay будут в любом случае. Оффлайн-навигация идет в комплекте с монитором на 10,25 дюйма. Онлайн-сервисы Яндекса ставятся только в средней комплектации Way.

Недоработки: отклик на нажатие тачскрина хотелось бы иметь пошустрее. Камера всего одна, задняя — тут тоже немного сэкономили.

Единственная альтернатива трем разным цветам оформления классических круглых шкал.

(-) КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ ТРЕБУЕТ ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Его подстраивал многократно в течение дня. Пока погода за бортом не меняется, автоматика работает умело. Но стоит потеплеть днем и похолодать к вечеру, приходится корректировать выставленную температуру на пару градусов вниз или вверх соответственно.

Светодиодные фары стоят на всех Элантрах, кроме базовой. Омывателя, автокорректора и противотуманок нет.

(-) НЕУДАЧНАЯ ПОСАДКА

Мне, ростом 186 см и средней комплекции, сильно хотелось опустить сиденье сантиметров на пять ниже, чтобы взгляд не упирался в верхнюю кромку ветрового стекла. За 650 км пути я раз шесть случайно включил подогрев своего сиденья правым коленом. А сев назад, уперся головой в потолок.

НАДО БРАТЬ?

Hyundai Elantra — броская, неплохо едущая машина. Недостатки есть, но они не показались критичными. А технические решения, которые обычно встречаются в люксовом сегменте, однозначно добавят модели козырей.