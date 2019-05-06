Новые Corolla и Elantra плюс С4: большой тест седанов С‑класса

Прежняя Corolla не смогла выиграть сравнительный тест у Элантры. Смотрим, на что способна новая.

Citroen C4
Citroen C4

Citroen > C4

Toyota Corolla
Toyota Corolla

Toyota > Corolla

Hyundai Elantra
Hyundai Elantra

Hyundai > Elantra

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Новая Toyota Corolla: почти Camry (и по цене тоже)

Еще пять лет назад седанов гольф-класса в продаже было хоть отбавляй. Теперь всё иначе: С‑класс потеснили более компактные и дешевые B‑седаны и кроссоверы. Новые Volkswagen Jetta и Mazda 3 нам пока недоступны. Nissan Sentra и Renault Fluence сняли с производства, не предложив ничего взамен. Уходит восвояси и некогда сверхпопулярный Focus — вместе с маркой Ford, до этого покинули Россию и Astra с Крузом.

Кого же взять в компанию к новой Королле? Конечно, дебютировавшую весной модернизированную Элантру. Третьим стал Citroen C4 — «два шеврона» покидать занятую нишу не намерены. Мы отыскали Citroen с 1,6‑литровым турбомотором, а соперников — с менее мощными атмосферниками аналогичного объема. Все — с автоматической трансмиссией.

Прежняя Corolla не смогла выиграть сравнительный тест у Элантры: они набрали равное количество баллов. Как сложится на этот раз?

С4 — самый быстрый в тестовой троице: 150‑сильный турбомотор позволяет набирать сотню за 8,1 секунды. Но по ощущениям это далекий от спорта автомобиль: подвеска мягкая, руль ватный.
С4 — самый быстрый в тестовой троице: 150‑сильный турбомотор позволяет набирать сотню за 8,1 секунды. Но по ощущениям это далекий от спорта автомобиль: подвеска мягкая, руль ватный.

Citroen C4 Sedan

Дебютировал в 2010 году. Поначалу это был хэтчбек, затем сделали седан, который в 2013-м начали собирать по полному циклу на калужском заводе. Два года назад провели модернизацию, обновив не только дизайн, но и технику.

ДВИГАТЕЛИ:
бензиновые: 1.6 (116 л.с.) — от 1 049 000 руб.
1.6 турбо (150 л.с.) — от 1 231 000 руб.
дизельный: 1.6 турбо (114 л.с.) — от 1 174 000 руб.

Elantra подкупает плотным шасси, которое не противится активному вождению. Дорожные неровности подвеске нипочем.
Elantra подкупает плотным шасси, которое не противится активному вождению. Дорожные неровности подвеске нипочем.



Hyundai Elantra

Машина шестого поколения появилась в России летом 2016 года, а нынешней весной вышла рестайлинговая версия. Сборка — в Калининграде, крупноузловая.

ДВИГАТЕЛИ:
бензиновые:
1.6 (128 л.с.) — от 1 019 000 руб.
2.0 (150 л.с.) — от 1 220 000 руб.

Высокий ездовой комфорт — вот главный плюс Короллы. Такая плавность хода сделала бы честь машине классом выше. А вот динамика не ахти.
Высокий ездовой комфорт — вот главный плюс Короллы. Такая плавность хода сделала бы честь машине классом выше. А вот динамика не ахти.


Toyota Corolla

Машина двенадцатого поколения дебютировала в этом году. У нас доступен только седан и только с базовым мотором 1.6. Место сборки — Турция.

ДВИГАТЕЛЬ:
бензиновый:
1.6 (122 л.с.) — от 1 173 000 руб.

Калькуляция

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В прошлом поколении Corolla была не дороже сегодняшних соперников. Даже с 1,8‑литровым двигателем за нее просили не больше полутора миллионов. Новая машина в базовом варианте как минимум на 124 000 рублей дороже начальных версий сегодняшних конкурентов. В топе же цена Короллы — 1 700 000 рублей, при том что теперь мотор скромнее, объемом 1,6 литра. С такими деньгами можно присмотреться к седанам Kia Optima, Mazda 6 и даже Toyota Camry. А одноклассники на двести с гаком тысяч дешевле. Причем — с более мощными моторами.

Приговор? Не спешите с выводами. В «верхней» комплектации Corolla оснащена по-взрослому: проекция на ветровое стекло, встроенный в панель приборов семидюймовый цветной экран, адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе. От всего этого вполне можно отказаться, что снизит цену до 1 580 000 рублей. А если вы готовы пожертвовать 17‑дюймовыми колесами, светодиодной оптикой, кожаной отделкой, индукционным зарядником для смартфонов, бесключевым доступом и пуском двигателя, то можно уложиться в 1 434 000 рублей. При этом машина не останется голой: легкосплавные колёса, климат-контроль, мультимедийка с восьмидюймовым тачскрином, камера заднего вида, обогрев всех сидений, руля и ветрового стекла.

Современная архитектура, классная отделка, богатое оснащение, продуманная эргономика. Единственный раздражающий фактор в Королле — неприятная глазу синюшная подсветка. Без навигатора и поддержки Apple CarPlay или Android Auto такой большой экран мультимедийки теряет всякий смысл. В Тойоте это понимают и обещают исправиться в ближайшее время.
Современная архитектура, классная отделка, богатое оснащение, продуманная эргономика. Единственный раздражающий фактор в Королле — неприятная глазу синюшная подсветка. Без навигатора и поддержки Apple CarPlay или Android Auto такой большой экран мультимедийки теряет всякий смысл. В Тойоте это понимают и обещают исправиться в ближайшее время.

Семидюймовый дисплей — прерогатива богатых версий. В других машинах — обычный спидометр.
Семидюймовый дисплей — прерогатива богатых версий. В других машинах — обычный спидометр.

В «спортивном» режиме вари­атор имитирует переключения а‑ля гидро­механика.
В «спортивном» режиме вари­атор имитирует переключения а‑ля гидро­механика.

Из всей троицы беспроводной зарядник имеет только Toyota.
Из всей троицы беспроводной зарядник имеет только Toyota.

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Toyota заметно теснее соперников по тесту — слишком низкий у нее потолок. Впрочем, интерьер Короллы хорош. Главное украшение — многоярусная передняя панель, поверх которой возвышается экран мультимедиасистемы. На европейской презентации я обратил внимание на жесткий пластик дверных карт, но на наших машинах недочет исправлен — мягко везде! Тойотовский салон самый богатый в тестовой тройке. Сразу видно, что это совсем новая машина, а не банальная переработка.

Но без червоточинки не обошлось. Ручник, селектор вариатора и крышка подлокотника люфтят, а двери закрываются с усилием. Не хватает Королле монолитности, ощущения сделанной на века вещи — и это подрывает веру в безукоризненное тойотовское качество.

То ли дело обновленная Elantra! Собрана добротно, комар носа не подточит. Но отделочные материалы простецкие. Тут Hyundai уступает не только Тойоте, но и Ситроену. Особенно удручают твердокаменные подоконники. Даже двухцветная отделка не спасает. Еще озадачили блики в наружных зеркалах — отражаются окрашенные серебрянкой рёбра боковых дефлекторов передней панели.

Салон попроще, чем у конкурентов. Минимум мягкого пластика. Но эргономика безупречна, а за доплату можно довести оснащенность почти до уровня Тойоты. Кнопки на руле Элантры по удобству расположения и логике функций близки к эталону. Корейский автомат работает ровно и «бесшовно» — всем бы так.
Салон попроще, чем у конкурентов. Минимум мягкого пластика. Но эргономика безупречна, а за доплату можно довести оснащенность почти до уровня Тойоты. Кнопки на руле Элантры по удобству расположения и логике функций близки к эталону. Корейский автомат работает ровно и «бесшовно» — всем бы так.

Приборы идеальны по форме и содержанию. Фон в клеточку — на любителя.
Приборы идеальны по форме и содержанию. Фон в клеточку — на любителя.

После модернизации экран мультимедиасис­темы увеличился в размерах, появилась ­поддержка Apple CarPlay и Android Auto.
После модернизации экран мультимедиасис­темы увеличился в размерах, появилась ­поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

В остальном салон Элантры понравился. Грамотно скроенные сиденья принимают ­­как родненького и подкупают огромными диапазонами перемещений — на водительском месте удобно человеку любой комплекции. Меню информационно-развлекательной системы удобное и логичное. Кроме того, в Hyundai (в отличие от соперников) преду­смотрен очечник, картинка с камеры заднего вида дополнена динамической линейкой-подсказкой, а дворники оставляют минимальную неочищенную зону.

И ценник сладкий: за максимально упакованную Элантру с 1,6‑литровым мотором просят 1 220 000 рублей. Есть легкосплавные колёса, климат-контроль, мультимедийка с семидюймовым экраном, обогрев руля и всех сидений. Хотите большего? Придется брать версию с двухлитровым атмо­сферником. И гуляйте: светодиодные фары, беспроводной зарядник, кожаный салон и даже электроприводы водительского сиденья с памятью. Цена со всеми пирогами — 1 445 000 рублей. Тоже неплохо!

А что противопоставляет японско-корейскому дуэту Citroen C4? Ощущение большой и статной машины! В ситроеновском салоне много воздуха — никакого сравнения с Тойотой и Hyundai. Тут самый приятный по фактуре пластик. И — французская экстравагантность. Одна только асимметричная центральная консоль чего стоит. А как вам по-поршевски расположенная слева от руля кнопка пуска двигателя?

Дизайн салона нетривиален, качество отделки неплохое, а комплектация так себе: обогрева руля нет в принципе, подушек безопасности лишь четыре. Шестиступен-чатый автомат работает не слишком гладко, рывки при переключениях не редкость.
Дизайн салона нетривиален, качество отделки неплохое, а комплектация так себе: обогрева руля нет в принципе, подушек безопасности лишь четыре. Шестиступен-чатый автомат работает не слишком гладко, рывки при переключениях не редкость.

В трех колодцах — жидкокристаллические экраны. Спидометр с виртуальными стрелками решен неудачно — в цифровом виде скорость считывается лучше.
В трех колодцах — жидкокристаллические экраны. Спидометр с виртуальными стрелками решен неудачно — в цифровом виде скорость считывается лучше.

Меню мультимедиасистемы слишком ­замороченное, а графика устарела.
Меню мультимедиасистемы слишком ­замороченное, а графика устарела.

Кнопка пуска двигателя располагается слева от руля — как у Porsche.
Кнопка пуска двигателя располагается слева от руля — как у Porsche.

Одной нетривиальностью сыт не будешь. К ней должны прилагаться удобство и эргономичность, а с этим ворох проблем. Сиденья — с жутко неудобной спинкой. Регулировки поясничного упора нет, на лопатки давит выталкивающий профиль. Мультимедийка — с допотопной графикой времен приставок Dandy, запутанным меню и долгими откликами на нажатия. У тахометра мало того что шаг делений велик (250 об/мин), так еще и реаги­рует он на изменение оборотов коленвала с пятисекундной задержкой. Руль — с непривычно тонким ободом и несуразно большой ступицей. Но главное в том, что при правильном положении рук на баранке пальцы не дотягиваются до подрулевых переключателей. И даже в топ-исполнении за 1 458 000 рублей нет уже ставших нормой в этом классе шторок безопасности и обогрева руля.

Может, С4 реабилитируется уютным задним рядом? Увы, мéста не больше, чем в Элантре. И нет обогрева сидений, верхних дефлекторов и даже подлокотника.

Турболенция

Corolla и Elantra ускоряются ноздря в ноздрю — на четверочку. Что с места, что с ходу — разница плюс-минус полкорпуса. Но управлять разгоном удобнее в Hyundai: шестиступенчатый автомат отлично ладит с мотором и всегда своевременно подтыкает нужную передачу.

Toyota хороша только при езде вполпедали. Стоит притопить, и гармония улетучивается: мотор верещит аки зверь, обгоны не столь прогнозируемые, как у Элантры. Перевод вариатора в «спортивный» режим проблему не решает, - правда, Corolla обретает полезную способность тормозить двигателем.

Водительское сиденье Короллы скроено как надо, есть и регулировка поясничного упора. А вот подголовник мог бы быть и помягче.
Водительское сиденье Короллы скроено как надо, есть и регулировка поясничного упора. А вот подголовник мог бы быть и помягче.

Второй ряд Тойоты разочаровал: неудобная посадка (того и гляди ударишься о низкий проем), дефицит мéста для ступней (при опущенном вниз переднем сиденье), низкая крыша. Есть обогрев сидений, подоконники обшиты мягким пластиком.
Второй ряд Тойоты разочаровал: неудобная посадка (того и гляди ударишься о низкий проем), дефицит мéста для ступней (при опущенном вниз переднем сиденье), низкая крыша. Есть обогрев сидений, подоконники обшиты мягким пластиком.

По части динамики лидирует, понятно, Citroen: 150‑сильный турбомотор легко и ненапряжно увозит его от соперников. Но шестиступенчатая гидромеханика Aisin порой переключается с толчками, что не очень-то вяжется с интеллигентным имиджем. Интересно, что средний расход топлива при езде в городе и по трассе у С4, по данным трип-компьютера, - 8 л/100 км. Это лишь на пол-литра больше, чем у Элантры и Короллы. Но в Тойоту можно заливать 92‑й бензин.

Если держать по трассе 100 км/ч, в Ситроене раздражают завывания запутавшегося в зеркалах ветра, а в Hyundai — гул от дороги и барабанящие по колесным аркам камешки.

Кресло Элантры лишено регулировки поясничного упора, но профиль выверен настолько, что ее и не нужно.
Кресло Элантры лишено регулировки поясничного упора, но профиль выверен настолько, что ее и не нужно.

Галерка Hyundai на удивление гостеприимна. Втроем здесь просторнее всего. Может, поэтому Элантру так любят таксисты? Обогрев сиденья есть только у версии с двухлитровым мотором.
Галерка Hyundai на удивление гостеприимна. Втроем здесь просторнее всего. Может, поэтому Элантру так любят таксисты? Обогрев сиденья есть только у версии с двухлитровым мотором.

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Toyota заметно тише. Ее конек — ездовой комфорт. По разбитому весеннему асфальту стелет с похвальной мягкостью. Подвеска эффективно и на редкость беззвучно фильтрует неровности. Другое дело, что с российским пакетом, подразумевающим перекалиброванные амортизаторы и пружины, проявляется раскачка на волнах. На одной из таких волн подвеска даже замкнулась на отбой.

Перед поворотами Corolla не пасует.

Союзники водителя — точный и инфор­­мативный руль, а также классно подыг­рывающая под сброс газа задняя многорычажка (у соперников — более простая скручивающаяся балка). Подвеска Элантры чуть плотнее на неровностях, однако ничуть не проигрывает в бесшумности, а что касается энергоемкости — ей и вовсе нет равных в тройке. Какая бы яма ни попала под колёса, насколько высоким ни оказался бы «лежачий полицейский», до пробоя дело не дойдет. Проверено. И никакой раскачки на волнах. Отличное шасси для наших дорог!

В Ситроене спинка очень неудобна. В длительной поездке намучаешься.
В Ситроене спинка очень неудобна. В длительной поездке намучаешься.

Задний ряд Ситроена просторен, сиденья спрофилированы отлично. Но третий будет лишним: прямо над головой — плафон подсветки, а ногам не дает покоя широкий туннель. Нет обогрева сидений, верхних дефлекторов, откидного подлокотника. И стёкла дверей не опускаются до конца.
Задний ряд Ситроена просторен, сиденья спрофилированы отлично. Но третий будет лишним: прямо над головой — плафон подсветки, а ногам не дает покоя широкий туннель. Нет обогрева сидений, верхних дефлекторов, откидного подлокотника. И стёкла дверей не опускаются до конца.

Активный водитель Элантрой тоже будет доволен. Она в охотку заныривает в виражи и уверенно стоит на дуге, а ее руль наливается приятным сочным усилием. Однако при переборе скорости на входе в поворот Hyundai активно плывет наружу траектории — Toyota делает это не так явно.

Citroen бледнее. Подвеска стоически держит удары и не пробивается, но избавить экипаж от тряски не в состоянии. Ситуацию усугубляют громкие стуки — долго ехать по разбитой дороге на С4 утомительно. Управляемость специфическая: машину приходится за шиворот затягивать в повороты, руль не спешит делиться информацией, на 120 км/ч Citroen расширяет динамический коридор, гуляя в пределах полосы. Для дальнобоя С4 подходит меньше всего.

В Короллу можно загрузить меньше, чем в конкурентов: объем багажника — 404 л. Но проем широкий, а погрузочная высота наименьшая.
В Короллу можно загрузить меньше, чем в конкурентов: объем багажника — 404 л. Но проем широкий, а погрузочная высота наименьшая.

Объем багажника Элантры — 420 литров, как у Ситроена. Проем самый широкий, но внутренняя ширина минимальная.
Объем багажника Элантры — 420 литров, как у Ситроена. Проем самый широкий, но внутренняя ширина минимальная.

По нашим замерам, объем багажника С4 — 420 л. Организован неплохо: петли прикрыты кожухом, за колесными арками — удобные ниши. Погрузочная высота наибольшая в тройке.
По нашим замерам, объем багажника С4 — 420 л. Организован неплохо: петли прикрыты кожухом, за колесными арками — удобные ниши. Погрузочная высота наибольшая в тройке.

Юрий Тимкин: «Corolla достойна более мощного мотора! Но с ним она станет еще дороже».
Юрий Тимкин: «Corolla достойна более мощного мотора! Но с ним она станет еще дороже».

* * *

Чуда не случилось. Даже с 150‑сильным турбомотором С4 не смог побороться на равных с молодыми соперниками. А ведь французам вполне по силам избавить его от многих «косяков» сравнительно малой кровью. Не думаю, что внедрение обогрева руля, более удобных сидений (а таковые в загашнике «двух шевронов» имеются) и заднего подлокотника — невыполнимая задача. Кстати, в апреле, на прошедшем в Шанхае автосалоне, продемонстрировали С4 с полностью переработанным интерьером. Нам такой точно не помешал бы!

Занявшая второе место обновленная Elantra оставила приятное впечатление. Просторный салон, большой набор модификаций, бойкое и комфортное шасси. Главный же козырь — цена. Имея 1 220 000 рублей, можете без раздумий отправляться в салон Hyundai. Это будет честная сделка.

А победила Corolla. Самый современный автомобиль сегмента с прогрессивной архитектурой интерьера, продвинутым оборудованием, рафинированным комфортом и управляемостью. Если в кармане есть лишние деньги, не пожалеете.

Кар-индекс учитывает эксплу­атационные расходы на пробеге 70 000 км: плату за регистрацию и тех­осмотр, транспортный налог, ­затраты на ОСАГО, топливо и плановые ТО, ­а также ­потери при перепродаже машины.

TOYOTA COROLLA HYUNDAI ELANTRA CITROEN C4 SEDAN
14,42 10,62 14,17

Подробная техническая информация о героях нашего теста доступна по этой ссылке.

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал). 8 баллов — норма для машин этого класса.

Модель

CITROEN C4 SEDAN

HYUNDAI ELANTRA

TOYOTA COROLLA

Рабочее место водителя

В Ситроене водительское сиденье — с неудачным профилем. Сиденье Элантры не имеет поясничного упора, а в Королле чрезмерно твердые подголовники. У С4 огромный и неудобный в сечении руль. Обзорность у всех плюс-минус одинаковая.

Сиденье

7

8

8

Органы управления

8

9

9

Обзор

8

8

8

Салон

По части оснащения Toyota впереди: проекционный дисплей и полуавтопилот соперники предложить не могут. И отделка хороша. Самые скромные материалы отделки — у Элантры. По простору сзади лидируют Hyundai и Citroen; в Тойоте мешает низкий потолок. Багажники у каждого из тестовой тройки сопоставимы.

Передняя часть

8

8

9

Задняя часть

9

9

8

Багажник

8

8

8

Ходовые качества

С4 благодаря 150‑сильному турбомотору легко отрывается от соперников. Hyundai и Toyota разгоняются практически ноздря в ноздрю. Тормозá эффективны у всех, а по управляемости лучше Elantra и Corolla.

Динамика

9

8

8

Тормоза

8

8

8

Управляемость

8

9

9

Комфорт

Самая тихая в тесте — Corolla: в салоне шумно лишь при разгоне «в пол». В Элантре скверная шумоизоляция колесных арок, в С4 гремит подвеска на неровностях. Плавность хода не конёк Ситроена, в этом Hyundai и Toyota сильнее. В графе «Микроклимат» Королле накинули балл за обогревы всего и вся.

Шум

8

8

9

Плавность хода

8

9

9

Климат

8

8

9

Приспособленность к России

Наибольший клиренс — у Короллы, и это при наличии металлической защиты моторного отсека. По обширности дилерской сети Hyundai вне конкуренции, а Citroen — в отстающих. Тойоте снизили балл за скромный межсервисный пробег, но тут же накинули обратно —
за бензин АИ‑92.

Геометрическая проходимость

8

8

9

Сервис

7

9

8

Эксплуатация

8

8

8

Общая оценка

8,0

8,33

8,47

CITROEN C4 SEDAN

Шустрый разгон; приятная отделка, ощущение солидного автомобиля.
Большая погрузочная высота багажника, неудобные передние сиденья, сзади нет подлокотника; лишь четыре подушки безопасности.

HYUNDAI ELANTRA

Энергоемкая подвеска, бодрая управляемость; выверенная эргономика, просторный второй ряд.
Простенькие отделочные материалы, слабая шумоизоляция колесных арок; нервозность в колеях.

TOYOTA COROLLA

Отменная плавность хода, приличный клиренс; достойная шумоизоляция, богатое оснащение.
Только один мотор, отсутствие поддержки Apple CarPlay и Android Auto, скромный межсервисный пробег; тесноватый задний ряд.


Благодарим отель «Окская жемчужина» за помощь в организации съемки.

Новые Corolla и Elantra плюс С4: большой тест седанов С‑класса


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Новые Corolla и Elantra плюс С4: большой тест седанов С‑класса
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