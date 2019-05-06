Новые Corolla и Elantra плюс С4: большой тест седанов С‑класса

Еще пять лет назад седанов гольф-класса в продаже было хоть отбавляй. Теперь всё иначе: С‑класс потеснили более компактные и дешевые B‑седаны и кроссоверы. Новые Volkswagen Jetta и Mazda 3 нам пока недоступны. Nissan Sentra и Renault Fluence сняли с производства, не предложив ничего взамен. Уходит восвояси и некогда сверхпопулярный Focus — вместе с маркой Ford, до этого покинули Россию и Astra с Крузом.
Кого же взять в компанию к новой Королле? Конечно, дебютировавшую весной модернизированную Элантру. Третьим стал Citroen C4 — «два шеврона» покидать занятую нишу не намерены. Мы отыскали Citroen с 1,6‑литровым турбомотором, а соперников — с менее мощными атмосферниками аналогичного объема. Все — с автоматической трансмиссией.
Прежняя Corolla не смогла выиграть сравнительный тест у Элантры: они набрали равное количество баллов. Как сложится на этот раз?
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С4 — самый быстрый в тестовой троице: 150‑сильный турбомотор позволяет набирать сотню за 8,1 секунды. Но по ощущениям это далекий от спорта автомобиль: подвеска мягкая, руль ватный.
Citroen C4 Sedan
Дебютировал в 2010 году. Поначалу это был хэтчбек, затем сделали седан, который в 2013-м начали собирать по полному циклу на калужском заводе. Два года назад провели модернизацию, обновив не только дизайн, но и технику.
ДВИГАТЕЛИ:
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Elantra подкупает плотным шасси, которое не противится активному вождению. Дорожные неровности подвеске нипочем.
Hyundai Elantra
Машина шестого поколения появилась в России летом 2016 года, а нынешней весной вышла рестайлинговая версия. Сборка — в Калининграде, крупноузловая.
ДВИГАТЕЛИ:
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Высокий ездовой комфорт — вот главный плюс Короллы. Такая плавность хода сделала бы честь машине классом выше. А вот динамика не ахти.
Toyota Corolla
Машина двенадцатого поколения дебютировала в этом году. У нас доступен только седан и только с базовым мотором 1.6. Место сборки — Турция.
ДВИГАТЕЛЬ:
Калькуляция
В прошлом поколении Corolla была не дороже сегодняшних соперников. Даже с 1,8‑литровым двигателем за нее просили не больше полутора миллионов. Новая машина в базовом варианте как минимум на 124 000 рублей дороже начальных версий сегодняшних конкурентов. В топе же цена Короллы — 1 700 000 рублей, при том что теперь мотор скромнее, объемом 1,6 литра. С такими деньгами можно присмотреться к седанам Kia Optima, Mazda 6 и даже Toyota Camry. А одноклассники на двести с гаком тысяч дешевле. Причем — с более мощными моторами.
Приговор? Не спешите с выводами. В «верхней» комплектации Corolla оснащена по-взрослому: проекция на ветровое стекло, встроенный в панель приборов семидюймовый цветной экран, адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе. От всего этого вполне можно отказаться, что снизит цену до 1 580 000 рублей. А если вы готовы пожертвовать 17‑дюймовыми колесами, светодиодной оптикой, кожаной отделкой, индукционным зарядником для смартфонов, бесключевым доступом и пуском двигателя, то можно уложиться в 1 434 000 рублей. При этом машина не останется голой: легкосплавные колёса, климат-контроль, мультимедийка с восьмидюймовым тачскрином, камера заднего вида, обогрев всех сидений, руля и ветрового стекла.
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Семидюймовый дисплей — прерогатива богатых версий. В других машинах — обычный спидометр.
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В «спортивном» режиме вариатор имитирует переключения а‑ля гидромеханика.
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Из всей троицы беспроводной зарядник имеет только Toyota.
Toyota заметно теснее соперников по тесту — слишком низкий у нее потолок. Впрочем, интерьер Короллы хорош. Главное украшение — многоярусная передняя панель, поверх которой возвышается экран мультимедиасистемы. На европейской презентации я обратил внимание на жесткий пластик дверных карт, но на наших машинах недочет исправлен — мягко везде! Тойотовский салон самый богатый в тестовой тройке. Сразу видно, что это совсем новая машина, а не банальная переработка.
Но без червоточинки не обошлось. Ручник, селектор вариатора и крышка подлокотника люфтят, а двери закрываются с усилием. Не хватает Королле монолитности, ощущения сделанной на века вещи — и это подрывает веру в безукоризненное тойотовское качество.
То ли дело обновленная Elantra! Собрана добротно, комар носа не подточит. Но отделочные материалы простецкие. Тут Hyundai уступает не только Тойоте, но и Ситроену. Особенно удручают твердокаменные подоконники. Даже двухцветная отделка не спасает. Еще озадачили блики в наружных зеркалах — отражаются окрашенные серебрянкой рёбра боковых дефлекторов передней панели.
В остальном салон Элантры понравился. Грамотно скроенные сиденья принимают как родненького и подкупают огромными диапазонами перемещений — на водительском месте удобно человеку любой комплекции. Меню информационно-развлекательной системы удобное и логичное. Кроме того, в Hyundai (в отличие от соперников) предусмотрен очечник, картинка с камеры заднего вида дополнена динамической линейкой-подсказкой, а дворники оставляют минимальную неочищенную зону.
И ценник сладкий: за максимально упакованную Элантру с 1,6‑литровым мотором просят 1 220 000 рублей. Есть легкосплавные колёса, климат-контроль, мультимедийка с семидюймовым экраном, обогрев руля и всех сидений. Хотите большего? Придется брать версию с двухлитровым атмосферником. И гуляйте: светодиодные фары, беспроводной зарядник, кожаный салон и даже электроприводы водительского сиденья с памятью. Цена со всеми пирогами — 1 445 000 рублей. Тоже неплохо!
А что противопоставляет японско-корейскому дуэту Citroen C4? Ощущение большой и статной машины! В ситроеновском салоне много воздуха — никакого сравнения с Тойотой и Hyundai. Тут самый приятный по фактуре пластик. И — французская экстравагантность. Одна только асимметричная центральная консоль чего стоит. А как вам по-поршевски расположенная слева от руля кнопка пуска двигателя?
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В трех колодцах — жидкокристаллические экраны. Спидометр с виртуальными стрелками решен неудачно — в цифровом виде скорость считывается лучше.
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Меню мультимедиасистемы слишком замороченное, а графика устарела.
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Кнопка пуска двигателя располагается слева от руля — как у Porsche.
Одной нетривиальностью сыт не будешь. К ней должны прилагаться удобство и эргономичность, а с этим ворох проблем. Сиденья — с жутко неудобной спинкой. Регулировки поясничного упора нет, на лопатки давит выталкивающий профиль. Мультимедийка — с допотопной графикой времен приставок Dandy, запутанным меню и долгими откликами на нажатия. У тахометра мало того что шаг делений велик (250 об/мин), так еще и реагирует он на изменение оборотов коленвала с пятисекундной задержкой. Руль — с непривычно тонким ободом и несуразно большой ступицей. Но главное в том, что при правильном положении рук на баранке пальцы не дотягиваются до подрулевых переключателей. И даже в топ-исполнении за 1 458 000 рублей нет уже ставших нормой в этом классе шторок безопасности и обогрева руля.
Может, С4 реабилитируется уютным задним рядом? Увы, мéста не больше, чем в Элантре. И нет обогрева сидений, верхних дефлекторов и даже подлокотника.
Турболенция
Corolla и Elantra ускоряются ноздря в ноздрю — на четверочку. Что с места, что с ходу — разница плюс-минус полкорпуса. Но управлять разгоном удобнее в Hyundai: шестиступенчатый автомат отлично ладит с мотором и всегда своевременно подтыкает нужную передачу.
Toyota хороша только при езде вполпедали. Стоит притопить, и гармония улетучивается: мотор верещит аки зверь, обгоны не столь прогнозируемые, как у Элантры. Перевод вариатора в «спортивный» режим проблему не решает, - правда, Corolla обретает полезную способность тормозить двигателем.
По части динамики лидирует, понятно, Citroen: 150‑сильный турбомотор легко и ненапряжно увозит его от соперников. Но шестиступенчатая гидромеханика Aisin порой переключается с толчками, что не очень-то вяжется с интеллигентным имиджем. Интересно, что средний расход топлива при езде в городе и по трассе у С4, по данным трип-компьютера, - 8 л/100 км. Это лишь на пол-литра больше, чем у Элантры и Короллы. Но в Тойоту можно заливать 92‑й бензин.
Если держать по трассе 100 км/ч, в Ситроене раздражают завывания запутавшегося в зеркалах ветра, а в Hyundai — гул от дороги и барабанящие по колесным аркам камешки.
Toyota заметно тише. Ее конек — ездовой комфорт. По разбитому весеннему асфальту стелет с похвальной мягкостью. Подвеска эффективно и на редкость беззвучно фильтрует неровности. Другое дело, что с российским пакетом, подразумевающим перекалиброванные амортизаторы и пружины, проявляется раскачка на волнах. На одной из таких волн подвеска даже замкнулась на отбой.
Перед поворотами Corolla не пасует.
Союзники водителя — точный и информативный руль, а также классно подыгрывающая под сброс газа задняя многорычажка (у соперников — более простая скручивающаяся балка). Подвеска Элантры чуть плотнее на неровностях, однако ничуть не проигрывает в бесшумности, а что касается энергоемкости — ей и вовсе нет равных в тройке. Какая бы яма ни попала под колёса, насколько высоким ни оказался бы «лежачий полицейский», до пробоя дело не дойдет. Проверено. И никакой раскачки на волнах. Отличное шасси для наших дорог!
Активный водитель Элантрой тоже будет доволен. Она в охотку заныривает в виражи и уверенно стоит на дуге, а ее руль наливается приятным сочным усилием. Однако при переборе скорости на входе в поворот Hyundai активно плывет наружу траектории — Toyota делает это не так явно.
Citroen бледнее. Подвеска стоически держит удары и не пробивается, но избавить экипаж от тряски не в состоянии. Ситуацию усугубляют громкие стуки — долго ехать по разбитой дороге на С4 утомительно. Управляемость специфическая: машину приходится за шиворот затягивать в повороты, руль не спешит делиться информацией, на 120 км/ч Citroen расширяет динамический коридор, гуляя в пределах полосы. Для дальнобоя С4 подходит меньше всего.
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В Короллу можно загрузить меньше, чем в конкурентов: объем багажника — 404 л. Но проем широкий, а погрузочная высота наименьшая.
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Объем багажника Элантры — 420 литров, как у Ситроена. Проем самый широкий, но внутренняя ширина минимальная.
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По нашим замерам, объем багажника С4 — 420 л. Организован неплохо: петли прикрыты кожухом, за колесными арками — удобные ниши. Погрузочная высота наибольшая в тройке.
* * *
Чуда не случилось. Даже с 150‑сильным турбомотором С4 не смог побороться на равных с молодыми соперниками. А ведь французам вполне по силам избавить его от многих «косяков» сравнительно малой кровью. Не думаю, что внедрение обогрева руля, более удобных сидений (а таковые в загашнике «двух шевронов» имеются) и заднего подлокотника — невыполнимая задача. Кстати, в апреле, на прошедшем в Шанхае автосалоне, продемонстрировали С4 с полностью переработанным интерьером. Нам такой точно не помешал бы!
Занявшая второе место обновленная Elantra оставила приятное впечатление. Просторный салон, большой набор модификаций, бойкое и комфортное шасси. Главный же козырь — цена. Имея 1 220 000 рублей, можете без раздумий отправляться в салон Hyundai. Это будет честная сделка.
А победила Corolla. Самый современный автомобиль сегмента с прогрессивной архитектурой интерьера, продвинутым оборудованием, рафинированным комфортом и управляемостью. Если в кармане есть лишние деньги, не пожалеете.
Кар-индекс учитывает эксплуатационные расходы на пробеге 70 000 км: плату за регистрацию и техосмотр, транспортный налог, затраты на ОСАГО, топливо и плановые ТО, а также потери при перепродаже машины.
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал). 8 баллов — норма для машин этого класса.
Модель
CITROEN C4 SEDAN
HYUNDAI ELANTRA
TOYOTA COROLLA
Рабочее место водителя
В Ситроене водительское сиденье — с неудачным профилем. Сиденье Элантры не имеет поясничного упора, а в Королле чрезмерно твердые подголовники. У С4 огромный и неудобный в сечении руль. Обзорность у всех плюс-минус одинаковая.
Сиденье
7
8
8
Органы управления
8
9
9
Обзор
8
8
8
Салон
По части оснащения Toyota впереди: проекционный дисплей и полуавтопилот соперники предложить не могут. И отделка хороша. Самые скромные материалы отделки — у Элантры. По простору сзади лидируют Hyundai и Citroen; в Тойоте мешает низкий потолок. Багажники у каждого из тестовой тройки сопоставимы.
Передняя часть
8
8
9
Задняя часть
9
9
8
Багажник
8
8
8
Ходовые качества
С4 благодаря 150‑сильному турбомотору легко отрывается от соперников. Hyundai и Toyota разгоняются практически ноздря в ноздрю. Тормозá эффективны у всех, а по управляемости лучше Elantra и Corolla.
Динамика
9
8
8
Тормоза
8
8
8
Управляемость
8
9
9
Комфорт
Самая тихая в тесте — Corolla: в салоне шумно лишь при разгоне «в пол». В Элантре скверная шумоизоляция колесных арок, в С4 гремит подвеска на неровностях. Плавность хода не конёк Ситроена, в этом Hyundai и Toyota сильнее. В графе «Микроклимат» Королле накинули балл за обогревы всего и вся.
Шум
8
8
9
Плавность хода
8
9
9
Климат
8
8
9
Приспособленность к России
Наибольший клиренс — у Короллы, и это при наличии металлической защиты моторного отсека. По обширности дилерской сети Hyundai вне конкуренции, а Citroen — в отстающих. Тойоте снизили балл за скромный межсервисный пробег, но тут же накинули обратно —
Геометрическая проходимость
8
8
9
Сервис
7
9
8
Эксплуатация
8
8
8
Общая оценка
8,0
8,33
8,47
CITROEN C4 SEDAN
HYUNDAI ELANTRA
TOYOTA COROLLA
Благодарим отель «Окская жемчужина» за помощь в организации съемки.
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