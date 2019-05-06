Сравнительный тест, с помощью которого мы хотели выяснить, какой из трех седанов C-класса больше других соответствует ожиданиям покупателя, читайте по этой ссылке. Ниже — данные производителей, замеры «За рулем», сервис в цифрах, параметры геометрической проходимости и прочая важная техническая информация.
Взлеты и падения
У каждой машины есть характерные особенности, положительные и отрицательные.
Citroen C4 удивил бездонным бардачком — он настолько глубок, что можно засунуть руку по локоть [1].
Плохо, что в С4 очень неудобно фиксировать капот. Подняв его, приходится перехватывать руку, иначе не дотянешься упором до лунки [2].
Hyundai Elantra отличился тем, что спинки второго ряда можно сложить только из багажника [3]. Электрообогрев ветрового стекла отсутствует как класс, хотя на родственном Cerato он есть.
Toyota Corolla имеет самый большой в тройке дорожный просвет — 160 мм [4].
Спасибо проведенной адаптации для российского рынка. Увы, при цене 1 700 000 рублей японцы сэкономили на шумоизоляции капота [5] — непостижимо!
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
CITROEN C4 SEDAN
HYUNDAI ELANTRA
TOYOTA COROLLA
Снаряженная / полная масса
1374 / 1810 кг
1374 / 1800 кг
1440 / 1805 кг
Время разгона 0–100 км/ч
8,1 с
11,6 с
10,8 с
Максимальная скорость
207 км/ч
195 км/ч
185 км/ч
Радиус разворота
н.д.
5,3 м
5,2 м
Топливо / запас топлива
АИ-95 / 60 л
АИ-95 / 50 л
АИ-92, АИ-95 / 50 л
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
8,9 / 5,1 / 6,5 л / 100 км
9,1 / 5,3 / 6,7 л / 100 км
9,7 / 6,3 / 7,5 л / 100 км
ДВИГАТЕЛЬ
Тип
бензиновый
бензиновый
бензиновый
Расположение
спереди, поперечно
спереди, поперечно
спереди, поперечно
Конфигурация / число клапанов
Р4 / 16
Р4 / 16
Р4 / 16
Рабочий объем
1598 см³
1591 см³
1598 см³
Степень сжатия
9,5
10,5
10,2
Мощность
110 кВт / 150 л.с. при 6000 об/мин
93,8 кВт / 128 л.с. при 6300 об/мин
90 кВт / 122 л.с. при 6050 об/мин
Крутящий момент
240 Н·м при 1400 об/мин
154,6 Н·м при 4850 об/мин
153 Н·м при 5200 об/мин
ТРАНСМИССИЯ
Тип привода
передний
передний
передний
Коробка передач
A6
A6
CVT
Передаточные числа:
4,04 / 2,37 / 1,56 / 1,16 / 0,85 / 0,67 / 3,19
4,40 / 2,73 / 1,83 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,44
2,39–0,41 / 2,51–1,68
Главная передача
н.д.
3,61
5,70
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска: спереди / сзади
McPherson / упругая
McPherson / упругая
McPherson / многорычажная
Рулевое управление
реечное, с ЭУР
реечное, с ЭУР
реечное, с ЭУР
Тормоза: спереди / сзади
дисковые, вентилируемые / дисковые
дисковые, вентилируемые / дисковые
дисковые, вентилируемые / дисковые
Шины
215/55 R17
205/55 R16
225/45 R17
СЕРВИС В ЦИФРАХ
Периодичность ТО
Гарантия
Дилеры (СТОА)
CITROEN C4 SEDAN
15 000 км или 12 месяцев
3 года или 100 000 км
53
HYUNDAI ELANTRA
15 000 км или 12 месяцев
3 года или 100 000 км
186
TOYOTA COROLLA
10 000 км или 12 месяцев
3 года или 100 000 км
112
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал). 8 баллов — норма для машин этого класса.
|
Модель
|
CITROEN C4 SEDAN
|
HYUNDAI ELANTRA
|
TOYOTA COROLLA
|
Рабочее место водителя
|
В Ситроене водительское сиденье — с неудачным профилем. Сиденье Элантры не имеет поясничного упора, а в Королле чрезмерно твердые подголовники. У С4 огромный и неудобный в сечении руль. Обзорность у всех плюс-минус одинаковая.
|
Сиденье
|
7
|
8
|
8
|
Органы управления
|
8
|
9
|
9
|
Обзор
|
8
|
8
|
8
|
Салон
|
По части оснащения Toyota впереди: проекционный дисплей и полуавтопилот соперники предложить не могут. И отделка хороша. Самые скромные материалы отделки — у Элантры. По простору сзади лидируют Hyundai и Citroen; в Тойоте мешает низкий потолок. Багажники у каждого из тестовой тройки сопоставимы.
|
Передняя часть
|
8
|
8
|
9
|
Задняя часть
|
9
|
9
|
8
|
Багажник
|
8
|
8
|
8
|
Ходовые качества
|
С4 благодаря 150‑сильному турбомотору легко отрывается от соперников. Hyundai и Toyota разгоняются практически ноздря в ноздрю. Тормозá эффективны у всех, а по управляемости лучше Elantra и Corolla.
|
Динамика
|
9
|
8
|
8
|
Тормоза
|
8
|
8
|
8
|
Управляемость
|
8
|
9
|
9
|
Комфорт
|
Самая тихая в тесте — Corolla: в салоне шумно лишь при разгоне «в пол». В Элантре скверная шумоизоляция колесных арок, в С4 гремит подвеска на неровностях. Плавность хода не конёк Ситроена, в этом Hyundai и Toyota сильнее. В графе «Микроклимат» Королле накинули балл за обогревы всего и вся.
|
Шум
|
8
|
8
|
9
|
Плавность хода
|
8
|
9
|
9
|
Климат
|
8
|
8
|
9
|
Приспособленность к России
|
Наибольший клиренс — у Короллы, и это при наличии металлической защиты моторного отсека. По обширности дилерской сети Hyundai вне конкуренции, а Citroen — в отстающих. Тойоте снизили балл за скромный межсервисный пробег, но тут же накинули обратно —
|
Геометрическая проходимость
|
8
|
8
|
9
|
Сервис
|
7
|
9
|
8
|
Эксплуатация
|
8
|
8
|
8
|
Общая оценка
|
8,0
|
8,33
|
8,47
|
CITROEN C4 SEDAN
|
HYUNDAI ELANTRA
|
TOYOTA COROLLA
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