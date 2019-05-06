Toyota Corolla, Hyundai Elantra, Citroen C4 — тест-драйв в цифрах

Эксперты «За рулем» протестировали новую Короллу и ее конкурентов по C-классу и на основе испытаний и данных производителей подготовили подробный технический справочник, дополняющий ездовые впечатления.

Citroen C4
Citroen C4

Citroen > C4

Toyota Corolla
Toyota Corolla

Toyota > Corolla

Hyundai Elantra
Hyundai Elantra

Hyundai > Elantra

Сравнительный тест, с помощью которого мы хотели выяснить, какой из трех седанов C-класса больше других соответствует ожиданиям покупателя, читайте по этой ссылке. Ниже — данные производителей, замеры «За рулем», сервис в цифрах, параметры геометрической проходимости и прочая важная техническая информация.

Взлеты и падения

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Новые Corolla и Elantra плюс С4: большой тест седанов С‑класса

У каждой машины есть характерные особенности, положительные и отрицательные.

Citroen C4 удивил бездонным бардачком — он настолько глубок, что можно засунуть руку по локоть [1].

Плохо, что в С4 очень неудобно фиксировать капот. Подняв его, приходится перехватывать руку, иначе не дотянешься упором до лунки [2].

Hyundai Elantra отличился тем, что спинки второго ряда можно сложить только из багажника [3]. Электрообогрев ветрового стекла отсутствует как класс, хотя на родственном Cerato он есть.

Toyota Corolla имеет самый большой в тройке дорожный просвет — 160 мм [4].

Спасибо проведенной адаптации для российского рынка. Увы, при цене 1 700 000 рублей японцы ­сэкономили на шумоизоляции капота [5] — непостижимо!

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

CITROEN C4 SEDAN

HYUNDAI ELANTRA

TOYOTA COROLLA

Снаряженная / полная масса

1374 / 1810 кг

1374 / 1800 кг

1440 / 1805 кг

Время разгона 0–100 км/ч

8,1 с

11,6 с

10,8 с

Максимальная скорость

207 км/ч

195 км/ч

185 км/ч

Радиус разворота

н.д.

5,3 м

5,2 м

Топливо / запас топлива

АИ-95 / 60 л

АИ-95 / 50 л

АИ-92, АИ-95 / 50 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

8,9 / 5,1 / 6,5 л / 100 км

9,1 / 5,3 / 6,7 л / 100 км

9,7 / 6,3 / 7,5 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

Р4 / 16

Р4 / 16

Рабочий объем

1598 см³

1591 см³

1598 см³

Степень сжатия

9,5

10,5

10,2

Мощность

110 кВт / 150 л.с. при 6000 об/мин

93,8 кВт / 128 л.с. при 6300 об/мин

90 кВт / 122 л.с. при 6050 об/мин

Крутящий момент

240 Н·м при 1400 об/мин

154,6 Н·м при 4850 об/мин

153 Н·м при 5200 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

передний

передний

передний

Коробка передач

A6

A6

CVT

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / з.х.

4,04 / 2,37 / 1,56 / 1,16 / 0,85 / 0,67 / 3,19

4,40 / 2,73 / 1,83 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,44

2,39–0,41 / 2,51–1,68

Главная передача

н.д.

3,61

5,70

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / упругая
поперечная балка

McPherson / упругая
поперечная балка

McPherson / многорычажная

Рулевое управление

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

Тормоза: спереди / сзади

дисковые, вентилиру­емые / дисковые

дисковые, вентилиру­емые / дисковые

дисковые, вентилиру­емые / дисковые

Шины

215/55 R17

205/55 R16

225/45 R17

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО

Гарантия

Дилеры (СТОА)

CITROEN C4 SEDAN

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

53

HYUNDAI ELANTRA

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

186

TOYOTA COROLLA

10 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

112

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал). 8 баллов — норма для машин этого класса.

Модель

CITROEN C4 SEDAN

HYUNDAI ELANTRA

TOYOTA COROLLA

Рабочее место водителя

В Ситроене водительское сиденье — с неудачным профилем. Сиденье Элантры не имеет поясничного упора, а в Королле чрезмерно твердые подголовники. У С4 огромный и неудобный в сечении руль. Обзорность у всех плюс-минус одинаковая.

Сиденье

7

8

8

Органы управления

8

9

9

Обзор

8

8

8

Салон

По части оснащения Toyota впереди: проекционный дисплей и полуавтопилот соперники предложить не могут. И отделка хороша. Самые скромные материалы отделки — у Элантры. По простору сзади лидируют Hyundai и Citroen; в Тойоте мешает низкий потолок. Багажники у каждого из тестовой тройки сопоставимы.

Передняя часть

8

8

9

Задняя часть

9

9

8

Багажник

8

8

8

Ходовые качества

С4 благодаря 150‑сильному турбомотору легко отрывается от соперников. Hyundai и Toyota разгоняются практически ноздря в ноздрю. Тормозá эффективны у всех, а по управляемости лучше Elantra и Corolla.

Динамика

9

8

8

Тормоза

8

8

8

Управляемость

8

9

9

Комфорт

Самая тихая в тесте — Corolla: в салоне шумно лишь при разгоне «в пол». В Элантре скверная шумоизоляция колесных арок, в С4 гремит подвеска на неровностях. Плавность хода не конёк Ситроена, в этом Hyundai и Toyota сильнее. В графе «Микроклимат» Королле накинули балл за обогревы всего и вся.

Шум

8

8

9

Плавность хода

8

9

9

Климат

8

8

9

Приспособленность к России

Наибольший клиренс — у Короллы, и это при наличии металлической защиты моторного отсека. По обширности дилерской сети Hyundai вне конкуренции, а Citroen — в отстающих. Тойоте снизили балл за скромный межсервисный пробег, но тут же накинули обратно —
за бензин АИ‑92.

Геометрическая проходимость

8

8

9

Сервис

7

9

8

Эксплуатация

8

8

8

Общая оценка

8,0

8,33

8,47

CITROEN C4 SEDAN

Шустрый разгон; приятная отделка, ощущение солидного автомобиля.
Большая погрузочная высота багажника, неудобные передние сиденья, сзади нет подлокотника; лишь четыре подушки безопасности.

HYUNDAI ELANTRA

Энергоемкая подвеска, бодрая управляемость; выверенная эргономика, просторный второй ряд.
Простенькие отделочные материалы, слабая шумоизоляция колесных арок; нервозность в колеях.

TOYOTA COROLLA

Отменная плавность хода, приличный клиренс; достойная шумоизоляция, богатое оснащение.
Только один мотор, отсутствие поддержки Apple CarPlay и Android Auto, скромный межсервисный пробег; тесноватый задний ряд.

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