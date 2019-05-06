Эксперты «За рулем» протестировали новую Короллу и ее конкурентов по C-классу и на основе испытаний и данных производителей подготовили подробный технический справочник, дополняющий ездовые впечатления.

Сравнительный тест, с помощью которого мы хотели выяснить, какой из трех седанов C-класса больше других соответствует ожиданиям покупателя, читайте по этой ссылке. Ниже — данные производителей, замеры «За рулем», сервис в цифрах, параметры геометрической проходимости и прочая важная техническая информация.

Взлеты и падения

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У каждой машины есть характерные особенности, положительные и отрицательные.

Citroen C4 удивил бездонным бардачком — он настолько глубок, что можно засунуть руку по локоть [1].

Плохо, что в С4 очень неудобно фиксировать капот. Подняв его, приходится перехватывать руку, иначе не дотянешься упором до лунки [2].

Hyundai Elantra отличился тем, что спинки второго ряда можно сложить только из багажника [3]. Электрообогрев ветрового стекла отсутствует как класс, хотя на родственном Cerato он есть.

Toyota Corolla имеет самый большой в тройке дорожный просвет — 160 мм [4].

Спасибо проведенной адаптации для российского рынка. Увы, при цене 1 700 000 рублей японцы ­сэкономили на шумоизоляции капота [5] — непостижимо!

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

CITROEN C4 SEDAN HYUNDAI ELANTRA TOYOTA COROLLA Снаряженная / полная масса 1374 / 1810 кг 1374 / 1800 кг 1440 / 1805 кг Время разгона 0–100 км/ч 8,1 с 11,6 с 10,8 с Максимальная скорость 207 км/ч 195 км/ч 185 км/ч Радиус разворота н.д. 5,3 м 5,2 м Топливо / запас топлива АИ-95 / 60 л АИ-95 / 50 л АИ-92, АИ-95 / 50 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 8,9 / 5,1 / 6,5 л / 100 км 9,1 / 5,3 / 6,7 л / 100 км 9,7 / 6,3 / 7,5 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1598 см³ 1591 см³ 1598 см³ Степень сжатия 9,5 10,5 10,2 Мощность 110 кВт / 150 л.с. при 6000 об/мин 93,8 кВт / 128 л.с. при 6300 об/мин 90 кВт / 122 л.с. при 6050 об/мин Крутящий момент 240 Н·м при 1400 об/мин 154,6 Н·м при 4850 об/мин 153 Н·м при 5200 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний передний Коробка передач A6 A6 CVT Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / з.х. 4,04 / 2,37 / 1,56 / 1,16 / 0,85 / 0,67 / 3,19 4,40 / 2,73 / 1,83 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,44 2,39–0,41 / 2,51–1,68 Главная передача н.д. 3,61 5,70 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / упругая

поперечная балка McPherson / упругая

поперечная балка McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые, вентилиру­емые / дисковые дисковые, вентилиру­емые / дисковые дисковые, вентилиру­емые / дисковые Шины 215/55 R17 205/55 R16 225/45 R17

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО Гарантия Дилеры (СТОА) CITROEN C4 SEDAN 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 53 HYUNDAI ELANTRA 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 186 TOYOTA COROLLA 10 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 112

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал). 8 баллов — норма для машин этого класса.

Модель CITROEN C4 SEDAN HYUNDAI ELANTRA TOYOTA COROLLA Рабочее место водителя В Ситроене водительское сиденье — с неудачным профилем. Сиденье Элантры не имеет поясничного упора, а в Королле чрезмерно твердые подголовники. У С4 огромный и неудобный в сечении руль. Обзорность у всех плюс-минус одинаковая. Сиденье 7 8 8 Органы управления 8 9 9 Обзор 8 8 8 Салон По части оснащения Toyota впереди: проекционный дисплей и полуавтопилот соперники предложить не могут. И отделка хороша. Самые скромные материалы отделки — у Элантры. По простору сзади лидируют Hyundai и Citroen; в Тойоте мешает низкий потолок. Багажники у каждого из тестовой тройки сопоставимы. Передняя часть 8 8 9 Задняя часть 9 9 8 Багажник 8 8 8 Ходовые качества С4 благодаря 150‑сильному турбомотору легко отрывается от соперников. Hyundai и Toyota разгоняются практически ноздря в ноздрю. Тормозá эффективны у всех, а по управляемости лучше Elantra и Corolla. Динамика 9 8 8 Тормоза 8 8 8 Управляемость 8 9 9 Комфорт Самая тихая в тесте — Corolla: в салоне шумно лишь при разгоне «в пол». В Элантре скверная шумоизоляция колесных арок, в С4 гремит подвеска на неровностях. Плавность хода не конёк Ситроена, в этом Hyundai и Toyota сильнее. В графе «Микроклимат» Королле накинули балл за обогревы всего и вся. Шум 8 8 9 Плавность хода 8 9 9 Климат 8 8 9 Приспособленность к России Наибольший клиренс — у Короллы, и это при наличии металлической защиты моторного отсека. По обширности дилерской сети Hyundai вне конкуренции, а Citroen — в отстающих. Тойоте снизили балл за скромный межсервисный пробег, но тут же накинули обратно —

за бензин АИ‑92. Геометрическая проходимость 8 8 9 Сервис 7 9 8 Эксплуатация 8 8 8 Общая оценка 8,0 8,33 8,47