Hyundai Elantra, VW Jetta, Skoda Octavia - тест в цифрах

Как Элантра, Джетта и Октавия ведут себя на трассе и на парковке, что у них с эргономикой, вместительностью и комфортом, узнайте тут.
Разноразмерность
Оценка ходовой части проходила с поправкой на колеса. Elantra обута в демократичные шины 205/55 R16. Jetta имеет размерность 225/50 R17, а Octavia — пафосную для гольф-класса 225/45 R18. Но так даже интереснее!
Elantra при проезде «лежачего полицейского» самая мягкая. Чем выше скорость, тем незаметнее удар от него. Jetta на 40 и 60 км/ч немного жестче. Будь у машин шины одинаковой размерности, скорее всего, вышел бы паритет. А вот на 80 км/ч Volkswagen резко умерил жесткость и оказался даже впереди Hyundai. От Октавии откровений не ждали: очень жестко! Замена колес на более демократичные приблизит ее к соперникам, но не более того.
Обратная сторона медали — проезд тарированного поворота на 80 км/ч. Elantra активно визжит шинами и под сброс газа намекает на занос. Заметно вмешательство системы стабилизации. Jetta на тех же шинах Michelin X-Ice 3 молчит. И хотя руль приходится поворачивать на чуть больший угол, управляется она точнее и приятнее. «Восемнадцатые» колеса Октавии дают ей едва уловимое преимущество над Джеттой. В целом повадки те же: идеальная тишина шин, точное следование за баранкой и невмешательство ESP.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
|
|
HYUNDAI ELANTRA
|
SKODA OCTAVIA
|
VOLKSWAGEN JETTA
|
Снаряженная / полная масса
|
1285 / 1750 кг
|
1341 / 1910 кг
|
1350 / 1840 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
11,3 с
|
9,0 с
|
12,7 с
|
Максимальная скорость
|
195 км/ч
|
223 км/ч
|
188 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92, АИ-95 / 47 л
|
АИ-95 / 45 л
|
АИ-95 / 50 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
9,4 / 5,5 / 6,9 л / 100 км
|
7,0 / 4,7 / 5,5 л / 100 км
|
8,1 / 5,1 / 6,4 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4 / 16
|
P4 / 16
|
P4 / 16
|
Рабочий объем
|
1591 см³
|
1395 см³
|
1598 см³
|
Степень сжатия
|
10,5
|
10,0
|
10,5
|
Мощность
|
94 кВт /128 л.с. при 6300 об/мин
|
110 кВт /150 л.с. при 5000–6000 об/мин
|
81 кВт /110 л.с. при 5800 об/мин
|
Крутящий момент
|
155 Н·м при 4850 об/мин
|
250 Н·м при 1500–3500 об/мин
|
155 Н·м при 3800–4000 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
передний
|
передний
|
передний
|
Коробка передач
|
A6
|
A8
|
А6
|
Передаточные числа:
|
4,40 / 2,73 / 1,83 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / — / — / 3,44
|
5,07 / 2,97 / 1,95 / 1,47 / 1,23 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 4,00
|
4,67 / 2,53 / 1,56 / 1,13 / 0,86 / 0,69 / — / — / 3,39
|
Главная передача
|
3,61
|
3,23
|
3,68
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / упругая балка
|
McPherson / упругая балка
|
McPherson / упругая балка
|
Рулевое управление
|
реечное, с электроусилителем
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
Шины
|
205/55 R16
|
225/45 R18
|
225/50 R17
СЕРВИС В ЦИФРАХ
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры
|
Hyundai Elantra
|
15 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
191
|
Skoda Octavia
|
15 000 км или 12 месяцев
|
2 года без ограничения пробега, 3 года или 100 000 км
|
124
|
Volkswagen Jetta
|
15 000 км или 12 месяцев
|
2 года без ограничения пробега, 3 года или 100 000 км
|
132
УРОВЕНЬ ШУМА, дБ
|
|
Elantra
|
Octavia
|
Jetta
|
60 км/ч
|
63,5
|
60,5
|
60,5
|
80 км/ч
|
65,5
|
63
|
63,5
|
100 км/ч
|
67,5
|
65
|
66
|
Шины
|
Michelin X-Ice 3
|
Goodyear Ultra Grip Ice 2
|
Michelin X-Ice 3
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
|
Модель
|
Hyundai Elantra
|
Skoda Octavia
|
Volkswagen Jetta
|
Рабочее место водителя
|
Сиденью Hyundai недостает регулировки поясничного упора. В его салоне чуть больше эргономических просчетов, но расположение самых важных органов управления — без замечаний, и снижать оценку не стали. Во всех машинах маневрировать помогают парктроник и камеры, но за «естественную» обзорность оценку Джетте снизили не убирающиеся задние подголовники.
|
Сиденье
|
7
|
8
|
8
|
Органы управления
|
8
|
8
|
8
|
Обзор
|
8
|
8
|
7
|
Салон
|
Спереди удобно во всех машинах, несмотря на разные стили оформления. На втором ряду Skoda предлагает максимальный набор атрибутов комфорта — как в бизнес-классе. В Hyundai неожиданно остается мало места для головы, и большой запас пространства в ногах ситуацию не спасает. Багажный отсек Октавии вне конкуренции: огромный, единственный с электроприводом створки и массой аксессуаров для размещения вещей.
|
Передняя часть
|
8
|
8
|
8
|
Задняя часть
|
7
|
9
|
8
|
Багажник
|
8
|
9
|
8
|
Ходовые качества
|
Моторы 1.6 везут в рамках своих возможностей, и в этом классе их выбирают многие. Шкодовский 1.4 турбо был бы самым шустрым, даже если бы против него выступали атмосферники 2.0. К тормозам претензий нет. Octavia и Jetta на платформе MQB рулятся азартнее и приятнее, чем Elantra, причем это заметно не только в предельных режимах.
|
Динамика
|
8
|
9
|
8
|
Тормоза
|
8
|
8
|
8
|
Управляемость
|
8
|
9
|
9
|
Комфорт
|
Skoda самая тихая. Volkswagen слишком голосит на разгоне и поэтому получил ту же оценку, что Hyundai. Тестовая Octavia на 18‑дюймовых колесах наиболее жесткая. Jetta и тем более Elantra беспокоят на неровностях меньше. В плане создания микроклимата Volkswagen и Hyundai предлагают схожий инструментарий. Только Шкоду можно вооружить обогревом ветрового стекла и полноценной третьей зоной климат-контроля.
|
Шум
|
8
|
9
|
8
|
Плавность хода
|
8
|
7
|
8
|
Климат
|
8
|
9
|
8
|
Приспособленность к России
|
Геометрические параметры у участников теста почти одинаковые, но Hyundai огорчил низко висящим передним бампером и полным отсутствием защиты силового агрегата снизу. Зато у марки больше всего дилеров в России. Запаски у всех малоразмерные, но, судя по размерам ниши, как минимум колесо 205/55 R16 туда войдет.
|
Геометрическая проходимость
|
7
|
8
|
8
|
Сервис
|
9
|
8
|
8
|
Эксплуатация
|
8
|
8
|
8
|
Общая оценка
|
7,87
|
8,33
|
8,00
- Хотите пройти техосмотр без проблем? Тогда вам нужна качественная аптечка «За рулем» с оптимальным составом и лучший огнетушитель по результатам наших тестов. Идеальным дополнением станет набор автомобилиста в удобной сумке.