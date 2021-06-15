Hyundai Elantra, VW Jetta, Skoda Octavia — тест в цифрах — журнал За рулем

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Hyundai Elantra, VW Jetta, Skoda Octavia - тест в цифрах

Эксперты «За рулем» испытали героев С-класса и подготовили подробный технический справочник по ним.

Как Элантра, Джетта и Октавия ведут себя на трассе и на парковке, что у них с эргономикой, вместительностью и комфортом, узнайте тут.

Разноразмерность

Материалы по теме
Elantra, Jetta, Octavia: большой тест «За рулем»

Оценка ходовой части проходила с поправкой на колеса. Elantra обута в демократичные шины 205/55 R16. Jetta имеет размерность 225/50 R17, а Octavia — пафосную для гольф-класса 225/45 R18. Но так даже интереснее!

Elantra при проезде «лежачего полицейского» самая мягкая. Чем выше скорость, тем незаметнее удар от него. Jetta на 40 и 60 км/ч немного жестче. Будь у машин шины одинаковой размерности, скорее всего, вышел бы паритет. А вот на 80 км/ч Volkswagen резко умерил жесткость и оказался даже впереди Hyundai. От Октавии откровений не ждали: очень жестко! Замена колес на более демократичные приблизит ее к соперникам, но не более того.

Обратная сторона медали — проезд тарированного поворота на 80 км/ч. Elantra активно визжит шинами и под сброс газа намекает на занос. Заметно вмешательство системы стабилизации. Jetta на тех же шинах Michelin X-Ice 3 молчит. И хотя руль приходится поворачивать на чуть больший угол, управляется она точнее и приятнее. «Восемнадцатые» колеса Октавии дают ей едва уловимое преимущество над Джеттой. В целом повадки те же: идеальная тишина шин, точное следование за баранкой и невмешательство ESP.


ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

HYUNDAI ELANTRA

SKODA OCTAVIA

VOLKSWAGEN JETTA

Снаряженная / полная масса

1285 / 1750 кг

1341 / 1910 кг

1350 / 1840 кг

Время разгона 0–100 км/ч

11,3 с

9,0 с

12,7 с

Максимальная скорость

195 км/ч

223 км/ч

188 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92, АИ-95 / 47 л

АИ-95 / 45 л

АИ-95 / 50 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

9,4 / 5,5 / 6,9 л / 100 км

7,0 / 4,7 / 5,5 л / 100 км

8,1  / 5,1 / 6,4 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

P4 / 16

P4 / 16

Рабочий объем

1591 см³

1395 см³

1598 см³

Степень сжатия

10,5

10,0

10,5

Мощность

94 кВт /128 л.с. при 6300 об/мин

110 кВт /150 л.с. при 5000–6000 об/мин

81 кВт /110 л.с. при 5800 об/мин

Крутящий момент

155 Н·м при 4850 об/мин

250 Н·м при 1500–3500 об/мин

155 Н·м при 3800–4000 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

передний

передний

передний

Коробка передач

A6

A8

А6

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х.

4,40 / 2,73 / 1,83 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / — / — / 3,44

5,07 / 2,97 / 1,95 / 1,47 / 1,23 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 4,00

4,67 / 2,53 / 1,56 / 1,13 / 0,86 / 0,69 / — / — / 3,39

Главная передача

3,61

3,23

3,68

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / упругая балка

McPherson / упругая балка

McPherson / упругая балка

Рулевое управление

реечное, с электроусилителем

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентилируемые / дисковые

Шины

205/55 R16

225/45 R18

225/50 R17

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

Hyundai Elantra

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

191

Skoda Octavia

15 000 км или 12 месяцев

2 года без ограничения пробега, 3 года или 100 000 км

124

Volkswagen Jetta

15 000 км или 12 месяцев

2 года без ограничения пробега, 3 года или 100 000 км

132

УРОВЕНЬ ШУМА, дБ

Elantra

Octavia

Jetta

60 км/ч

63,5

60,5

60,5

80 км/ч

65,5

63

63,5

100 км/ч

67,5

65

66

Шины

Michelin X-Ice 3

Goodyear Ultra Grip Ice 2

Michelin X-Ice 3

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель

Hyundai Elantra

Skoda Octavia

Volkswagen Jetta

Рабочее место водителя

Сиденью Hyundai недостает регулировки поясничного упора. В его салоне чуть больше эргономических просчетов, но расположение самых важных органов управления — без замечаний, и снижать оценку не стали. Во всех машинах маневрировать помогают парктроник и камеры, но за «естественную» обзорность оценку Джетте снизили не убирающиеся задние подголовники.

Сиденье

7

8

8

Органы управления

8

8

8

Обзор

8

8

7

Салон

Спереди удобно во всех машинах, несмотря на разные стили оформления. На втором ряду Skoda предлагает максимальный набор атрибутов комфорта — как в бизнес-классе. В Hyundai неожиданно остается мало места для головы, и большой запас пространства в ногах ситуацию не спасает. Багажный отсек Октавии вне конкуренции: огромный, единственный с электроприводом створки и массой аксессуаров для размещения вещей.

Передняя часть

8

8

8

Задняя часть

7

9

8

Багажник

8

9

8

Ходовые качества

Моторы 1.6 везут в рамках своих возможностей, и в этом классе их выбирают многие. Шкодовский 1.4 турбо был бы самым шустрым, даже если бы против него выступали атмосферники 2.0. К тормозам претензий нет. Octavia и Jetta на платформе MQB рулятся азартнее и приятнее, чем Elantra, причем это заметно не только в предельных режимах.

Динамика

8

9

8

Тормоза

8

8

8

Управляемость

8

9

9

Комфорт

Skoda самая тихая. Volkswagen слишком голосит на разгоне и поэтому получил ту же оценку, что Hyundai. Тестовая Octavia на 18‑дюймовых колесах наиболее жесткая. Jetta и тем более Elantra беспокоят на неровностях меньше. В плане создания микроклимата Volkswagen и Hyundai предлагают схожий инструментарий. Только Шкоду можно вооружить обогревом ветрового стекла и полноценной третьей зоной климат-контроля.

Шум

8

9

8

Плавность хода

8

7

8

Климат

8

9

8

Приспособленность к России

Геометрические параметры у участников теста почти одинаковые, но Hyundai огорчил низко висящим передним бампером и полным отсутствием защиты силового агрегата снизу. Зато у марки больше всего дилеров в России. Запаски у всех малоразмерные, но, судя по размерам ниши, как минимум колесо 205/55 R16 туда войдет.

Геометрическая проходимость

7

8

8

Сервис

9

8

8

Эксплуатация

8

8

8

Общая оценка

7,87

8,33

8,00

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