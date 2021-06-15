Hyundai Elantra, VW Jetta, Skoda Octavia - тест в цифрах

Эксперты «За рулем» испытали героев С-класса и подготовили подробный технический справочник по ним.

Как Элантра, Джетта и Октавия ведут себя на трассе и на парковке, что у них с эргономикой, вместительностью и комфортом, узнайте тут.

Разноразмерность

Оценка ходовой части проходила с поправкой на колеса. Elantra обута в демократичные шины 205/55 R16. Jetta имеет размерность 225/50 R17, а Octavia — пафосную для гольф-класса 225/45 R18. Но так даже интереснее!

Elantra при проезде «лежачего полицейского» самая мягкая. Чем выше скорость, тем незаметнее удар от него. Jetta на 40 и 60 км/ч немного жестче. Будь у машин шины одинаковой размерности, скорее всего, вышел бы паритет. А вот на 80 км/ч Volkswagen резко умерил жесткость и оказался даже впереди Hyundai. От Октавии откровений не ждали: очень жестко! Замена колес на более демократичные приблизит ее к соперникам, но не более того.

Обратная сторона медали — проезд тарированного поворота на 80 км/ч. Elantra активно визжит шинами и под сброс газа намекает на занос. Заметно вмешательство системы стабилизации. Jetta на тех же шинах Michelin X-Ice 3 молчит. И хотя руль приходится поворачивать на чуть больший угол, управляется она точнее и приятнее. «Восемнадцатые» колеса Октавии дают ей едва уловимое преимущество над Джеттой. В целом повадки те же: идеальная тишина шин, точное следование за баранкой и невмешательство ESP.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

HYUNDAI ELANTRA SKODA OCTAVIA VOLKSWAGEN JETTA Снаряженная / полная масса 1285 / 1750 кг 1341 / 1910 кг 1350 / 1840 кг Время разгона 0–100 км/ч 11,3 с 9,0 с 12,7 с Максимальная скорость 195 км/ч 223 км/ч 188 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95 / 47 л АИ-95 / 45 л АИ-95 / 50 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 9,4 / 5,5 / 6,9 л / 100 км 7,0 / 4,7 / 5,5 л / 100 км 8,1 / 5,1 / 6,4 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 P4 / 16 P4 / 16 Рабочий объем 1591 см³ 1395 см³ 1598 см³ Степень сжатия 10,5 10,0 10,5 Мощность 94 кВт /128 л.с. при 6300 об/мин 110 кВт /150 л.с. при 5000–6000 об/мин 81 кВт /110 л.с. при 5800 об/мин Крутящий момент 155 Н·м при 4850 об/мин 250 Н·м при 1500–3500 об/мин 155 Н·м при 3800–4000 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний передний Коробка передач A6 A8 А6 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х. 4,40 / 2,73 / 1,83 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / — / — / 3,44 5,07 / 2,97 / 1,95 / 1,47 / 1,23 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 4,00 4,67 / 2,53 / 1,56 / 1,13 / 0,86 / 0,69 / — / — / 3,39 Главная передача 3,61 3,23 3,68 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / упругая балка McPherson / упругая балка McPherson / упругая балка Рулевое управление реечное, с электроусилителем Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые / дисковые Шины 205/55 R16 225/45 R18 225/50 R17

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периодичность ТО Гарантия Дилеры Hyundai Elantra 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 191 Skoda Octavia 15 000 км или 12 месяцев 2 года без ограничения пробега, 3 года или 100 000 км 124 Volkswagen Jetta 15 000 км или 12 месяцев 2 года без ограничения пробега, 3 года или 100 000 км 132

УРОВЕНЬ ШУМА, дБ

Elantra Octavia Jetta 60 км/ч 63,5 60,5 60,5 80 км/ч 65,5 63 63,5 100 км/ч 67,5 65 66 Шины Michelin X-Ice 3 Goodyear Ultra Grip Ice 2 Michelin X-Ice 3

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель Hyundai Elantra Skoda Octavia Volkswagen Jetta Рабочее место водителя Сиденью Hyundai недостает регулировки поясничного упора. В его салоне чуть больше эргономических просчетов, но расположение самых важных органов управления — без замечаний, и снижать оценку не стали. Во всех машинах маневрировать помогают парктроник и камеры, но за «естественную» обзорность оценку Джетте снизили не убирающиеся задние подголовники. Сиденье 7 8 8 Органы управления 8 8 8 Обзор 8 8 7 Салон Спереди удобно во всех машинах, несмотря на разные стили оформления. На втором ряду Skoda предлагает максимальный набор атрибутов комфорта — как в бизнес-классе. В Hyundai неожиданно остается мало места для головы, и большой запас пространства в ногах ситуацию не спасает. Багажный отсек Октавии вне конкуренции: огромный, единственный с электроприводом створки и массой аксессуаров для размещения вещей. Передняя часть 8 8 8 Задняя часть 7 9 8 Багажник 8 9 8 Ходовые качества Моторы 1.6 везут в рамках своих возможностей, и в этом классе их выбирают многие. Шкодовский 1.4 турбо был бы самым шустрым, даже если бы против него выступали атмосферники 2.0. К тормозам претензий нет. Octavia и Jetta на платформе MQB рулятся азартнее и приятнее, чем Elantra, причем это заметно не только в предельных режимах. Динамика 8 9 8 Тормоза 8 8 8 Управляемость 8 9 9 Комфорт Skoda самая тихая. Volkswagen слишком голосит на разгоне и поэтому получил ту же оценку, что Hyundai. Тестовая Octavia на 18‑дюймовых колесах наиболее жесткая. Jetta и тем более Elantra беспокоят на неровностях меньше. В плане создания микроклимата Volkswagen и Hyundai предлагают схожий инструментарий. Только Шкоду можно вооружить обогревом ветрового стекла и полноценной третьей зоной климат-контроля. Шум 8 9 8 Плавность хода 8 7 8 Климат 8 9 8 Приспособленность к России Геометрические параметры у участников теста почти одинаковые, но Hyundai огорчил низко висящим передним бампером и полным отсутствием защиты силового агрегата снизу. Зато у марки больше всего дилеров в России. Запаски у всех малоразмерные, но, судя по размерам ниши, как минимум колесо 205/55 R16 туда войдет. Геометрическая проходимость 7 8 8 Сервис 9 8 8 Эксплуатация 8 8 8 Общая оценка 7,87 8,33 8,00