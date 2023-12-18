Toyota Yaris, Hyundai Custo и другие новинки параимпорта от 1,5 млн рублей

«За рулем» рассказал об интересных предложениях на авторынке России

Параллельный импорт умирает?

Приоритеты на рынке новых автомобилей трансформируются. Об этом можно судить по заявлению дилерской группы Автодом и АвтоСпецЦентр. В нем отмечены ключевые моменты параллельного импорта: высокая стоимость поставок, рост цен и снижение спроса на ввезенные по такой схеме автомобили.

Поэтому группа решила ограничить параллельный импорт. Как минимум – отказаться от значительных партий в пользу штучных поставок. Найдется покупатель – достанут и машину. Любую! Но упор делают на развитие официальных продаж китайских марок.

На общей картине параллельного импорта это пока не отразилось. Новинки продолжают поступать. В большинстве – дорогие и далекие от народа. Хотя встречаются автомобили и попроще, и подешевле. В любом случае, машины для нас необычные и интересные.

Toyota Yaris Cross

Цена: от 2,97 млн рублей. Комплектация топовая. Но даже и у простых в базе фирменная система Toyota Safety Sense – контроль полосы, система предотвращения столкновений, активный круиз-контроль.

Точно можно сказать, что сделано не в Китае: Yaris Cross собирают только в Японии и Франции. Дебютировала модель в 2020 году.

Шасси обычного Яриса, но кузов длиннее, шире и выше, клиренс увеличен до 170 мм. Есть гибрид и версия 4х4, но нам привезли машины с передним приводом и атмосферным мотором 1.5 (120 л.с.).

Это трехцилиндровый M15A-FKS, о болезнях которого мало что известно – в серии он с 2019 года. Впрыск непосредственный, и клапан EGR забивается отходами еще до 100 тысяч км. Можно ожидать, что вместе с ним (или раньше) менять придется насос системы охлаждения и фазорегуляторы. А может, и поршневые кольца.

Сочетается с вариатором серии Direct Shift, представленным в 2020 году.

«Стартовая передача» здесь механическая и работает до 25 км/ч. После чего в дело плавно вступает вариатор. Идея прекрасная: уберечь его уязвимые узлы от разгонных нагрузок. Вне всякого сомнения, ресурс такого вариатора выше, чем традиционного CVT.

Оснащен Yaris Cross богато, в частности, применена система стабилизации S-VSC, которая автоматически компенсирует сильный боковой ветер. Но надо понимать, что по тойотовским меркам это «простенькая бюджетная» модель – и качество материалов салона соответствующее.

Hyundai Custo

Цена: от 5,2 млн рублей. Семиместный минивэн на шасси Tucson. Его сравнивают с Kia Carnival, который успел у нас засветиться официально. Но Custo меньше размерами, и набор агрегатов иной.

Разработан компанией Hyundai, выпускается в 2021 года в Китае на мощностях СП Hyundai BAIC Motor. Китайский рынок – основной, но не единственный. Модель продают во многих странах.

Доступен с наддувными моторами 1.5 (170 л.с.) и 2.0 (236 л.с.). Трансмиссия – восьмиступенчатый автомат.

Двигатели линейки Smartstream к нам попадали с 2020 года в незначительных количествах и изучены слабо. Известно, что оба страдают ускоренным накоплением нагара (спасибо прямому впрыску) и быстро растягивают цепь ГРМ. Ресурс их вряд ли превышает 220-250 тысяч км.

Но это не проблема первых покупателей. Главной заботой у них будет другая: где, случись чего, достать запчасти, в том числе для подвески и кузова. Впрочем, это касается многих «параимпортных» моделей.

Автомат у нас известен лучше, никаких особенных болезней за ним не подмечено – при хорошем уходе переживет любой из моторов.

Как и почти все, что делается с прицелом на китайский рынок, Custo обильно упакован электроникой. Даже у боковых дверей есть электропривод – их можно открыть без помощи рук, как и дверь багажного отсека.

Объем его, кстати, не прельщает – около 250 л. Равно как и заявленный клиренс 121 мм.

Iran Khordo Dena

Цена: около 1,5 млн рублей – с механической коробкой передач, от 1,65 млн – с автоматом. С кредитом и трейд-ин можно еще дешевле.

В салонах компании Рольф уже давно представлена иранская модель Tara. Теперь подоспела и Dena.

Правильное полное название — IKCO Dena+ (Dena Plus). Выпускается с 2017 года, идеологический и ценовой конкурент Весты.

В основе – в очередной раз модернизированное шасси Peugeot 405. Моторов два, оба представляют собой доработанные старые двигатели Peugeot-Citroen 1.6 TU5 с чугунным блоком. Атмосферник дает 113 л.с., версия с турбонаддувом – 150 л.с. Первый устанавливается только с МКП, второй завезли в паре с автоматом – лицензионный шестиступенчатый Aisin.

К первому сочетанию вопросов по ресурсу нет – и мотор, и коробка 250 тысяч км должны отходить запросто. Что представляет собой наддувный – неизвестно.

Ну а так Dena Plus вполне пристойно выглядит и снаружи, и внутри. Элементов комфорта даже чуть больше, чем требуется для бюджетника. Кондиционер, центральный замок, ABS, датчики дождя и света, круиз-контроль, обогрев зеркал и сидений. В богатых комплектациях еще и люк на крыше.

Toyota Frontlander

Цена: от 3,7 млн рублей. Очередной паркетник с клиренсом около 160 мм. Привод передний. Но это Toyota... самая востребованная марка параллельного импорта.

Являет собой разновидность модели Corolla Cross – сугубо для китайского рынка. Выпускает китайское СП GAC Toyota. В родстве с Короллой и кроссовером CH-R, близок им по размерам, но превосходит в полезном объеме.

Есть гибридная версия, но у нас представлен в простой – двухлитровый атмосферный M20C-FKS 2.0 (171 л.с.) в паре с вариатором K120 с механической первой передачей. Мотор в дефорсированном варианте нам знаком по RAV4 (с 2019 года), заточен под Евро-6, что ничего хорошего не обещает. АИ-92 формально не запрещали, но «комбинированный впрыск» D4-S и степень сжатия 13:1 скорее указывают на АИ-95 и выше.

Полноценной статистики поломок пока нет. Ожидаемый ресурс всей силовой установки – около 250 тысяч км. Четких расценок на обслуживание тоже нет. Но можно найти запчасти для двигателя и вариатора.

Один из продавцов дает гарантию 1 год или 25 тысяч км – как-то несерьезно, но лучше, чем ничего. Оснащение щедрое: Toyota Safety Sense в базе, кожаный салон, естественный для Китая люк в крыше и прочее.

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