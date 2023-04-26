Iran Khodro Tara: начаты продажи

Модель оказалась самой дешевой иномаркой на нашем рынке.

В России стартовали продажи иранского седана Iran Khodro Tara. Уже в апреле машины будут на складах дилерской сети «Рольф».

Напомним, автомобиль представляет собой перелицованный Peugeot 301, а в основе лежит платформа Peugeot 208. Под капотом французский атмосферный бензиновый двигатель 1,6 л (113 л.с.) в сочетании с пятиступенчатой МКП или шестиступенчатым автоматом. Базовая комплектация стоит от 1,529 миллиона рублей, а версия с двумя педалями обойдется минимум в 1,7 миллиона.

Ранее была информация, что «Рольф» станет эксклюзивным представителем марки, но теперь речь идет лишь о параллельном импорте. При этом обещают гарантию на 2 года или 60 000 км пробега.

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Источник: Autonews

Фото: IKCO