#
ПараимпортЛето, дача, отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем LadaVolkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем Lada
О старте продаж объявили сразу в нескольких...
Как он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спиртаКак он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спирта
Он не имел документов на этот груз и сказал,...
Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!
Сообщество дальнобойщиков – это особый мир, в...

Iran Khodro Tara: начаты продажи

Модель оказалась самой дешевой иномаркой на нашем рынке.

За РулемАВТОВАЗ готовит семейство новых автомобилей

В России стартовали продажи иранского седана Iran Khodro Tara. Уже в апреле машины будут на складах дилерской сети «Рольф».

Напомним, автомобиль представляет собой перелицованный Peugeot 301, а в основе лежит платформа Peugeot 208. Под капотом французский атмосферный бензиновый двигатель 1,6 л (113 л.с.) в сочетании с пятиступенчатой МКП или шестиступенчатым автоматом. Базовая комплектация стоит от 1,529 миллиона рублей, а версия с двумя педалями обойдется минимум в 1,7 миллиона.

За Рулем
За РулемЛюбите жизнь на природе? Есть доступный и удобный вариантЗа РулемСтало известно, что изменится на дорогах Москвы в 2023За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Ранее была информация, что «Рольф» станет эксклюзивным представителем марки, но теперь речь идет лишь о параллельном импорте. При этом обещают гарантию на 2 года или 60 000 км пробега.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Autonews

Фото: IKCO

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

Дом или коттедж под ключ... Легко!

Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.


Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПшенин Владимир
Количество просмотров 2097
Поделиться:
Оцените материал:
1 : 0

Отзывы о Iran Khodro Tara

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв