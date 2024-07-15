Москвич 3, Лада Веста SW Кросс и Haval M6 – тест в цифрах

«За рулем» подготовил справочник о недорогих кроссоверах с передним приводом

Как оснащены и как едут Москвич 3, Лада Веста SW Кросс и Haval M6, подробно рассказано тут.

Лада Веста SW Кросс Москвич 3 Haval М6 Снаряженная / полная масса 1395 / 1730 кг 1440 / 1815 кг 1565 / 1965 кг Время разгона 0–100 км/ч 12,7 с н.д. 12,7 с Максимальная скорость 174 км/ч 170 км/ч 175 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92...95 / 55 л АИ-92...95 / 50 л АИ-92...95 / 55 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 10,1 / 6,3 / 7,7 л / 100 км 8,6 / 5,5 / 6,6 л / 100 км 10,8 / 6,9 / 8,3 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1774 см³ 1499 см³ 1497 см³ Мощность 90 кВт / 122 л.с. при 5900 об/мин 100 кВт /136 л.с. при 5500 об/мин 105 кВт /143 л.с. при 5600–6000 об/мин Крутящий момент 170 Н·м при 3700 об/мин 200 Н·м при 2000–4500 об/мин 202 Н·м при 1800–4400 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний передний Коробка передач CVT CVT Р7 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х. 0,718–6,38 0,44–2,42 3,69 / 2,68 / 1,68 / 1,02 / 0,83 / 0,80 / 0,64 / 3,60 Главная передача 6,07 2,68 4,73–3,94 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / поперечная упругая балка McPherson / поперечная упругая балка McPherson /

многорычажная Рулевое управление реечное, с электроусилителем реечное, с электроусилителем реечное, с гидроусилителем Тормоза: спереди/сзади дисковые вентилируемые / дисковые дисковые вентилируемые / дисковые дисковые вентилируемые /дисковые Шины 205/50 R17 215/50 R17 225/65 R17

Геометрическая проходимость

Лада Веста SW Кросс Москвич 3 Haval M6 Просвет a 185 мм 165 мм 175 мм b 200 мм 210 мм 195 мм c 210 мм 245 мм 230 мм Угол α 19,5° 19,0° 21,5° β 27,5° 29,5° 26,5° γ 17,5° 18,0° 16,5°

Сервис в цифрах

Периодичность ТО Гарантия Дилеры Лада Веста SW Кросс 15 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 319 Москвич 3 10 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км пробега 83 Haval М6 15 000 км* или 12 месяцев 3 года или 150 000 км 170

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Лада Веста SW Кросс Москвич 3 Haval М6 Капот 130–145 90–120 н.д. Крыло переднее 115–125 110–115 105–120 Крыло заднее 120–135 110–130 105–120 Дверь передняя 125–135 110–120 105–120 Дверь задняя 130–135 105–115 110–120 Дверь багажника 125–140 110–125 110–120

Данные производителей





Стоимость техобслуживания

Лада Веста SW Кросс

ТО-1 (15 000 км) – 11 300 ₽

ТО-2 (30 000 км) – 12 500₽

ТО-3 (45 000 км) – 28 400 ₽

ТО-4 (60 000 км) – 12 500 ₽

ТО-5 (75 000 км) – 14 900 ₽

ТО-6 (90 000 км) – 36 000 ₽

Москвич 3

ТО-1 (10 000 км) – 9600 ₽

ТО-2 (20 000 км) – 14 100 ₽

ТО-3 (30 000 км) – 18 300 ₽

ТО-4 (40 000 км) – 15 600 ₽

ТО-5 (50 000 км) – 9 600 ₽

ТО-6 (60 000 км) – 25 700 ₽

Haval М6

ТО-1 (10 000 км) – 8960 ₽

ТО-2 (25 000 км) – 16 900 ₽

ТО-3 (40 000 км) – 8960 ₽

ТО-4 (55 000 км) – 34 600 ₽

ТО-5 (70 000 км) – 19 950 ₽

ТО-6 (85 000 км) – 16 900 ₽





Экспертная оценка автомобилей

Модель Лада Веста SW Кросс Москвич 3 Haval М6 Рабочее место водителя Сиденье 9 7 8 Органы управления 8 8 8 Обзор 8 9 9 Салон Передняя часть 8 9 9 Задняя часть 8 8 9 Багажник 8 7 9 Ходовые качества Динамика 8 9 8 Тормоза 8 8 7 Управляемость 9 8 8 Комфорт Шум 9 8 8 Плавность хода 9 8 9 Климат 8 9 9 Приспособленность к России Геометрическая проходимость 9 8 8 Сервис 9 7 8 Эксплуатация 8 8 8 Общая оценка 8,40 8,07 8,33







