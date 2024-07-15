Москвич 3, Лада Веста SW Кросс и Haval M6 – тест в цифрах
Как оснащены и как едут Москвич 3, Лада Веста SW Кросс и Haval M6, подробно рассказано тут.Данные производителей
|
|
Лада Веста SW Кросс
|
Москвич 3
|
Haval М6
|
Снаряженная / полная масса
|
1395 / 1730 кг
|
1440 / 1815 кг
|
1565 / 1965 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
12,7 с
|
н.д.
|
12,7 с
|
Максимальная скорость
|
174 км/ч
|
170 км/ч
|
175 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92...95 / 55 л
|
АИ-92...95 / 50 л
|
АИ-92...95 / 55 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
10,1 / 6,3 / 7,7 л / 100 км
|
8,6 / 5,5 / 6,6 л / 100 км
|
10,8 / 6,9 / 8,3 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
Рабочий объем
|
1774 см³
|
1499 см³
|
1497 см³
|
Мощность
|
90 кВт / 122 л.с. при 5900 об/мин
|
100 кВт /136 л.с. при 5500 об/мин
|
105 кВт /143 л.с. при 5600–6000 об/мин
|
Крутящий момент
|
170 Н·м при 3700 об/мин
|
200 Н·м при 2000–4500 об/мин
|
202 Н·м при 1800–4400 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
передний
|
передний
|
передний
|
Коробка передач
|
CVT
|
CVT
|
Р7
|
Передаточные числа:
|
0,718–6,38
|
0,44–2,42
|
3,69 / 2,68 / 1,68 / 1,02 / 0,83 / 0,80 / 0,64 / 3,60
|
Главная передача
|
6,07
|
2,68
|
4,73–3,94
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / поперечная упругая балка
|
McPherson / поперечная упругая балка
|
McPherson /
|
Рулевое управление
|
реечное, с электроусилителем
|
реечное, с электроусилителем
|
реечное, с гидроусилителем
|
Тормоза: спереди/сзади
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
дисковые вентилируемые /дисковые
|
Шины
|
205/50 R17
|
215/50 R17
|
225/65 R17
Геометрическая проходимость
|
|
Лада Веста SW Кросс
|
Москвич 3
|
Haval M6
|
Просвет
|
|
a
|
185 мм
|
165 мм
|
175 мм
|
b
|
200 мм
|
210 мм
|
195 мм
|
c
|
210 мм
|
245 мм
|
230 мм
|
Угол
|
|
α
|
19,5°
|
19,0°
|
21,5°
|
β
|
27,5°
|
29,5°
|
26,5°
|
γ
|
17,5°
|
18,0°
|
16,5°
Сервис в цифрах
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры
|
Лада Веста SW Кросс
|
15 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 150 000 км
|
319
|
Москвич 3
|
10 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км пробега
|
83
|
Haval М6
|
15 000 км* или 12 месяцев
|
3 года или 150 000 км
|
170
Толщина лакокрасочного покрытия, мкм
|
|
Лада Веста SW Кросс
|
Москвич 3
|
Haval М6
|
Капот
|
130–145
|
90–120
|
н.д.
|
Крыло переднее
|
115–125
|
110–115
|
105–120
|
Крыло заднее
|
120–135
|
110–130
|
105–120
|
Дверь передняя
|
125–135
|
110–120
|
105–120
|
Дверь задняя
|
130–135
|
105–115
|
110–120
|
Дверь багажника
|
125–140
|
110–125
|
110–120
Стоимость техобслуживания
Лада Веста SW Кросс
- ТО-1 (15 000 км) – 11 300 ₽
- ТО-2 (30 000 км) – 12 500₽
- ТО-3 (45 000 км) – 28 400 ₽
- ТО-4 (60 000 км) – 12 500 ₽
- ТО-5 (75 000 км) – 14 900 ₽
- ТО-6 (90 000 км) – 36 000 ₽
Москвич 3
- ТО-1 (10 000 км) – 9600 ₽
- ТО-2 (20 000 км) – 14 100 ₽
- ТО-3 (30 000 км) – 18 300 ₽
- ТО-4 (40 000 км) – 15 600 ₽
- ТО-5 (50 000 км) – 9 600 ₽
- ТО-6 (60 000 км) – 25 700 ₽
Haval М6
- ТО-1 (10 000 км) – 8960 ₽
- ТО-2 (25 000 км) – 16 900 ₽
- ТО-3 (40 000 км) – 8960 ₽
- ТО-4 (55 000 км) – 34 600 ₽
- ТО-5 (70 000 км) – 19 950 ₽
- ТО-6 (85 000 км) – 16 900 ₽
Экспертная оценка автомобилей
|
Модель
|
Лада Веста SW Кросс
|
Москвич 3
|
Haval М6
|
Рабочее место водителя
|
Сиденье
|
9
|
7
|
8
|
Органы управления
|
8
|
8
|
8
|
Обзор
|
8
|
9
|
9
|
Салон
|
Передняя часть
|
8
|
9
|
9
|
Задняя часть
|
8
|
8
|
9
|
Багажник
|
8
|
7
|
9
|
Ходовые качества
|
Динамика
|
8
|
9
|
8
|
Тормоза
|
8
|
8
|
7
|
Управляемость
|
9
|
8
|
8
|
Комфорт
|
Шум
|
9
|
8
|
8
|
Плавность хода
|
9
|
8
|
9
|
Климат
|
8
|
9
|
9
|
Приспособленность к России
|
Геометрическая проходимость
|
9
|
8
|
8
|
Сервис
|
9
|
7
|
8
|
Эксплуатация
|
8
|
8
|
8
|
Общая оценка
|
8,40
|
8,07
|
8,33
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