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Москвич 3, Лада Веста SW Кросс и Haval M6 – тест в цифрах

«За рулем» подготовил справочник о недорогих кроссоверах с передним приводом

Как оснащены и как едут Москвич 3, Лада Веста SW Кросс и Haval M6, подробно рассказано тут.

Данные производителей

Лада Веста SW Кросс

Москвич 3

Haval М6

Снаряженная / полная масса

1395 / 1730 кг

1440 / 1815 кг

1565 / 1965 кг

Время разгона 0–100 км/ч

12,7 с

н.д.

12,7 с

Максимальная скорость

174 км/ч

170 км/ч

175 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92...95 / 55 л

АИ-92...95 / 50 л

АИ-92...95 / 55 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

10,1 / 6,3 / 7,7 л / 100 км

8,6 / 5,5 / 6,6 л / 100 км

10,8 / 6,9 / 8,3 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

Р4 / 16

Р4 / 16

Рабочий объем

1774 см³

1499 см³

1497 см³

Мощность

90 кВт / 122 л.с. при 5900 об/мин

100 кВт /136 л.с. при 5500 об/мин

105 кВт /143 л.с. при 5600–6000 об/мин

Крутящий момент

170 Н·м при 3700 об/мин

200 Н·м при 2000–4500 об/мин

202 Н·м при 1800–4400 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

передний

передний

передний

Коробка передач

CVT

CVT

Р7

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х.

0,718–6,38

0,44–2,42

3,69 / 2,68 / 1,68 / 1,02 / 0,83 / 0,80 / 0,64 / 3,60

Главная передача

6,07

2,68

4,73–3,94

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / поперечная упругая балка

McPherson / поперечная упругая балка

McPherson /
многорычажная

Рулевое управление

реечное, с электроусилителем

реечное, с электроусилителем

реечное, с гидроусилителем

Тормоза: спереди/сзади

дисковые вентилируемые / дисковые

дисковые вентилируемые / дисковые

дисковые вентилируемые /дисковые

Шины

205/50 R17

215/50 R17

225/65 R17

Геометрическая проходимость

Лада Веста SW Кросс

Москвич 3

Haval M6

Просвет

a

185 мм

165 мм

175 мм

b

200 мм

210 мм

195 мм

c

210 мм

245 мм

230 мм

Угол

α

19,5°

19,0°

21,5°

β

27,5°

29,5°

26,5°

γ

17,5°

18,0°

16,5°

Сервис в цифрах

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

Лада Веста SW Кросс

15 000 км или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

319

Москвич 3

10 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км пробега

83

Haval М6

15 000 км* или 12 месяцев

3 года или 150 000 км

170



Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Лада Веста SW Кросс

Москвич 3

Haval М6

Капот

130–145

90–120

н.д.

Крыло переднее

115–125

110–115

105–120

Крыло заднее

120–135

110–130

105–120

Дверь передняя

125–135

110–120

105–120

Дверь задняя

130–135

105–115

110–120

Дверь багажника

125–140

110–125

110–120


Стоимость техобслуживания

Лада Веста SW Кросс

  • ТО-1 (15 000 км) – 11 300 ₽
  • ТО-2 (30 000 км) – 12 500₽
  • ТО-3 (45 000 км) – 28 400 ₽
  • ТО-4 (60 000 км) – 12 500 ₽
  • ТО-5 (75 000 км) – 14 900 ₽
  • ТО-6 (90 000 км) – 36 000 ₽

Москвич 3

  • ТО-1 (10 000 км) – 9600 ₽
  • ТО-2 (20 000 км) – 14 100 ₽
  • ТО-3 (30 000 км) – 18 300 ₽
  • ТО-4 (40 000 км) – 15 600 ₽
  • ТО-5 (50 000 км) – 9 600 ₽
  • ТО-6 (60 000 км) – 25 700 ₽

Haval М6

  • ТО-1 (10 000 км) – 8960 ₽
  • ТО-2 (25 000 км) – 16 900 ₽
  • ТО-3 (40 000 км) – 8960 ₽
  • ТО-4 (55 000 км) – 34 600 ₽
  • ТО-5 (70 000 км) – 19 950 ₽
  • ТО-6 (85 000 км) – 16 900 ₽


Экспертная оценка автомобилей

Модель

Лада Веста SW Кросс

Москвич 3

Haval М6

Рабочее место водителя

Сиденье

9

7

8

Органы управления

8

8

8

Обзор

8

9

9

Салон

Передняя часть

8

9

9

Задняя часть

8

8

9

Багажник

8

7

9

Ходовые качества

Динамика

8

9

8

Тормоза

8

8

7

Управляемость

9

8

8

Комфорт

Шум

9

8

8

Плавность хода

9

8

9

Климат

8

9

9

Приспособленность к России

Геометрическая проходимость

9

8

8

Сервис

9

7

8

Эксплуатация

8

8

8

Общая оценка

8,40

8,07

8,33



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Тимкин Юрий
Фото:Кульнев Александр
Количество просмотров 4
15.07.2024
Фото:Кульнев Александр
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